hospedagem VPS openSUSE
Uma distribuição Linux feita para profissionais
Tecnologia poderosa. Comunidade ainda mais forte.
O ambiente perfeito para o desenvolvimento
Altamente seguro
Mantenha seus dados seguros com um firewall integrado, um verificador de malware, proteção robusta contra DDoS e backups automáticos.
Altamente escalável
Precisa de mais CPU, RAM e armazenamento para o seu projeto? Atualize facilmente seu plano de hospedagem VPS com apenas alguns cliques.
Altamente flexível
Com acesso root, você pode facilmente instalar complementos e configurar o servidor de acordo com suas necessidades específicas.
Provedor de VPS openSUSE em que você pode confiar
Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.
Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.
O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.
A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.