CloudLinux VPS hosting
Otimize os recursos do seu servidor com o CloudLinux.
Seu segredo para uma hospedagem estável e rápida
CloudLinux VPS: Sistema operacional estável com recursos dedicados.
Segurança máxima
Elimine o tráfego indesejado com proteção contra DDoS, firewall e um endereço IP dedicado. Remova arquivos maliciosos com um scanner de malware. Restaure facilmente o backup automático gratuito mais recente.
Desempenho de primeira classe
Desfrute dos processadores AMD EPYC líderes do setor, armazenamento SSD NVMe e velocidade de rede de 300 Mb/s exclusivamente para você. Também oferecemos uma garantia de disponibilidade de 99,9%.
100% Acesso Root
Modifique seu servidor como quiser com acesso root completo. Faça um snapshot gratuito antes de realizar alterações importantes. Se tiver dúvidas sobre como configurar seu servidor, utilize nosso assistente de IA.
Localização recomendada do servidor:
Verificando...
Experiência de usuário otimizada, onde quer que seu público esteja.
Escolha entre data centers na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul para sua hospedagem CloudLinux. Selecione um servidor localizado próximo ao seu público-alvo e obtenha uma entrega de conteúdo mais rápida.
Empresa de hospedagem VPS em que você pode confiar.
Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.
Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.
O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.
A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.