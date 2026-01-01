O CloudLinux é um sistema operacional criado para ambientes de hospedagem compartilhada. Ele vem com um ambiente virtualizado leve, um sistema de arquivos, um verificador de compatibilidade com PHP e muito mais. O sistema operacional CloudLinux também é compatível com os painéis de controle de hospedagem mais populares e suporta o KernelCare, que fornece patches de segurança sem a necessidade de reiniciar o servidor.

Recomendamos o uso do CloudLinux em um ambiente de hospedagem VPS – dessa forma, você poderá configurar o servidor como desejar, com acesso root completo.

Os usuários da Hostinger também terão acesso ao assistente de IA Kodee para ajudar a gerenciar o servidor com eficiência, além de recursos robustos de segurança, como um scanner de malware e backups automáticos gratuitos.