सुगम ऑनबोर्डिंग
बस हमारे ऑनबोर्डिंग निर्देशों का पालन करें और अपने वर्चुअल सर्वर पर CentOS को पहले से इंस्टॉल करवाएं। इसे अपने होस्टिंग पैनल से एक क्लिक में एक्सेस किए जा सकने वाले ब्राउज़र टर्मिनल से प्रबंधित करें।
अधिकतम सुरक्षा
मैलवेयर स्कैनर की मदद से हानिकारक फ़ाइलों को हटाएँ। फ़ायरवॉल से ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करें और बेहतर स्थिरता के लिए एक समर्पित IP एड्रेस का उपयोग करें। क्या कुछ छूट गया? नवीनतम स्वचालित बैकअप से अपना डेटा पुनर्स्थापित करें।
उच्च प्रदर्शन
आपका CentOS Linux VPS AMD EPYC प्रोसेसर, NVMe SSD स्टोरेज और 300 Mb/s की नेटवर्क स्पीड पर चलेगा, जो विशेष रूप से आपके लिए उपलब्ध होगा। और भी कुछ चाहिए? आप कभी भी अपने संसाधनों को अपडेट कर सकते हैं।
CentOS VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।