KI Website-Baukasten für WordPress

Absolut! Sie haben die volle Kontrolle über Ihre Website. Starten Sie neue Seiten, installieren Sie Themes und Plugins und bearbeiten Sie Ihre Website im Gutenberg-Blockeditor – genau wie bei jeder anderen WordPress-Website.

Sie haben auch Zugriff auf das Hostinger KI WordPress-Plugin, das Ihnen helfen kann, neue Inhalte zu erstellen – egal ob es sich um einen Blogbeitrag oder eine neue Seite handelt – und bei allen WordPress-bezogenen Fragen unterstützen kann. Für weitere Details werfen Sie einen Blick auf unser Tutorial zur Verwendung des Hostinger KI WordPress-Plugins für einen schnelleren Workflow.