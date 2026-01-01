L'email agentica di Hostinger è pensata per sviluppatori e creatori di automazioni che necessitano di un livello email affidabile per i loro agenti AI e flussi di lavoro. Se stai creando con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier o strumenti simili, e hai incontrato ostacoli con i provider di email tradizionali che bloccano la tua automazione – questo è per te.



È anche per gli agenti stessi. Sia che il tuo agente necessiti di un indirizzo dedicato per cold outreach, assistenza clienti, flussi di prenotazione o elaborazione documenti, l'email per agenti gli offre una casella di posta reale e programmabile da cui operare.