openSUSE VPS होस्टिंग

openSUSE VPS होस्टिंगपर 71% तक की छूट
पेशेवरों के लिए बनाया गया एक लिनक्स डिस्ट्रो
शक्तिशाली तकनीक। उससे भी अधिक सशक्त समुदाय।
विकास के लिए आदर्श वातावरण
अत्यधिक सुरक्षित
अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल, मैलवेयर स्कैनर, मजबूत डीडीओएस सुरक्षा और स्वचालित बैकअप के साथ अपने डेटा को सुरक्षित रखें।
अत्यधिक स्केलेबल
क्या आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए अधिक CPU, RAM और स्टोरेज की आवश्यकता है? कुछ ही क्लिक में आसानी से अपना VPS होस्टिंग प्लान अपग्रेड करें।
अत्यधिक लचीला
रूट एक्सेस के साथ, आप आसानी से ऐड-ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
आप जिस पर भरोसा कर सकते हैं ऐसा ओपनएसयूएसई वीपीएस प्रदाता
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।