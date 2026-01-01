Distribuisci Paperclip con 1 click.
Piattaforma di orchestrazione AI open-source per la creazione di organizzazioni di agenti autonomi con ruoli definiti, gerarchie di obiettivi e controlli di budget.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Paperclip
Paperclip Ã¨ una piattaforma di orchestrazione self-hosted che ti permette di costruire e gestire organizzazioni autonome basate sull'IA. Invece di destreggiarti tra singoli chatbot, Paperclip assegna ai tuoi agenti IA ruoli definiti, linee di reporting e gerarchie di obiettivi in modo che lavorino insieme verso obiettivi aziendali condivisi. Tu imposti budget mensili per agente, mantieni tracce di audit immutabili di ogni decisione e conservi sempre la capacitÃ di override a livello di consiglio.
Eseguire Paperclip sul tuo VPS mantiene dati aziendali sensibili, la memoria dell'agente e le credenziali API interamente sulla tua infrastruttura. Tu porti le tue chiavi API per Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor o qualsiasi runtime di agente personalizzato â€” senza alcun ricarico intermedio sui costi del modello e senza alcun abbonamento SaaS esterno richiesto.
FunzionalitÃ principali di Paperclip
Organigrammi gerarchici
Definire i ruoli degli agenti, i titoli e le gerarchie che rispecchiano una struttura aziendale reale, consentendo un'operazione autonoma coordinata tra i dipartimenti.
Sistema a Cascata degli Obiettivi
Traccia le attivitÃ dalla missione aziendale, attraverso gli obiettivi del team, fino agli incarichi dei singoli agenti, assicurando che ogni azione dell'agente sia allineata con gli obiettivi aziendali di alto livello.
Controlli del budget per agente
Imposta limiti di spesa API mensili per agente con pausa automatica al 100% e avvisi lievi all'80%, prevenendo costi incontrollati senza monitoraggio manuale.
Registro di audit immutabile
Ogni azione dell'agente e chiamata dello strumento viene registrata in un sistema di ticket a prova di manomissione, offrendoti completa trasparenza e responsabilitÃ per le decisioni autonome.
Porta il tuo agente
Supporta Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex e qualsiasi script personalizzato con un'interfaccia heartbeat, cosÃ¬ puoi scegliere il modello migliore per ogni ruolo senza vincoli.
Isolamento multi-aziendale
Gestisci organizzazioni AI separate per piÃ¹ aziende da un'unica implementazione, con completo isolamento dei dati tra ogni azienda.
PerchÃ© eseguire Paperclip su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .