Embora não ofereçamos hospedagem Odoo totalmente gerenciada, nosso Assistente com IA está sempre pronto para ajudar você com qualquer tarefa de gerenciamento de servidor e problemas técnicos. Também temos muitos recursos, como tutoriais sobre VPS, artigos na base de conhecimento e vídeos do canal da Hostinger Brasil que você pode acessar a qualquer momento.

Além disso, se você tiver algum problema com sua conta ou faturamento, nossa Equipe de Sucesso do Cliente está sempre disponível. É só mandar um e-mail ou chamar a gente no chat ao vivo.