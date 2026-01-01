9router最高立减 70%

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AI API 路由代理，可降低令牌成本并自动将请求分发给 40 多个 LLM 提供商。

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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 9router 构建什么

9router是一个自托管的AI API代理，位于您的AI编码工具和LLM提供商之间。它公开了一个与OpenAI兼容的端点，因此Claude Code、Cursor、Cline和Copilot等工具无需重新配置即可连接。RTK Token Saver在大型工具输出（如git diffs、grep结果、目录树）到达模型之前对其进行压缩，每次请求可减少20-40%的输入令牌。当配额用尽时，自动回退路由会按优先级顺序依次通过订阅、预算和免费层级切换提供商。

在您的VPS上自托管9router，所有提供商凭据和路由规则都在您的控制之下。您可以通过Web仪表板管理账户，设置每个模型的令牌（token）预算，并通过轮询调度将请求分配到多个账户——在不更改您的AI工具配置的情况下降低成本。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

9router 的主要功能

RTK 令牌压缩

在发送到模型之前，压缩工具调用输出（例如 git diffs 和目录树），从而每次请求可节省 20–40% 的输入 token。

多提供商路由

将请求路由至40多个LLM提供商，当订阅配额耗尽时，从付费层级自动回退到免费层级。

轮询调度

将请求分发给每个提供商的多个账户，以在每月限额重置之前最大化配额使用。

OpenAI 兼容 API

在 /v1 提供即用型替代端点，因此任何支持 OpenAI 协议的工具无需重新配置即可连接。

原始人模式

将简洁的输出指令注入到发出的提示中，以将模型响应长度缩短65%。

为什么要在 Hostinger 上运行 9router

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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