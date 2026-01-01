Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
VPS CentOS.

Système d'exploitation fiable, serveurs stables

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
CentOS Hero

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Technologie sécurisée, communauté active

CentOS est un système d'exploitation open source, basé sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – idéal si vous recherchez la stabilité, une sécurité de niveau entreprise et un support communautaire exceptionnel.

Hébergez CentOS 9 Stream sur votre propre serveur privé virtuel (VPS) et bénéficiez d'une liberté et d'un contrôle complets grâce à un accès root total.
CentOS 1

VPS CentOS : Évolutivité aisée, performances supérieures

CentOS vous offre son caractère open source et le soutien d'une communauté active. Nous y ajouterons des technologies de pointe et des outils de sécurité avancés.

Intégration en douceur

Suivez simplement notre procédure d'installation et CentOS sera préinstallé sur votre serveur virtuel. Gérez-le depuis le terminal du navigateur, accessible en un clic depuis votre panneau d'hébergement.

CentOS 2

Sécurité maximale

Supprimez les fichiers malveillants à l'aide d'un logiciel anti-malware. Filtrez le trafic avec un pare-feu et utilisez une adresse IP dédiée pour une meilleure stabilité. Vous avez oublié quelque chose ? Restaurez vos données à partir de la dernière sauvegarde automatique.

CentOS 3

Haute performance

Votre VPS CentOS Linux bénéficiera de processeurs AMD EPYC, d'un stockage SSD NVMe et d'une connexion réseau de 300 Mb/s, exclusivement pour vous. Besoin de plus de ressources ? Mettez-les à jour à tout moment.

CentOS 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Développement local, portée mondiale

Optimisez la vitesse de chargement en choisissant un serveur situé au plus près de votre public. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Image

Hébergement VPS CentOS fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Travaillez plus intelligemment avec Kodee

Kodee, votre assistant IA expert, est là pour vous aider à répondre à toutes vos questions relatives aux VPS.

Vous pouvez désormais consacrer plus de temps au développement de votre projet CentOS et moins à la recherche de la commande Linux appropriée ou à la consultation des forums. Interrogez simplement Kodee et obtenez des réponses instantanées.
CentOS 5

FAQ sur les VPS CentOS

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels CentOS.

Qu'est-ce que l'hébergement CentOS ?

Comment configurer un VPS CentOS ?

Est-il possible d'héberger plusieurs sites web sur un VPS CentOS ?

Comment puis-je migrer mon serveur existant vers Hostinger ?

Quelles options de support sont disponibles pour l'hébergement VPS CentOS ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

