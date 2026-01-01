CloudLinux VPS-Hosting

Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Ihr Geheimnis für stabiles und schnelles Hosting

CloudLinux ist ein Betriebssystem, das speziell für Webhosting-Umgebungen entwickelt wurde. Dank seiner schlanken virtuellen Umgebung (LVE), des virtualisierten Dateisystems CageFS und des PHP-Selektors profitieren Sie von höchster Sicherheit und Stabilität.

Wenn Sie CloudLinux auf einem VPS hosten, erhalten Sie vollen Root-Zugriff, was bedeutet, dass Sie die volle Freiheit und Kontrolle über Ihre Servereinstellungen haben.
cloudlinux 1

CloudLinux VPS: Stabiles Betriebssystem mit dedizierten Ressourcen

Kombinieren Sie ein stabiles und sicheres Betriebssystem mit unseren fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen, leistungsstarken Servern und individuellen Anpassungsmöglichkeiten. Profitieren Sie von Serverstabilität für jedes Online-Projekt.

Ultimative Sicherheit

Schützen Sie sich vor unerwünschtem Datenverkehr mit DDoS-Schutz, einer Firewall und einer dedizierten IP-Adresse. Entfernen Sie Schadsoftware mit einem Malware-Scanner. Stellen Sie Ihr letztes kostenloses automatisches Backup ganz einfach wieder her.

cloudlinux 2

Erstklassige Leistung

Profitieren Sie von branchenführenden AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSD-Speicher und einer exklusiven Netzwerkgeschwindigkeit von 300 Mbit/s. Wir garantieren Ihnen außerdem eine Verfügbarkeit von 99,9 %.

cloudlinux 3

Voller Root Zugang

Passen Sie Ihren Server mit vollem Root-Zugriff nach Belieben an. Erstellen Sie vor größeren Änderungen einen kostenlosen Snapshot. Wenn Sie sich bei der Serverkonfiguration unsicher sind, nutzen Sie unseren KI-Assistenten.

cloudlinux 4

Optimale Nutzererfahrung, egal wo sich Ihre Zielgruppe befindet

Wählen Sie für Ihr CloudLinux-Hosting aus Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe und profitieren Sie von einer schnelleren Inhaltsauslieferung.

Image

Ein VPS-Hosting-Unternehmen, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Arbeiten Sie intelligenter mit Kodee

Sie müssen nicht mehr die offizielle Dokumentation oder Diskussionsforen durchsuchen, um den benötigten Befehl zu finden. Fragen Sie einfach unseren KI-Assistenten und erhalten Sie relevante Antworten oder Anweisungen zu allen Fragen rund um VPS.

cloudlinux 5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Häufig gestellte Fragen zu CloudLinux VPS

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu CloudLinux Virtual Private Server Hosting-Diensten.

Was ist CloudLinux Hosting?

Wie installiere ich CloudLinux auf einem VPS?

Worin besteht der Unterschied zwischen CloudLinux und cPanel?

Kann ich auf meinem CloudLinux VPS-Hosting-Konto benutzerdefinierte Software installieren?

Wie hoch ist die CPU-Beschränkung für CloudLinux?

Welche Supportoptionen stehen für CloudLinux VPS Hosting zur Verfügung?

