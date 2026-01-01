AI website maken voor WordPress

Absoluut! Je hebt volledige controle over jouw site. Je kunt nieuwe pagina's lanceren, thema's en plug-ins installeren en je site bewerken met de Gutenberg blok-editor - net als met elke andere WordPress website.

Je krijgt ook toegang tot de Hostinger AI WordPress plug-in die je kan helpen bij het maken van nieuwe content - of het nu een blogbericht of een nieuwe pagina is - en je kan helpen met alle WordPress-gerelateerde vragen. Bekijk voor meer informatie onze tutorial over het gebruik van de Hostinger AI WordPress plug-in voor een snellere workflow.