Template di Hostinger
Esplora la nostra collezione di template pronti all'uso per siti web, app e newsletter: facili da personalizzare e pubblicare.
FAQ sui template di Hostinger
Che cosa sono i template di Hostinger?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Quali tipi di template sono disponibili?
Al momento offriamo template pronti all'uso per siti web, app web e newsletter. Che tu stia creando un sito web aziendale, un negozio online o un portfolio, lanciando un'applicazione web per esigenze personali o professionali, o realizzando campagne email, troverai template progettati professionalmente e adatti a diversi settori e obiettivi.
Per utilizzare questi template è necessario possedere competenze di programmazione?
No. Tutti i template sono completamente personalizzabili con un editor intuitivo, quindi puoi modificare layout, colori, testo e immagini senza alcuna conoscenza di programmazione.
Posso personalizzare i template per adattarli al mio brand?
Sì. Puoi facilmente personalizzare font, colori, immagini e contenuti per rispecchiare l'identità del tuo brand. I template offrono un punto di partenza, ma hai il pieno controllo sul design finale.
Posso aggiungere altre pagine o modificare il mio progetto dopo averlo pubblicato?
Sì, puoi aggiungere nuove pagine e sezioni al tuo template e continuare a modificare il progetto anche dopo la pubblicazione. Questo ti permette di scalare e far evolvere il tuo sito web o la tua applicazione web man mano che la tua attività cresce.
I template di Hostinger sono gratuiti da provare?
Sì! Puoi iniziare a creare il tuo progetto utilizzando il template che preferisci, gratuitamente. Tuttavia, dovrai passare a un piano a pagamento quando sarai pronto a pubblicare il tuo progetto online.