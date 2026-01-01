一键安装和部署 9router。
AI API 路由代理，可降低令牌成本并自动将请求分发给 40 多个 LLM 提供商。
为 9router 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 9router 构建什么
9router是一个自托管的AI API代理，位于您的AI编码工具和LLM提供商之间。它公开了一个与OpenAI兼容的端点，因此Claude Code、Cursor、Cline和Copilot等工具无需重新配置即可连接。RTK Token Saver在大型工具输出（如git diffs、grep结果、目录树）到达模型之前对其进行压缩，每次请求可减少20-40%的输入令牌。当配额用尽时，自动回退路由会按优先级顺序依次通过订阅、预算和免费层级切换提供商。
在您的VPS上自托管9router，所有提供商凭据和路由规则都在您的控制之下。您可以通过Web仪表板管理账户，设置每个模型的令牌（token）预算，并通过轮询调度将请求分配到多个账户——在不更改您的AI工具配置的情况下降低成本。
9router 的主要功能
RTK 令牌压缩
在发送到模型之前，压缩工具调用输出（例如 git diffs 和目录树），从而每次请求可节省 20–40% 的输入 token。
多提供商路由
将请求路由至40多个LLM提供商，当订阅配额耗尽时，从付费层级自动回退到免费层级。
轮询调度
将请求分发给每个提供商的多个账户，以在每月限额重置之前最大化配额使用。
OpenAI 兼容 API
在 /v1 提供即用型替代端点，因此任何支持 OpenAI 协议的工具无需重新配置即可连接。
原始人模式
将简洁的输出指令注入到发出的提示中，以将模型响应长度缩短65%。
为什么要在 Hostinger 上运行 9router
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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