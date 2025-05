Com certeza! Com nossas ferramentas para lojas virtuais, você pode vender até 600 produtos físicos e digitais com métodos de pagamento seguros. É só fazer o upload das fotos dos seus produtos, integrar as opções de pagamento e gerenciar o estoque facilmente, tudo em um só lugar. E não se preocupe em perder tempo escrevendo descrições dos produtos físicos, nossa IA gera os textos para você, usando as fotos que você enviar

Está gerenciando um negócio de serviços? Sem problemas. Você também pode configurar agendamentos de compromissos em apenas alguns cliques.

Vale lembrar que esses recursos estão disponíveis somente no plano Business.