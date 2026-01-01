créateur de sites internet IA pour WordPress
Créez votre site WordPress en quelques secondes
Choisissez le meilleur plan d'hébergement infogéré pour WordPress
+3 mois en plus
Outils IA inclus :
Toutes les fonctionnalités du plan Premium, plus :
+3 mois en plus
Outils IA inclus :
Toutes les fonctionnalités du plan Business, plus :
+3 mois en plus
Outils IA inclus :
Toutes les fonctionnalités du plan Premium, plus :
+3 mois en plus
Outils IA inclus :
Toutes les fonctionnalités du plan Business, plus :
Créez votre site web à partir d'une description
Des performances et une sécurité sur lesquelles vous pouvez compter
Les résultats du test de vitesse de notre site test Hostinger US ont montré une moyenne mondiale ultra-rapide de 143 ms, propulsant Hostinger parmi les meilleurs hébergeurs A+ !
Que vous ayez une petite entreprise, une boutique en ligne ou un blog en plein essor, votre site est conçu pour gérer facilement les pics de trafic soudains.
Le temps de chargement moyen de ma landing page était de 1,56 seconde, un résultat exceptionnel. De plus, la disponibilité sur plusieurs mois de tests a dépassé les 99,99 %, exactement comme promis.
L'IA vous aide à vous lancer. Ensuite, c'est à vous de jouer !
Votre site, vos choix. Choisissez la méthode qui vous convient.
Adriano Gurgel
Le panel est très intuitif. L'installation de WordPress, la création de sous-domaines, la gestion des fichiers et l'activation du SSL se font en toute simplicité.
Estefano Oliveira
Je peux gérer tout ce dont j'ai besoin depuis un seul endroit, et la configuration est très simple. J'ai transféré tous mes sites web chez Hostinger.
Elmar
Même si vous n'êtes pas un expert en technologie, le tableau de bord de Hostinger est facile à naviguer et vous permettra de gérer votre site en toute simplicité.
Nous sommes là pour vous aider 24 h/24, 7 j/7
Hostinger pour la Communauté WordPress
Tous les outils nécessaires pour une gestion réussie de WordPress
Créateur de contenu IA
Que vous souhaitiez rédiger un article de blog, une page « À propos de nous » ou un texte pour une landing page, notre IA est prête à vous aider.
Outil de résolution de bugs IA
Notre outil de résolution de bugs IA détecte et corrige automatiquement les erreurs les plus courantes sur les sites web.
Protection contre les attaques DDoS
Débarrassez-vous du trafic indésirable grâce à une protection contre les attaques DDoS et un pare-feu activés automatiquement.
Mises à jour intelligentes
Évitez les problèmes de compatibilité et les vulnérabilités grâce aux mises à jour automatiques de WordPress.
Sauvegardes automatiques
Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez des problèmes. Vous pourrez toujours restaurer les données de votre site web grâce à une sauvegarde automatique.
Garantie de disponibilité de 99,9 %
Notre garantie de disponibilité de 99,9 % permet à votre site de rester opérationnel 24 h/24, 7 j/7.