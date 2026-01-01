Gli agenti AI agiscono istantaneamente. L'email tradizionale no.
Trasforma l'email in un'azione automatizzata
Contatto automatizzato
Invia comunicazioni personalizzate, qualifica le risposte e passa automaticamente i lead qualificati al tuo CRM.
Gestione del supporto
Analizza le email di supporto in arrivo e inviale immediatamente alla persona giusta.
Prenotazione e pianificazione
Gestisci le richieste di riunione, conferma le prenotazioni e invia promemoria automaticamente via email.
Automazione della posta in arrivo
Ordina, rispondi, delega e archivia le email automaticamente.
Verifica dell'account
Intercetta i codici di verifica e le email di conferma per mantenere fluidi i flussi di lavoro degli agenti.
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Agentic Mail FAQ
Che cos'è l'email agentica e in cosa differisce dall'email normale?
A chi è rivolto Hostinger Agentic Mail?
È anche per gli agenti stessi. Sia che il tuo agente necessiti di un indirizzo dedicato per cold outreach, assistenza clienti, flussi di prenotazione o elaborazione documenti, l'email per agenti gli offre una casella di posta reale e programmabile da cui operare.