CloudLinux VPS hosting
CloudLinux के साथ अपने सर्वर संसाधनों को अनुकूलित करें
स्थिर और तेज़ होस्टिंग का आपका रहस्य
क्लाउडलिनक्स वीपीएस: समर्पित संसाधनों के साथ स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम
सर्वोच्च सुरक्षा
डीडीओएस सुरक्षा, फ़ायरवॉल और एक समर्पित आईपी पते के साथ अवांछित ट्रैफ़िक से छुटकारा पाएं। मैलवेयर स्कैनर से दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों को हटाएं। नवीनतम निःशुल्क स्वचालित बैकअप को आसानी से पुनर्स्थापित करें।
बेहतरीन प्रदर्शन
उद्योग जगत के अग्रणी AMD EPYC प्रोसेसर, NVMe SSD स्टोरेज और 300 Mb/s की नेटवर्क स्पीड का आनंद लें, जो विशेष रूप से आपके लिए है। हम आपको 99.9% अपटाइम की गारंटी भी देते हैं।
फुल रूट एक्सेस
पूर्ण रूट एक्सेस के साथ अपने सर्वर को इच्छानुसार संशोधित करें। बड़े बदलाव करने से पहले एक निःशुल्क स्नैपशॉट लें। यदि आपको अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करने में कोई समस्या आ रही है, तो हमारे एआई सहायक की मदद लें।
सुझाई गई सर्वर लोकेशन:
आपके दर्शक जहां भी हों, उन्हें सर्वोत्तम उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना।
क्लाउडलिनक्स होस्टिंग के लिए एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा केंद्रों में से चुनें। अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक सर्वर स्थान चुनें और तेज़ कंटेंट डिलीवरी प्राप्त करें।
एक ऐसी वीपीएस होस्टिंग कंपनी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।