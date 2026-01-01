OpenClaw con 1 click: il tuo assistente AI 24/7
Ottieni OpenClaw con 1 click e automatizza le attività quotidiane senza configurazioni e senza passaggi nascosti.
Crediti AI preinstallati
I crediti AI vengono utilizzati per dare prompt a OpenClaw. Non è necessario rivolgersi a piattaforme di terze parti per configurare e ricaricare i crediti AI, è tutto in un unico posto.
Configurazione con 1 click
OpenClaw è facile da installare, il che lo rende perfetto per i principianti.
Sicuro e privato
OpenClaw è ospitato in un ambiente Docker isolato, il che significa che i dati e i registri delle chat sono sotto il tuo controllo.
Ottieni tutto ciò di cui hai bisogno in un unico piano
Distribuisci OpenClaw in 3 semplici passaggi
Installa OpenClaw con 1 click
Avvia il tuo piano e noi ci occuperemo automaticamente della configurazione. Non è richiesta alcuna esperienza tecnica.
Scegli dove chattare
Connettiti tramite Telegram o WhatsApp e inizia la conversazione con il tuo assistente AI in pochi secondi.
OpenClaw è pronto all'uso
Non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva: il tuo assistente OpenClaw AI è attivo e pronto per iniziare a lavorare.
Cosa puoi costruire con OpenClaw?
Assistente personale per la produttività
OpenClaw può gestire attività, impostare promemoria, riassumere conversazioni e aiutarti a pianificare la tua agenda con meno sforzo manuale.
Assistente alle vendite
Gestisci automaticamente le nuove richieste, raccogli i dati di contatto e separa i potenziali clienti seri dalle domande casuali.
Assistente di codifica
Scrivi, migliora e correggi il codice con l'aiuto di OpenClaw, che spiega i concetti in modo chiaro e suggerisce miglioramenti per rendere lo sviluppo più fluido.
Ricercatore
Utilizza OpenClaw per raccogliere informazioni, riassumere i contenuti e confrontare le opzioni. In questo modo, potrai prendere decisioni più consapevoli senza dover dedicare ore di ricerca.
Pianificatore di social media
Non fissare mai più una pagina bianca. Crea bozze di post, genera idee per i contenuti e pianifica il tuo programma di pubblicazione.
Specialista di supporto
Rispondi alle domande più frequenti dei clienti e guidali automaticamente attraverso semplici passaggi. OpenClaw riduce le risposte ripetitive e migliora i tempi di risposta.
OpenClaw con Hostinger vs. gli altri
Perché distribuire OpenClaw con Hostinger?
Configurazione in 1 click
Avvia OpenClaw all'istante: nessuna configurazione manuale o complessa.
Crediti AI preinstallati
Gli assistenti AI utilizzano i crediti per generare risposte e completare le attività. Li abbiamo già aggiunti per te, così puoi subito iniziare a usare OpenClaw.
Privato e sicuro per definizione
OpenClaw funziona su un vault privato, quindi i tuoi dati e i registri delle chat restano privati.
Configurato e testato per te
Riceverai una versione stabile e verificata di OpenClaw fin da subito. Ci occuperemo noi di test e compatibilità.
Funziona 24/7
Il tuo assistente OpenClaw rimane online 24 ore su 24, gestendo attività e conversazioni anche quando sei offline.
La tua AI ottiene la sua casella di posta
Invece di usare la tua email personale, puoi scegliere una casella di posta OpenClaw separata per una maggiore sicurezza.
FAQ su OpenClaw Hostinger
Sono necessarie conoscenze tecniche per configurare OpenClaw?
Assolutamente no. OpenClaw con 1 click è progettato per chi non ha mai toccato un server in vita sua. La nostra distribuzione con 1 click gestisce l'intera installazione, dall'ambiente server alla configurazione dell'AI. Basta scegliere il piano, fare clic su "Distribuisci" e il tuo assistente AI personale sarà operativo in pochi minuti. Nessuna codifica, nessuna riga di comando, nessuna dashboard complicata.
Come funzionano i crediti AI? Devo creare account esterni?
I tuoi crediti AI sono preintegrati e pronti all'uso fin da subito. A differenza di una configurazione OpenClaw standard, non è necessario creare account con provider di AI come OpenAI o Anthropic, generare chiavi API o gestire alcuna configurazione tecnica: basta acquistare crediti tramite la dashboard di Hostinger e il tuo assistente verrà attivato all'istante. Se ti servono altri crediti, effettua una ricarica direttamente dalla stessa dashboard: è semplicissimo.
I miei dati sono privati e al sicuro?
Certamente. Ogni istanza di OpenClaw viene eseguita in un ambiente isolato, il che significa che i tuoi dati e le tue conversazioni sono completamente separati dagli altri utenti. Blocchiamo ogni container per impedire accessi non autorizzati o modifiche esterne e ogni istanza è dotata di un gateway di sicurezza personalizzato ad alta complessità generato di default. Ottieni una protezione di livello professionale senza dover configurare nulla autonomamente.
Qual è la differenza tra OpenClaw con 1 click e l'esecuzione di OpenClaw su un VPS?
Con un VPS, ottieni accesso root completo e controllo totale sul server, ma questo significa anche che sei responsabile della configurazione, degli aggiornamenti e della sicurezza. OpenClaw con un click elimina tutta questa complessità: noi gestiamo l'infrastruttura, manteniamo la tua istanza aggiornata all'ultima versione stabile e aggiungiamo ulteriori livelli di sicurezza, così tu puoi concentrarti interamente sull'utilizzo del tuo assistente AI, non sulla gestione del server. Se sei uno sviluppatore che desidera una personalizzazione completa, i nostri piani OpenClaw VPS sono più adatti.
Cosa posso fare concretamente con OpenClaw?
OpenClaw è il tuo assistente AI personale che lavora 24/7, anche quando il tuo laptop è chiuso. Puoi collegarlo alle tue app di messaggistica preferite, tra cui WhatsApp, Telegram, Slack e Discord, e utilizzarlo per automatizzare le attività quotidiane, gestire le conversazioni su più piattaforme, gestire i lead, eseguire automazioni del browser e molto altro. Pensalo come un membro del team digitale che non dorme mai ed è sempre pronto ad aiutarti.