Posta Agentica

Email creata per Agenti AI. Smetti di gestire le caselle di posta: lascia che se ne occupino gli agenti.

Inviare, ricevere e reagire automaticamente.
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Email creata per Agenti AI. Smetti di gestire le caselle di posta: lascia che se ne occupino gli agenti.

Gli agenti AI agiscono istantaneamente. L'email tradizionale no.

Agentic Mail
Email tradizionale

Inneschi

Callback webhook istantanei
Polling o IDLE fragile

Controllo interazione

Liste di autorizzazione/blocco integrate
Costruisci i tuoi filtri

Automazione

REST API pulita
SMTP e IMAP di basso livello

Sicurezza della posta in arrivo

Casella di posta isolata per agente
Casella di posta condivisa, rischio reale

Integrazioni

Strumenti agentici con un click
Configurazione manuale per strumento

Connettività dello stack

Server MCP
Presto
Nessun supporto MCP

Controllo accessi

Regole a livello di dominio & email
Nessuna regola nativa a livello di agente

Trasforma l'email in un'azione automatizzata

Contatto automatizzato

Invia comunicazioni personalizzate, qualifica le risposte e passa automaticamente i lead qualificati al tuo CRM.

Gestione del supporto

Analizza le email di supporto in arrivo e inviale immediatamente alla persona giusta.

Prenotazione e pianificazione

Gestisci le richieste di riunione, conferma le prenotazioni e invia promemoria automaticamente via email.

Automazione della posta in arrivo

Ordina, rispondi, delega e archivia le email automaticamente.

Verifica dell'account

Intercetta i codici di verifica e le email di conferma per mantenere fluidi i flussi di lavoro degli agenti.

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Assistente AI per la casella di posta - Kodee
Efficiente ricerca email basata sull'AI
Risposte email intelligenti basate sull'AI
Riepiloghi istantanei delle email basati sull'AI
Scrittura AI quando arriva l'ispirazione
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

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Agentic Mail FAQ

Trova le risposte alle domande frequenti sull'email di Hostinger per agenti AI.

Che cos'è l'email agentica e in cosa differisce dall'email normale?

L'email agentica è un'infrastruttura email progettata specificamente per agenti AI e flussi di lavoro di automazione. I servizi email tradizionali sono costruiti per gli esseri umani – caselle di posta passive dove i messaggi attendono di essere letti. Agentic Mail tratta l'email come uno strato attivo e programmabile – webhook-first, API-driven, e costruito per gestire l'invio e la ricezione programmatici senza restrizioni di piattaforma, limiti di frequenza o il rischio di essere segnalati per attività basate sull'AI.

A chi è rivolto Hostinger Agentic Mail?

L'email agentica di Hostinger è pensata per sviluppatori e creatori di automazioni che necessitano di un livello email affidabile per i loro agenti AI e flussi di lavoro. Se stai creando con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier o strumenti simili, e hai incontrato ostacoli con i provider di email tradizionali che bloccano la tua automazione – questo è per te.

È anche per gli agenti stessi. Sia che il tuo agente necessiti di un indirizzo dedicato per cold outreach, assistenza clienti, flussi di prenotazione o elaborazione documenti, l'email per agenti gli offre una casella di posta reale e programmabile da cui operare.

Come funzionano i webhook con l'email dell'agente?

Ogni volta che arriva un'email, Agentic Mail attiva un webhook istantaneamente. Nessun polling, nessun ritardo. Il tuo agente o strumento di automazione riceve il trigger e può agire immediatamente, sia che si tratti di analizzare il messaggio, attivare un flusso di lavoro in n8n, o passarlo a un agente LangChain.

Quali strumenti di automazione e framework di agenti supporta Agentic Mail?

La mail dell'agente di Hostinger funziona con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier e altre piattaforme di automazione. Sono disponibili skill predefinite per gli stack più comuni, così puoi connetterti in pochi minuti. L'accesso completo all'API e un server MCP saranno presto disponibili anche per integrazioni più profonde e personalizzate.

Posso controllare con quali mittenti interagiscono i miei agenti?

Sì. Le liste di autorizzazione e blocco ti consentono di definire esattamente quali domini o indirizzi email possono raggiungere la casella di posta del tuo agente, sia a livello di dominio che di singolo indirizzo email. Questo mantiene i tuoi flussi di lavoro focalizzati e protetti da rumori indesiderati o abusi.

Agentic Mail è un prodotto separato che devo acquistare?

No, Agentic Mail è integrato in Hostinger Business Email. Hai accesso a tutte le funzionalità agentiche come parte di Premium Business Email, senza bisogno di un abbonamento separato.

È disponibile un'API completa per il controllo programmatico delle email?

L'accesso API completo è una funzionalità in arrivo. Una volta attivo, ti darà il controllo programmatico completo sull'invio, la ricezione e la gestione della casella di posta del tuo agente – nessuna interfaccia utente richiesta. Nel frattempo, i webhook e le skill predefinite coprono attualmente i casi d'uso di automazione più comuni.

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