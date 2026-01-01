Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter
Jusqu'à 67% de réduction sur l'hébergement

VPS CloudLinux.

Optimisez les ressources de votre serveur avec CloudLinux

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
cloudlinux

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Votre secret pour un hébergement stable et rapide

CloudLinux est un système d'exploitation conçu pour les environnements d'hébergement web. Grâce à son environnement virtuel léger (LVE), son système de fichiers virtualisé CageFS et son sélecteur PHP, vous bénéficiez d'une sécurité et d'une stabilité optimales.

Héberger CloudLinux sur un VPS vous donnera un accès root complet, ce qui signifie que vous aurez une liberté et un contrôle total sur les paramètres de votre serveur.
cloudlinux 1

VPS CloudLinux : Système d’exploitation stable avec ressources dédiées

Alliez un système d'exploitation stable et sécurisé à nos mesures de sécurité avancées, à nos serveurs haute performance et à nos options de personnalisation. Bénéficiez d'une stabilité serveur optimale pour tous vos projets en ligne.

Sécurité ultime

Éliminez le trafic indésirable grâce à une protection DDoS, un pare-feu et une adresse IP dédiée. Supprimez les fichiers malveillants avec un scanner de logiciels malveillants. Restaurez facilement la dernière sauvegarde automatique gratuite.

cloudlinux 2

Performances exceptionnelles

Profitez de processeurs AMD EPYC à la pointe de la technologie, d'un stockage SSD NVMe et d'une vitesse réseau de 300 Mb/s, exclusivement réservée à votre usage. Nous vous garantissons également une disponibilité de 99,9 %.

cloudlinux 3

Accès root complet et support professionnel en français

Modifiez votre serveur à votre guise grâce à un accès root complet. Créez un instantané gratuit avant d'effectuer des modifications importantes. Si vous ne savez pas comment configurer votre serveur, faites appel à notre assistant IA.

cloudlinux 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Une expérience utilisateur optimale, quel que soit l'endroit où se trouve votre public.

Choisissez parmi des centres de données situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour votre hébergement CloudLinux. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.

Image

Une société d'hébergement VPS sur laquelle vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Travaillez plus intelligemment avec Kodee

Vous n'avez plus besoin de parcourir la documentation officielle ni les forums de discussion pour trouver la commande qu'il vous faut. Interrogez simplement notre assistant IA et obtenez des réponses ou des instructions pertinentes à toutes vos questions concernant votre VPS.

cloudlinux 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos packs sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ sur les VPS CloudLinux

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels CloudLinux.

Qu'est-ce que l'hébergement CloudLinux ?

Comment installer CloudLinux sur un VPS ?

Quelle est la différence entre CloudLinux et cPanel ?

Puis-je installer des logiciels personnalisés sur mon compte d'hébergement VPS CloudLinux ?

Quelle est la limite de processeur pour CloudLinux ?

Quelles sont les options de support disponibles pour l'hébergement VPS CloudLinux ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.