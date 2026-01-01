Acquista un nome di dominio

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Si applica ai domini .tech, .org, .net, .io e .ai. Periodi di validità superiori a 2 anni.

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.org

Costruito per le persone, non per il profitto.

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Creato per vendere fin dal primo giorno

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Motivi per ottenere un nome di dominio su Hostinger

Tutto in un unico posto

Acquista dominio, hosting, email, gestisci il tuo website builder e accedi a strumenti di intelligenza artificiale, tutto in un unico posto. Un'unica dashboard, un unico accesso, un unico team di supporto per tutto.

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Un sostegno che passa all'azione

Kodee, il nostro assistente basato sull'intelligenza artificiale, risolve la maggior parte dei quesiti in 9 secondi e può agire per tuo conto. Quando hai bisogno di parlare con una persona, i nostri esperti sono a tua disposizione 24 ore su 24.
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Nessun costo nascosto

Quello che vedi è quello che paghi. La protezione della privacy WHOIS è gratuita, i costi di rinnovo sono mostrati in anticipo e non ci sono costi aggiuntivi al momento del pagamento.
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Progettato per la velocità

Il tuo dominio è ospitato sui nameserver di Cloudflare, garantendo protezione e velocità fin dal primo giorno. Aggiungi l'hosting e tutto si caricherà fino a 35 volte più velocemente rispetto ai dischi rigidi standard.

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Registra un dominio

Acquista il tuo dominio in 3 semplici passaggi

01

Trova il tuo nome perfetto

Cerca il tuo nome e scegli tra estensioni come .com, .store, .ai e .online.
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Reclamalo prima che lo faccia qualcun altro

Aggiungilo al carrello e completa l'acquisto in pochi minuti. Protezione della privacy inclusa gratuitamente.
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Hai già un dominio? Portalo su Hostinger

Trasferisci il tuo dominio e ricevi un anno di registrazione gratuito. Le tue impostazioni, i tuoi DNS, la tua email: tutto verrà trasferito senza interruzioni.
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Scelto da oltre 4 milioni di proprietari di siti web in tutto il mondo.

Joanna Murray

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Avevo bisogno di centralizzare tutti i miei siti web, domini ed email, quindi ho scelto Hostinger per farlo. È stata una scelta fantastica! Ora ho la sensazione di avere molto più controllo su tutto.

Martynas Jucys

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Ho già acquistato diversi domini. Ottimi prezzi. Finora tutto è andato liscio.

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Hostinger ti cambia la vita. L'assistenza, la velocità di caricamento, tutto su Hostinger è semplice. Dalla gestione dei siti web ai domini. Il team tecnico ti guiderà in ogni fase.

Scopri le informazioni essenziali sui domini

Come acquistare un nome di dominio in 5 passaggi

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Ho acquistato un nome di dominio, e adesso?

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Le estensioni di dominio più popolari

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Vi presentiamo Kodee, il vostro assistente basato sull'intelligenza artificiale.

Kodee agisce, non si limita a rispondere. Chiedigli di configurare il DNS, di collegare il tuo dominio o di configurare l'SSL e lo farà all'istante.
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Quindi, hai registrato il tuo nome di dominio. Qual è il passo successivo?

Ecco i quattro passaggi essenziali per trasformare il tuo nome in un'attività commerciale.
Ottieni il tuo piano di hosting

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A domain needs a fast, secure home. Choose a web hosting plan with 99.9% uptime and speed. A free domain is included for one year with eligible annual plans.

Crea il tuo sito web

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Crea fiducia all'istante con un'email basata sul dominio. Tutti i piani di hosting includono un account email aziendale oppure puoi passare a Google Workspace.

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Prova altri strumenti gratuiti per la gestione dei domini.

Ricerca del nome di dominio

Utilizza il nostro strumento di ricerca di nomi di dominio per trovare rapidamente un dominio disponibile. Una volta trovato quello giusto, assicurati e registralo subito.
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Cerca tra tutte le estensioni (TLD) per trovare un dominio unico che rispecchi la visione della tua azienda.
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Trova rapidamente e con precisione il proprietario, il registrar e i principali dettagli di registrazione di qualsiasi dominio.
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Domande frequenti sulla registrazione del dominio

Trova le risposte alle domande frequenti sull'acquisto e la registrazione dei domini.

Hostinger è un registrar di domini?

Sì, Hostinger è un registrar di domini accreditato. Puoi cercare, registrare e gestire i nomi di dominio direttamente tramite Hostinger, senza bisogno di un registrar di terze parti.

Quanto costa un nome di dominio?

I prezzi dei domini variano in base all'estensione. Un .com parte da 0,01 € per il primo anno con Hostinger se scegli un contratto triennale. I prezzi di rinnovo sono visualizzati in anticipo prima dell'acquisto. Nessun costo nascosto, nessuna sorpresa al momento del pagamento.

A chi appartiene il dominio dopo la registrazione?

Quando registri un dominio tramite Hostinger, ne diventi il pieno proprietario. Il dominio viene registrato a tuo nome (o a nome del tuo cliente, se la registrazione avviene per suo conto), a condizione che vengano forniti dati di contatto validi.

Posso acquistare un nome di dominio in modo permanente?

Nessun dominio può essere posseduto in modo permanente. Lo si registra per un periodo da uno a dieci anni e lo si rinnova per mantenerne la proprietà. Finché si rinnova in tempo, nessun altro può registrarlo. Hostinger invia promemoria di rinnovo in modo che non si perda mai un dominio per errore.

Qual è il miglior registrar da cui acquistare un dominio?

Il miglior registrar dipende dalle tue esigenze. Se desideri gestire dominio, hosting, email e sito web da un'unica piattaforma, Hostinger ti offre tutto in un'unica dashboard, senza dover cambiare provider.

Come faccio a trasferire il mio dominio a Hostinger?

Avvia il trasferimento dalla dashboard di Hostinger. Inserisci il tuo nome di dominio, sbloccalo presso il tuo attuale registrar e ottieni il codice di autorizzazione. Il trasferimento richiede fino a sette giorni e il tuo dominio rimarrà attivo per tutto il tempo. Inoltre, riceverai un anno di registrazione gratuito.

Quanto tempo ci vuole per registrare un nome di dominio?

La registrazione è immediata. Una volta completato l'acquisto, il tuo dominio sarà attivo in pochi minuti. Potrai collegarlo a un sito web, configurare l'email o indirizzarlo dove preferisci, subito.

Cosa succede se il dominio che desidero è già di proprietà di qualcun altro?

Prova un'estensione diversa. Se yourbusiness.com è già occupato, yourbusiness.store o yourbusiness.co potrebbero essere disponibili e funzionare altrettanto bene. Puoi anche utilizzare la nostra ricerca di nomi di dominio per ottenere suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale in base alla tua idea.

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