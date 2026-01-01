CentOS VPS-Hosting
Zuverlässiges Betriebssystem, stabile Server
Sichere Technologie, aktive Community
CentOS VPS: Einfache Skalierbarkeit, überragende Leistung
Reibungsloser Einstieg
Folgen Sie einfach unserer Anleitung und CentOS ist auf Ihrem virtuellen Server vorinstalliert. Verwalten Sie es über das Browser-Terminal, das Sie mit einem Klick über Ihr Hosting-Panel erreichen.
Maximale Sicherheit
Schadsoftware lässt sich mit einem Malware-Scanner entfernen. Der Datenverkehr kann mit einer Firewall gefiltert werden, und eine dedizierte IP-Adresse sorgt für mehr Stabilität. Haben Sie etwas vergessen? Stellen Sie Ihre Daten aus der letzten automatischen Sicherung wieder her.
Hohe Leistung
Ihr CentOS Linux VPS läuft exklusiv für Sie auf AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSD-Speicher und bietet eine Netzwerkgeschwindigkeit von 300 Mbit/s. Benötigen Sie mehr? Erweitern Sie Ihre Ressourcen jederzeit.
CentOS VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.