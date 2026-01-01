VPS CloudLinux.
Optimisez les ressources de votre serveur avec CloudLinux
Votre secret pour un hébergement stable et rapide
VPS CloudLinux : Système d’exploitation stable avec ressources dédiées
Sécurité ultime
Éliminez le trafic indésirable grâce à une protection DDoS, un pare-feu et une adresse IP dédiée. Supprimez les fichiers malveillants avec un scanner de logiciels malveillants. Restaurez facilement la dernière sauvegarde automatique gratuite.
Performances exceptionnelles
Profitez de processeurs AMD EPYC à la pointe de la technologie, d'un stockage SSD NVMe et d'une vitesse réseau de 300 Mb/s, exclusivement réservée à votre usage. Nous vous garantissons également une disponibilité de 99,9 %.
Accès root complet et support professionnel en français
Modifiez votre serveur à votre guise grâce à un accès root complet. Créez un instantané gratuit avant d'effectuer des modifications importantes. Si vous ne savez pas comment configurer votre serveur, faites appel à notre assistant IA.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Une expérience utilisateur optimale, quel que soit l'endroit où se trouve votre public.
Choisissez parmi des centres de données situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour votre hébergement CloudLinux. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.
Une société d'hébergement VPS sur laquelle vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.