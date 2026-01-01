क्लाउडलिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे शेयर्ड होस्टिंग वातावरण के लिए बनाया गया है। इसमें एक हल्का वर्चुअल वातावरण, एक फाइल सिस्टम, एक PHP संगतता जांचकर्ता और बहुत कुछ शामिल है। क्लाउडलिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय होस्टिंग कंट्रोल पैनल के साथ भी संगत है और कर्नेलकेयर का समर्थन करता है, जो सर्वर को रीबूट किए बिना सुरक्षा पैच प्रदान करता है।

हम वीपीएस होस्टिंग वातावरण पर क्लाउडलिनक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं - इस तरह, आप पूर्ण रूट एक्सेस के साथ सर्वर को अपनी इच्छानुसार कॉन्फ़िगर कर सकेंगे।

होस्टिंगर उपयोगकर्ताओं को सर्वर को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करने के लिए कोडी एआई सहायक के साथ-साथ मैलवेयर स्कैनर और मुफ्त स्वचालित बैकअप जैसी मजबूत सुरक्षा सुविधाएं भी मिलेंगी।