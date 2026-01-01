9router是一个自托管的AI API代理，位于您的AI编码工具和LLM提供商之间。它公开了一个与OpenAI兼容的端点，因此Claude Code、Cursor、Cline和Copilot等工具无需重新配置即可连接。RTK Token Saver在大型工具输出（如git diffs、grep结果、目录树）到达模型之前对其进行压缩，每次请求可减少20-40%的输入令牌。当配额用尽时，自动回退路由会按优先级顺序依次通过订阅、预算和免费层级切换提供商。

在您的VPS上自托管9router，所有提供商凭据和路由规则都在您的控制之下。您可以通过Web仪表板管理账户，设置每个模型的令牌（token）预算，并通过轮询调度将请求分配到多个账户——在不更改您的AI工具配置的情况下降低成本。