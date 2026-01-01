VPS CentOS.
Système d'exploitation fiable, serveurs stables
Technologie sécurisée, communauté active
VPS CentOS : Évolutivité aisée, performances supérieures
Intégration en douceur
Suivez simplement notre procédure d'installation et CentOS sera préinstallé sur votre serveur virtuel. Gérez-le depuis le terminal du navigateur, accessible en un clic depuis votre panneau d'hébergement.
Sécurité maximale
Supprimez les fichiers malveillants à l'aide d'un logiciel anti-malware. Filtrez le trafic avec un pare-feu et utilisez une adresse IP dédiée pour une meilleure stabilité. Vous avez oublié quelque chose ? Restaurez vos données à partir de la dernière sauvegarde automatique.
Haute performance
Votre VPS CentOS Linux bénéficiera de processeurs AMD EPYC, d'un stockage SSD NVMe et d'une connexion réseau de 300 Mb/s, exclusivement pour vous. Besoin de plus de ressources ? Mettez-les à jour à tout moment.
Hébergement VPS CentOS fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.