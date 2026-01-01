Was ist Fedora Hosting?

Fedora-Hosting bezeichnet das Mieten virtueller Server und das Hosting dieses Betriebssystems. Obwohl Sie Fedora auch auf Ihrem Computer installieren können, bietet Ihnen ein Hosting-Service mehr Ressourcen, eine sichere Serverumgebung und diverse Funktionen zur Leistungssteigerung. Kurz gesagt: Entwickler, Systemadministratoren und Linux-Nutzer profitieren von Fedora-Hosting, wenn sie umfangreiche Online-Projekte entwickeln und ausbauen möchten. Wir bieten Fedora-VPS-Hosting-Services an. Im Vergleich zu herkömmlichem Shared Hosting erhalten Sie hier vollen Root-Zugriff für die vollständige Kontrolle über Ihre Projekte, fortschrittliche Sicherheitstools wie einen Malware-Scanner, eine integrierte Firewall, eine dedizierte IP-Adresse und eine robuste Netzwerkinfrastruktur.