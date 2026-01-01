CloudLinux est un système d'exploitation conçu pour les environnements d'hébergement mutualisé. Il comprend un environnement virtualisé léger, un système de fichiers, un vérificateur de compatibilité PHP et bien plus encore. CloudLinux est également compatible avec les panneaux de contrôle d'hébergement les plus populaires et prend en charge KernelCare, qui fournit des correctifs de sécurité sans redémarrer le serveur.

Nous recommandons d'utiliser CloudLinux sur un hébergement VPS : vous pourrez ainsi configurer le serveur à votre guise avec un accès root complet.

Les utilisateurs d'Hostinger bénéficieront également de l'assistant IA Kodee pour une gestion efficace du serveur, ainsi que de fonctionnalités de sécurité robustes telles qu'un scanner de logiciels malveillants et des sauvegardes automatiques gratuites.