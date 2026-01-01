créateur de sites internet IA pour WordPress

Le créateur de sites internet WordPress de Hostinger est un outil basé sur l'IA qui aide les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les particuliers à créer facilement un site WordPress.

Il vous suffit de décrire votre idée de site web, et notre créateur de sites WordPress basé sur l'IA sélectionnera une mise en page, des couleurs et une structure de contenu adaptées. Vous obtiendrez un site personnalisé, prêt à l'emploi, sans avoir besoin de coder ou de concevoir.

Ensuite, vous pourrez personnaliser l'ensemble du site en utilisant l'éditeur de blocs Gutenberg intégré.