Oui, vous pouvez héberger autant de sites web que vous le souhaitez. Cependant, vous devez vous assurer de disposer de ressources serveur et d'espace disque suffisants pour un fonctionnement optimal. En cas de problème, vous pouvez mettre à jour votre forfait VPS en quelques clics.

Vous pouvez également héberger plusieurs domaines sur votre VPS CentOS. Pour ce faire, suivez notre tutoriel sur la création d'hôtes virtuels Apache sur CentOS 9 Stream.