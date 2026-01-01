Utforsk vår samling av bruksklare maler for nettsteder, apper og nyhetsbrev – enkle å tilpasse og lansere.
Ofte stilte spørsmål om Hostinger-maler
Hva er Hostinger-maler?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Hvilke typer maler er tilgjengelige?
For øyeblikket tilbyr vi ferdige maler for nettsteder, webapper og nyhetsbrev. Enten du bygger et bedriftsnettsted, en nettbutikk eller en portefølje, lanserer en webapplikasjon for personlige eller forretningsmessige behov, eller lager e-postkampanjer, finner du profesjonelt utformede maler skreddersydd for ulike bransjer og mål.
Trenger jeg kodeferdigheter for å bruke disse malene?
Nei. Alle maler kan tilpasses fullt ut med en intuitiv editor, slik at du kan endre oppsett, farger, tekst og bilder uten noen kodekunnskaper.
Kan jeg tilpasse malene slik at de samsvarer med merkevaren min?
Ja. Du kan enkelt justere fonter, farger, bilder og innhold for å gjenspeile merkeidentiteten din. Maler gir et utgangspunkt, men du har full kontroll over det endelige designet.
Kan jeg legge til flere sider eller redigere prosjektet mitt etter at det har lansert?
Ja, du kan legge til nye sider og seksjoner i malen din og fortsette å redigere prosjektet ditt selv etter at det er publisert. Dette lar deg skalere og utvikle nettstedet eller webappen din etter hvert som bedriften vokser.
Er Hostinger-maler gratis å prøve?
Ja! Du kan begynne å bygge med din foretrukne mal gratis. Du må imidlertid oppgradere til en betalt plan når du er klar til å publisere prosjektet ditt på nett.