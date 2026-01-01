hébergement VPS openSUSE
Une distribution Linux conçue pour les professionnels
Une technologie puissante. Une communauté encore plus forte.
L'environnement idéal pour le développement
Hautement sécurisé
Protégez vos données grâce à un pare-feu intégré, un scanner de logiciels malveillants, une protection DDoS robuste et des sauvegardes automatiques.
Hautement évolutif
Besoin de plus de puissance de calcul, de mémoire vive et d'espace de stockage pour votre projet ? Mettez à niveau votre forfait d'hébergement VPS en quelques clics seulement.
Très flexible
Avec un accès root, vous pouvez facilement installer des modules complémentaires et configurer le serveur en fonction de vos besoins spécifiques.
Un fournisseur de VPS openSUSE de confiance
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.