CloudLinux VPS-Hosting

Was ist CloudLinux Hosting?

CloudLinux ist ein Betriebssystem für Shared-Hosting-Umgebungen. Es bietet eine schlanke virtualisierte Umgebung, ein Dateisystem, einen PHP-Kompatibilitätsprüfer und vieles mehr. CloudLinux ist mit den gängigsten Hosting-Control-Panels kompatibel und unterstützt KernelCare, wodurch Sicherheitspatches ohne Serverneustart bereitgestellt werden. Wir empfehlen die Nutzung von CloudLinux auf einem VPS-Hosting-Server. So können Sie den Server mit vollem Root-Zugriff nach Ihren Wünschen konfigurieren. Hostinger-Nutzer erhalten außerdem den KI-Assistenten Kodee für eine effiziente Serververwaltung sowie robuste Sicherheitsfunktionen wie einen Malware-Scanner und kostenlose automatische Backups.