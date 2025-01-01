Até 67% off em

servidor VPS Odoo

Solução completa para as necessidades do seu negócio

Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$  27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
Imagem da seção principal

Escolha o plano de hospedagem Odoo ideal para você

Suporte 24h

30 dias para pedir reembolso

Cancele a qualquer momento

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis por 1 ano

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

Faça mais em menos tempo

Odoo é um software de código aberto que ajuda empresas a gerenciar relacionamentos com clientes, contabilidade, estoque, fabricação, compras e muito mais.

Com nossa hospedagem Odoo, você pode adaptar a plataforma ao fluxo de trabalho exato do seu negócio, o que significa melhor produtividade e eficiência em todos os aspectos das suas operações.
odoo 1

O ambiente perfeito para o seu crescimento

Aproveite um gerenciamento de projetos sem falhas com uma infraestrutura de hospedagem pensada para escalabilidade, segurança e máximo desempenho.
odoo 2

Recursos escaláveis

Comece pequeno e cresça sem esforço. Sempre que precisar de mais recursos, você pode atualizar sua CPU, RAM e armazenamento com apenas alguns cliques.
odoo 3

Desempenho infalível

Aproveite tempos de resposta rápidos e operação suave dos aplicativos Odoo, graças aos processadores AMD EPYC otimizados para velocidade e armazenamento NVMe.
odoo 4

Proteção de dados robusta

Proteja os dados valiosos da sua empresa com backups semanais automáticos, snapshot manual em tempo real e soluções instantâneas de recuperação de dados.

Aumente seu desempenho com a hospedagem VPS Odoo

Suporte de IA instantâneo

Precisa de ajuda para instalar módulos do Odoo ou configurar um firewall personalizado? Basta perguntar ao nosso Assistente com IA e receber respostas precisas em segundos.

odoo 5

A empresa de hospedagem VPS em que você pode confiar

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Servidores globais

A Hostinger tem servidores na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Escolha a localização do seu servidor de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.

servidores

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso em até 30 dias. Reembolsos de VPS estão sujeitos a um intervalo de 180 dias entre solicitações. Para mais detalhes, confira nossa política de reembolso (pode haver exceções).

Perguntas frequentes (FAQ) sobre hospedagem Odoo

Tire todas as suas dúvidas sobre servidor Odoo.

O que é hospedagem VPS Odoo?

Posso instalar módulos e plugins personalizados no meu VPS Odoo?

Como instalo o Odoo no VPS?

Quais são os requisitos de sistema para hospedar o Odoo em um VPS?

Que tipo de suporte está disponível para hospedagem Odoo?