Acquista un nome di dominio

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*Applicabile se si sceglie un contratto triennale. Dopo il primo anno si applicano le tariffe di rinnovo standard.
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Motivi per ottenere un nome di dominio su Hostinger
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Acquista dominio, hosting, email, gestisci il tuo website builder e accedi a strumenti di intelligenza artificiale, tutto in un unico posto. Un'unica dashboard, un unico accesso, un unico team di supporto per tutto.
Un sostegno che passa all'azione
Nessun costo nascosto
Progettato per la velocità
Il tuo dominio è ospitato sui nameserver di Cloudflare, garantendo protezione e velocità fin dal primo giorno. Aggiungi l'hosting e tutto si caricherà fino a 35 volte più velocemente rispetto ai dischi rigidi standard.
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Joanna Murray
Avevo bisogno di centralizzare tutti i miei siti web, domini ed email, quindi ho scelto Hostinger per farlo. È stata una scelta fantastica! Ora ho la sensazione di avere molto più controllo su tutto.
Scopri le informazioni essenziali sui domini
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Quindi, hai registrato il tuo nome di dominio. Qual è il passo successivo?
Ottieni il tuo piano di hosting
A domain needs a fast, secure home. Choose a web hosting plan with 99.9% uptime and speed. A free domain is included for one year with eligible annual plans.
Crea il tuo sito web
Crea il tuo sito web in pochi minuti, non in giorni. Scegli un modello creato da un designer oppure lascia che il nostro creatore di siti web basato sull'intelligenza artificiale crei il tuo sito ad alta conversione a partire da semplici istruzioni.
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Crea fiducia all'istante con un'email basata sul dominio. Tutti i piani di hosting includono un account email aziendale oppure puoi passare a Google Workspace.
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Trasforma i visitatori del tuo sito web in clienti fedeli. Raccogli indirizzi email, invia campagne e automatizza i follow-up con la piattaforma di email marketing Reach.
Prova altri strumenti gratuiti per la gestione dei domini.
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Domande frequenti sulla registrazione del dominio
Hostinger è un registrar di domini?
Quanto costa un nome di dominio?
I prezzi dei domini variano in base all'estensione. Un .com parte da 0,01 € per il primo anno con Hostinger se scegli un contratto triennale. I prezzi di rinnovo sono visualizzati in anticipo prima dell'acquisto. Nessun costo nascosto, nessuna sorpresa al momento del pagamento.
A chi appartiene il dominio dopo la registrazione?
Quando registri un dominio tramite Hostinger, ne diventi il pieno proprietario. Il dominio viene registrato a tuo nome (o a nome del tuo cliente, se la registrazione avviene per suo conto), a condizione che vengano forniti dati di contatto validi.
Posso acquistare un nome di dominio in modo permanente?
Nessun dominio può essere posseduto in modo permanente. Lo si registra per un periodo da uno a dieci anni e lo si rinnova per mantenerne la proprietà. Finché si rinnova in tempo, nessun altro può registrarlo. Hostinger invia promemoria di rinnovo in modo che non si perda mai un dominio per errore.
Qual è il miglior registrar da cui acquistare un dominio?
Il miglior registrar dipende dalle tue esigenze. Se desideri gestire dominio, hosting, email e sito web da un'unica piattaforma, Hostinger ti offre tutto in un'unica dashboard, senza dover cambiare provider.
Come faccio a trasferire il mio dominio a Hostinger?
Avvia il trasferimento dalla dashboard di Hostinger. Inserisci il tuo nome di dominio, sbloccalo presso il tuo attuale registrar e ottieni il codice di autorizzazione. Il trasferimento richiede fino a sette giorni e il tuo dominio rimarrà attivo per tutto il tempo. Inoltre, riceverai un anno di registrazione gratuito.
Quanto tempo ci vuole per registrare un nome di dominio?
Cosa succede se il dominio che desidero è già di proprietà di qualcun altro?
Prova un'estensione diversa. Se yourbusiness.com è già occupato, yourbusiness.store o yourbusiness.co potrebbero essere disponibili e funzionare altrettanto bene. Puoi anche utilizzare la nostra ricerca di nomi di dominio per ottenere suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale in base alla tua idea.