Jusqu'à 84 % de réduction sur le

créateur de sites internet IA pour WordPress

Créez votre site WordPress en quelques secondes

Création de contenus basée sur l'IA
Prise en charge d'Elementor
Nom de domaine gratuit
Aucune compétence en codage nécessaire
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Créez votre site WordPress en quelques secondes
Recommandé par WordPress.org

Choisissez le meilleur plan d'hébergement infogéré pour WordPress

Chaque plan inclut le créateur de sites internet pour WordPress, un nom de domaine, une adresse email et des outils IA. Profitez de nos outils IA autant que vous le souhaitez, sans aucune restriction d'utilisation.
Le plus populaire
-84 %
Business + IA
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
2,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Outils IA inclus :

Création de sites avec l'IA, via Elementor ou l'éditeur de blocs
Agent IA pour WordPress
Outil de résolution de bugs IA pour site WordPress

Toutes les fonctionnalités du plan Premium, plus :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Testez des modifications et des mises à jour en toute sécurité avec l'outil de staging WordPress
Créez des sites d'affiliation avec les outils de marketing d'affiliation
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
-73 %
Cloud Startup + IA
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
6,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 335,52 € (prix d'origine : 1.247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
Créez jusqu'à 100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
100 Go de stockage NVMe
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Outils IA inclus :

Création de sites avec l'IA, via Elementor ou l'éditeur de blocs
Agent IA pour WordPress
Outil de résolution de bugs IA pour site WordPress

Toutes les fonctionnalités du plan Business, plus :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
100 workers PHP pour les sites très fréquentés
2 millions d'inodes pour l'évolution de vos fichiers
4 Go de RAM pour des performances fluides
Le plus populaire
-84 %
Business + IA
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
2,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Outils IA inclus :

Création de sites avec l'IA, via Elementor ou l'éditeur de blocs
Agent IA pour WordPress
Outil de résolution de bugs IA pour site WordPress

Toutes les fonctionnalités du plan Premium, plus :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Testez des modifications et des mises à jour en toute sécurité avec l'outil de staging WordPress
Créez des sites d'affiliation avec les outils de marketing d'affiliation
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
-73 %
Cloud Startup + IA
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
6,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 335,52 € (prix d'origine : 1.247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
Créez jusqu'à 100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
100 Go de stockage NVMe
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Outils IA inclus :

Création de sites avec l'IA, via Elementor ou l'éditeur de blocs
Agent IA pour WordPress
Outil de résolution de bugs IA pour site WordPress

Toutes les fonctionnalités du plan Business, plus :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
100 workers PHP pour les sites très fréquentés
2 millions d'inodes pour l'évolution de vos fichiers
4 Go de RAM pour des performances fluides

Créez votre site web à partir d'une description

Lancez votre site en quelques instants sans avoir à parcourir des centaines de thèmes.
Décrivez votre idée de site web, choisissez un nom et obtenez un site personnalisé en quelques secondes.
L'IA génère une mise en page avec un contenu pré-rempli et des images de haute qualité.
Modifiez, ajoutez et supprimez facilement n'importe quel élément du site web à l'aide de l'éditeur de blocs Gutenberg intégré.
Créez votre site web à partir d'une description

Des performances et une sécurité sur lesquelles vous pouvez compter

Avec l'hébergement infogéré pour WordPress, oubliez les soucis techniques et concentrez-vous sur l'essentiel.
Assurez la sécurité de votre site avec un scanner de logiciels malveillants qui détecte et supprime automatiquement les fichiers nuisibles.
Boostez la vitesse de votre site avec notre CDN intégré, ObjectCache, et les serveurs web LiteSpeed.
Bénéficiez d'un protocole SSL gratuit et préinstallé pour sécuriser les données de vos clients.
Des performances et une sécurité sur lesquelles vous pouvez compter
Review provider

Les résultats du test de vitesse de notre site test Hostinger US ont montré une moyenne mondiale ultra-rapide de 143 ms, propulsant Hostinger parmi les meilleurs hébergeurs A+ !

Review provider
Review provider

Que vous ayez une petite entreprise, une boutique en ligne ou un blog en plein essor, votre site est conçu pour gérer facilement les pics de trafic soudains.

Review provider
Review provider

Le temps de chargement moyen de ma landing page était de 1,56 seconde, un résultat exceptionnel. De plus, la disponibilité sur plusieurs mois de tests a dépassé les 99,99 %, exactement comme promis.

Review provider

L'IA vous aide à vous lancer. Ensuite, c'est à vous de jouer !

Votre site WordPress créé par l'IA n'est que le début de votre aventure.
Ajoutez de nouvelles pages et modifiez les pages existantes directement depuis votre tableau de bord WordPress.
Explorez de nouveaux designs en installant le thème de votre choix.
Téléchargez de nouvelles extensions en toute confiance, notre créateur IA garantit leur compatibilité.
L'IA vous aide à vous lancer. Ensuite, c'est à vous de jouer !

Votre site, vos choix. Choisissez la méthode qui vous convient.

Vous préférez créer votre site de A à Z ? Nous avons ce qu'il vous faut.
Configurez votre site web WordPress dès l'onboarding.
Choisissez parmi nos thèmes et extensions les mieux notés pour installer ce dont vous avez besoin.
Utilisez nos outils IA pour la création de contenu, la sélection d'images et le dépannage.
Votre site, vos choix. Choisissez la méthode qui vous convient.

Adriano Gurgel

Review provider

Le panel est très intuitif. L'installation de WordPress, la création de sous-domaines, la gestion des fichiers et l'activation du SSL se font en toute simplicité.

Estefano Oliveira

Review provider

Je peux gérer tout ce dont j'ai besoin depuis un seul endroit, et la configuration est très simple. J'ai transféré tous mes sites web chez Hostinger.

Elmar

Review provider

Même si vous n'êtes pas un expert en technologie, le tableau de bord de Hostinger est facile à naviguer et vous permettra de gérer votre site en toute simplicité.

Rejoignez plus de 4 millions de propriétaires de sites web

Nous sommes là pour vous aider 24 h/24, 7 j/7

Contactez notre équipe de support client à tout moment par chat en direct ou email.
Discutez avec l'assistant IA Kodee pour toute question concernant la création de site web ou la navigation sur WordPress.
Bénéficiez d'une assistance WordPress rapide et professionnelle de la part de notre équipe d'experts. Le temps de réponse médian est inférieur à 3 minutes.
L'anglais n'est pas votre langue maternelle ? Aucun souci ! Nos agents parlent plus de 8 langues.
Nous sommes là pour vous aider 24 h/24, 7 j/7

Hostinger pour la Communauté WordPress

Hostinger est fière de soutenir le programme WordPress Five for the Future. Notre équipe consacre 5 % de ses ressources pour améliorer la plateforme WordPress. De plus, nous sponsorisons des événements WordCamp tels que WordCamp US, WordCamp Europe et WordCamp Asia.
Hostinger pour la Communauté WordPress

Tous les outils nécessaires pour une gestion réussie de WordPress

Concentrez-vous sur la création de votre site web pendant que nos outils gèrent la sécurité, les tâches en arrière-plan et l'automatisation de vos activités quotidiennes.
Créateur de contenu IA

Créateur de contenu IA

Que vous souhaitiez rédiger un article de blog, une page « À propos de nous » ou un texte pour une landing page, notre IA est prête à vous aider.

Outil de résolution de bugs IA

Outil de résolution de bugs IA

Notre outil de résolution de bugs IA détecte et corrige automatiquement les erreurs les plus courantes sur les sites web.

Protection contre les attaques DDoS

Protection contre les attaques DDoS

Débarrassez-vous du trafic indésirable grâce à une protection contre les attaques DDoS et un pare-feu activés automatiquement.

Mises à jour intelligentes

Mises à jour intelligentes

Évitez les problèmes de compatibilité et les vulnérabilités grâce aux mises à jour automatiques de WordPress.

Sauvegardes automatiques

Sauvegardes automatiques

Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez des problèmes. Vous pourrez toujours restaurer les données de votre site web grâce à une sauvegarde automatique.

Garantie de disponibilité de 99,9 %

Garantie de disponibilité de 99,9 %

Notre garantie de disponibilité de 99,9 % permet à votre site de rester opérationnel 24 h/24, 7 j/7.

Créez des sites WordPress professionnels grâce à l'IA

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur le créateur de sites internet IA pour WordPress

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur le créateur de sites internet IA pour WordPress.

Qu'est-ce que le créateur de sites internet pour WordPress ?

L'IA peut-elle créer un site web sur WordPress ?

Comment puis-je créer un site web avec le créateur de sites internet IA pour WordPress de Hostinger ?

Puis-je personnaliser mon site après avoir utilisé le créateur de sites internet IA pour WordPress de Hostinger ?

Combien de temps faut-il pour créer un site WordPress avec l'IA ?

Mon site web continuera-t-il de fonctionner si je décide de migrer depuis Hostinger vers un autre hébergeur ?

Proposez-vous un service d'assistance ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.