Een bedrijfswebsite is een online platform waar klanten je producten kunnen kopen, afspraken kunnen inplannen of meer informatie kunnen krijgen over je diensten. Voor veel potentiële klanten zal je website hun eerste interactie met je merk zijn, dus het is essentieel om deze professioneel, gemakkelijk te navigeren en mobielvriendelijk te maken.

Bekijk ter inspiratie de beste voorbeelden van websites voor kleine bedrijven die een balans bieden tussen de beste webontwerppraktijken met geweldige gebruikerservaring.