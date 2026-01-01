Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Fedora VPS-Hosting

Spitzentechnologien. Sichere Server.

Kostenlose automatische wöchentliche Backups Malware-Scanner KI-Assistent
4,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Innovationen mit Fedora Linux

Fedora ist eine freie und quelloffene Linux-Distribution, die als innovative Plattform bekannt ist. Sie ist die perfekte Wahl, wenn Sie die neuesten Softwarepakete in Kombination mit starken Sicherheitsfunktionen nutzen möchten.

Auch wenn Sie Fedora auf Ihrem eigenen Computer installieren können, bietet die Anschaffung eines privaten virtuellen Servers (VPS) zusätzliche Vorteile wie dedizierte Ressourcen, fortschrittliche Sicherheitstools und KI-Unterstützung.
Fedora 1

Weitere Vorteile der Installation von Fedora auf Ihrem VPS

Mit Fedora auf Ihrem eigenen Server profitieren Sie von Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit. So können Sie Ihre Zeit und Energie voll und ganz der Entwicklung Ihres Projekts widmen.

Geschwindigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg

Betreiben Sie Ihr Fedora-Projekt auf AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSD-Speicher und einer robusten 300-Mb/s-Netzwerkinfrastruktur, die exklusiv für Sie bereitgestellt wird.

Fedora 2

Seelenfrieden

Ihr VPS ist mit DDoS-Schutz, einem Malware-Scanner und einer integrierten Firewall ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen. Zusätzlich erhalten Sie wöchentliche Backups und einen manuellen Snapshot kostenlos.

Fedora 3

Unbegrenzte Skalierbarkeit

Beschränken Sie sich nicht auf Ihren aktuellen Festplattenspeicher, Arbeitsspeicher, Ihre Bandbreite oder die Anzahl Ihrer Prozessorkerne. Passen Sie Ihre dedizierten Ressourcen an, wenn Ihr Projekt wächst.

Fedora 4

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokale Entwicklung. Globale Reichweite.

Beschleunigen Sie die Ladezeiten, indem Sie einen Serverstandort wählen, der möglichst nah an Ihrer Zielgruppe liegt. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.

Image

Fedora VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Arbeiten Sie intelligenter mit Kodee

Kodee – Ihr freundlicher KI-Assistent – hilft Ihnen bei allen Fragen rund um VPS.

Jetzt können Sie mehr Zeit in die eigentliche Projektentwicklung investieren und weniger Zeit mit der Suche nach dem richtigen Linux-Befehl oder dem Durchsuchen von Foren und Repositories verbringen. Geben Sie einfach Kodee ein und erhalten Sie sofort Antworten oder Befehle.
Fedora 5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Häufig gestellte Fragen zu Fedora VPS

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Fedora Virtual Private Server Hosting-Diensten.

Was ist Fedora Hosting?

Wie richte ich Fedora auf einem VPS ein?

Kann ich meine Fedora-VPS-Umgebung anpassen?

Ist Fedora VPS gut für die Entwicklung geeignet?

Wie migriere ich meinen bestehenden Server zu Hostinger?

Welche Supportoptionen stehen für Fedora VPS-Hosting zur Verfügung?

