Gestore di codici di autenticazione a due fattori self-hosted per web e mobileSeleziona
Proxy di routing AI API con ottimizzazione dei token per oltre 40 provider LLMSeleziona
Ackee è uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.Seleziona
Automazione dei flussi di lavoro open-source no-code con oltre 200 integrazioni di appSeleziona
App di finanza personale incentrata sulla privacy con budgeting a busteSeleziona
Interfaccia completa di gestione database che supporta oltre 11 sistemi di databaseSeleziona
Tracciatore di viaggi e pianificatore di itinerari autogestito con mappe interattiveSeleziona
Spazio di lavoro all-in-one che combina documenti, lavagne e database con AISeleziona
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memorySeleziona
Piattaforma LLMOps open-source per prompt, valutazione e osservabilità degli LLMSeleziona
Memoria persistente per agenti di codifica AI con ricerca ibrida vettoriale BM25 e su grafoSeleziona
Riproduci in streaming librerie musicali personali tramite un server API compatibile con SubsonicSeleziona
Diario di volo personale con mappa interattiva, statistiche e supporto multi-utenteSeleziona
Agente di content marketing AI open source per la pubblicazione e la monetizzazione multipiattaformaSeleziona
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersSeleziona
Piattaforma open source di gestione degli avvisi per consolidare gli avvisi di monitoraggioSeleziona
Base di conoscenze self-hosted con Markdown esteso e permessi per documentoSeleziona
Server di elenco file e WebDAV self-hosted con supporto per oltre 30 backend di archiviazioneSeleziona
Interfaccia web per scaricare video da YouTube e altri sitiSeleziona
Ampache è un'applicazione web di streaming audio/video e un gestore di mediaSeleziona
Wiki leggero auto-ospitato con pagine basate su Git ed editing MarkdownSeleziona
AnonUpload è un'applicazione sicura per la condivisione anonima di file senza requisiti di databaseSeleziona
Applicazione AI tutto in uno per RAG, agenti e chatbot con qualsiasi provider LLMSeleziona
Piattaforma Q&A open-source per la condivisione delle conoscenze del team e la creazione di comunitàSeleziona
Piattaforma open source per le metriche DORA e l'analisi dei team di ingegneriaSeleziona
Gateway desktop remoto senza client via web per RDP, VNC, SSH e TelnetSeleziona
Piattaforma di ricerca open source aziendale basata su Apache LuceneSeleziona
Apache Superset è una moderna piattaforma di esplorazione e visualizzazione dati per la BISeleziona
AppFlowy è uno spazio di lavoro open source basato su AI e un'alternativa a NotionSeleziona
API REST leggera per l'invio di notifiche push a oltre 120 serviziSeleziona
Piattaforma low-code open-source per la creazione interna di strumenti e applicazioniSeleziona
Analisi SDK incentrata sulla privacy per app mobili, desktop e webSeleziona
Database multi-modello nativo per grafi, documenti e dati chiave-valoreSeleziona
Database multi-modello per dati grafici, documenti, chiave-valore e serie temporaliSeleziona
Soluzione di archiviazione internet auto-ospitata per la conservazione di pagine web e mediaSeleziona
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsSeleziona
Sistema di commenti leggero e auto-ospitato con backend Go e widget JS incorporabileSeleziona
AstrBot è un framework open source multipiattaforma di chatbot AI.Seleziona
Server di audiolibri e podcast self-hosted con supporto multi-utenteSeleziona
Provider di identità open source incentrato su flessibilità e versatilitàSeleziona
Server di autenticazione open source auto-ospitato con social login, MFA e RBACSeleziona
Piattaforma open-source auto-ospitata Database-as-a-Service per l'automazione di PostgreSQLSeleziona
Strumento moderno di automazione del download per torrent e usenet con monitoraggio IRC in tempo realeSeleziona
Alternativa open-source a Zapier per connettere app e automatizzare i flussi di lavoroSeleziona
App per il monitoraggio dei neonati che aiuta i genitori a monitorare le attività quotidiane e la saluteSeleziona
Interfaccia web per backup di restic con pianificazione, crittografia e ripristino a livello di fileSeleziona
Server CalDAV e CardDAV auto-ospitato per calendari e contattiSeleziona
Gestore di ricette di cocktail auto-ospitato e tracciatore dell'inventario del bar di casaSeleziona
Database open-source no-code e alternativa ad Airtable per i teamSeleziona
Gestione automatizzata dei sottotitoli e assistente per il download per Sonarr e RadarrSeleziona
Tracker di abitudini minimalista auto-ospitato, focalizzato su check-in giornalieri e serieSeleziona
Toolkit PDF basato su browser con priorità alla privacy per unire, dividere, convertire e modificare PDFSeleziona
Piattaforma di monitoraggio server leggera con statistiche e avvisi DockerSeleziona
Agente di monitoraggio leggero per il sistema di monitoraggio server BeszelSeleziona
Archiviazione cloud leggera e auto-ospitata con sincronizzazione file e supporto CalDAV/CardDAVSeleziona
Piattaforma di contabilità finanziaria self-hosted con reportistica intelligente e supporto multi-valutaSeleziona
Server di streaming musicale auto-ospitato con lettore web e app mobiliSeleziona
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteSeleziona
Piattaforma di microblogging e presa di appunti basata sull'AI con supporto Markdown e gestione delle attivitàSeleziona
Server di dati personali per il social network decentralizzato BlueskySeleziona
Assistente di codifica AI auto-ospitato per la generazione di app full-stack nel browserSeleziona
Gestore di collezioni di Ebook e audiolibri, un rilancio della comunità di ReadarrSeleziona
Wiki auto-ospitato strutturato per team con libri, capitoli, pagine e ricercaSeleziona
Trasforma qualsiasi canale Telegram pubblico in un microblog ottimizzato per la SEO con RSSSeleziona
Browser Headless Chrome come servizio per web scraping e automazioneSeleziona
App di budgeting per le finanze personali, per il monitoraggio delle spese e la pianificazione finanziariaSeleziona
Piattaforma low-code per creare app aziendali e flussi di lavoro in pochi minutiSeleziona
Piattaforma di tracciamento errori self-hosted per il monitoraggio delle applicazioniSeleziona
Framework CI/CD self-hosted per build e deployment automatizzatiSeleziona
Piattaforma open-source per la gestione delle modifiche dello schema del database e per il DevOpsSeleziona
Piattaforma low-code open-source per l'integrazione API e l'automazione dei flussi di lavoroSeleziona
Gestore di snippet di codice auto-ospitato con evidenziazione della sintassi e ricercaSeleziona
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsSeleziona
Calibre-Web è un'applicazione web per sfogliare, leggere e gestire la tua libreria di ebookSeleziona
Alternativa CAPTCHA proof-of-work con priorità alla privacy e zero tracciamentoSeleziona
Piattaforma IAM open source con supporto per SSO, OAuth 2.0, OIDC e SAMLSeleziona
Piattaforma di hosting per podcast open-source con funzionalità di analisi e socialSeleziona
Centrifugo è un server di messaggistica in tempo reale scalabile per la creazione di applicazioni liveSeleziona
Strumento di rilevamento e monitoraggio delle modifiche del sito web con selezione visiva e notificheSeleziona
Editor di diagrammi di database open-source con esportazione DDL AI e visualizzazione dello schemaSeleziona
Interfaccia web ChatGPT incentrata sulla privacy con archiviazione locale dei dati e gestione delle conversazioniSeleziona
Monitoraggio Full-stack di uptime e infrastruttura con pagine di stato pubblicheSeleziona
Applicazione open source per il monitoraggio dei server e il tracking dell'uptimeSeleziona
Monitoraggio dell'infrastruttura e delle applicazioni con rilevamento automatico e avvisiSeleziona
Archivio di file auto-ospitato per caricare e condividere file con link condivisibiliSeleziona
Piattaforma di onboarding per dipendenti open source con bot Slack e automazione del flusso di lavoroSeleziona
Database open source incorporato per applicazioni di AI e ricerca semanticaSeleziona
Fork di WordPress senza l'editor a blocchi Gutenberg, incentrato sulla stabilitàSeleziona
Database OLAP colonnare per analisi in tempo reale con latenza di query di millisecondiSeleziona
Strumento web per la gestione di database e l'amministrazione completa dei datiSeleziona
Daemon di Cloudflare Tunnel per un accesso remoto sicuro senza aprire porteSeleziona
Piattaforma di cloud storage auto-ospitata con gestione dei file e funzionalità di condivisioneSeleziona
Piattaforma CMS headless leggera per la gestione dei contenuti e le APISeleziona
VS Code in esecuzione nel browser per lo sviluppo remoto da qualsiasi dispositivoSeleziona
Piattaforma open-source per il provisioning di ambienti di sviluppo cloud self-hostedSeleziona
Editor markdown collaborativo in tempo reale per la documentazione e la presa di appuntiSeleziona
Suite per ufficio self-hosted basata su browser per la modifica collaborativa di documentiSeleziona
Lettore RSS auto-ospitato ispirato a Google Reader con scorciatoie da tastiera e app mobiliSeleziona
Convertitore di file online auto-ospitato che supporta oltre 1000 formatiSeleziona
Piattaforma di database reattivo open source per lo sviluppo di applicazioni moderneSeleziona
Server PHP OPDS e HTML leggero che espone una libreria di ebook Calibre a lettori mobili e browserSeleziona
Dashboard auto-ospitata per la gestione di server, uptime e infrastruttura di reteSeleziona
Analisi dei prodotti incentrata sulla privacy per applicazioni mobile, web e desktopSeleziona
Crawler web open source per applicazioni AI con output pronto per LLMSeleziona
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceSeleziona
Piattaforma OSINT che aggrega 27 fonti di dati globali in tempo reale in una dashboard unificataSeleziona
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteSeleziona
Suite per ufficio collaborativa cifrata end-to-end con storage zero-knowledgeSeleziona
Strumento web per la crittografia, la codifica, la compressione e le operazioni di analisi dei datiSeleziona
Scheduler di workflow basato su DAG con UI web per la gestione di cron job e pipeline di taskSeleziona
Gestore di foto auto-ospitato con riconoscimento facciale e rilevamento di oggettiSeleziona
Dashboard del server minimalista con statistiche in tempo reale di CPU, RAM, archiviazione e reteSeleziona
Una dashboard personale self-hostable con widget, temi e controllo dello statoSeleziona
Messenger federato self-hosted con crittografia end-to-end e thread basati su argomentiSeleziona
Databasus è uno strumento di backup per database per PostgreSQL, MySQL e MongoDBSeleziona
Interfaccia di chat SQL basata su AI per esplorare e visualizzare qualsiasi databaseSeleziona
Tracciatore della cronologia delle posizioni auto-ospitato con mappe di calore e statistiche di viaggioSeleziona
DB Browser for SQLite è uno strumento visivo per creare, progettare e modificare file di database SQLite.Seleziona
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportSeleziona
Il database chiave-valore di Denoland per Deno DeploySeleziona
Piattaforma open-source per la creazione di applicazioni LLM con RAG, agenti e workflowSeleziona
Headless CMS che incapsula i database con API dinamiche e un'app di amministrazioneSeleziona
Piattaforma open-source per il coinvolgimento dei clienti per messaggistica multicanale automatizzataSeleziona
Notificatore di aggiornamento immagini Docker per ricevere notifiche quando le immagini vengono aggiornateSeleziona
Sistema esperto open source per interviste guidate e assemblaggio automatico di documentiSeleziona
Registro Docker privato per l'archiviazione e la distribuzione di immagini containerSeleziona
Dockge è un gestore di stack Docker Compose auto-ospitato elegante, facile da usare e reattivoSeleziona
Piattaforma wiki e di documentazione collaborativa con modifica in tempo realeSeleziona
Organizzatore di documenti auto-ospitato con OCR, estrazione NLP e ricerca full-textSeleziona
Piattaforma open source per la firma di documenti digitaliSeleziona
Piattaforma open source per la firma di documenti con funzionalità di firma elettronicaSeleziona
Piattaforma no-code open-source per la creazione di agenti vocali AI in pochi minutiSeleziona
Piattaforma wiki leggera basata su file per la documentazione e le basi di conoscenzaSeleziona
Piattaforma ERP/CRM open source per la gestione delle operazioni aziendaliSeleziona
Piattaforma unificata per la gestione e il monitoraggio dei portfolio di nomi di dominioSeleziona
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesSeleziona
Scarica musica di Spotify da YouTube con copertina dell'album, testi e metadatiSeleziona
UI web leggera per visualizzare i log dei container Docker in tempo realeSeleziona
Archivio dati in memoria ad alte prestazioni compatibile con Redis per hardware modernoSeleziona
Strumento di diagrammazione open source gratuito per diagrammi di flusso, UML e di reteSeleziona
Editor di diagrammi di database basato su browser con esportazione e importazione SQLSeleziona
Drizzle Studio potenziato, gratuito e self-hosted per la gestione dei databaseSeleziona
CMS open source per creare e gestire siti web dinamiciSeleziona
Servizio DNS dinamico gratuito per mappare gli indirizzi IP ai dominiSeleziona
DumbDo è una lista di cose da fare auto-ospitata stupidamente semplice che funziona e bastaSeleziona
Soluzione di backup crittografata che supporta l'archiviazione in cloud e i server remotiSeleziona
Sistema di prenotazione appuntamenti gratuito per aziende e professionistiSeleziona
Broker MQTT leggero per applicazioni IoT e di messaggisticaSeleziona
Database grafico-relazionale di nuova generazione basato su PostgreSQLSeleziona
Motore di ricerca e analisi distribuito basato su Apache LuceneSeleziona
Client Matrix sicuro con crittografia end-to-end e messaggistica multipiattaformaSeleziona
Proxy API email auto-ospitato che collega IMAP e SMTP a endpoint RESTSeleziona
Personal media server with automatic streaming and device conversionSeleziona
Strumento di statistica e analisi per i server multimediali Emby e JellyfinSeleziona
Applicazione web minimalista per l'invio di note crittografate private e sicureSeleziona
Server IPTV auto-ospitato che crea canali live dalla tua libreria multimedialeSeleziona
Piattaforma di condivisione file auto-ospitata con protezione tramite password e controlli di scadenzaSeleziona
Sistema per il controllo di microcontrollori ESP8266/ESP32 con YAMLSeleziona
CRM open source gratuito per gestire contatti, affari e relazioni con i clientiSeleziona
Editor di documenti collaborativo in tempo reale con modifica in tempo reale e cronologia delle versioniSeleziona
Piattaforma e-commerce open source moderna su Node.js, React, GraphQL e PostgreSQLSeleziona
API WhatsApp open-source per chatbot, automazione e integrazioni di messaggisticaSeleziona
Gateway API WhatsApp ad alte prestazioni scritto in Go per l'automazione dei messaggiSeleziona
Lavagna virtuale per disegnare diagrammi a mano e brainstorming collaborativoSeleziona
Applicazione per il monitoraggio delle spese personali e familiariSeleziona
Tracker di spese personali leggero e auto-ospitato con dashboard e importazione CSVSeleziona
Trasforma i consigli di ListenBrainz in playlist nella tua libreria musicaleSeleziona
Gestore di finanze personali leggero con PWA mobile e scansione delle ricevuteSeleziona
Piattaforma open source di gestione delle vulnerabilità per i team di sicurezzaSeleziona
Gestore auto-ospitato di cartelle cliniche elettroniche personali e familiariSeleziona
Piattaforma di feedback open source per la raccolta e la gestione del feedback degli utentiSeleziona
Gestore di file basato su web per navigare, caricare e gestire i file sul tuo serverSeleziona
Condivisione di file peer-to-peer decentralizzata che utilizza la tecnologia IPFSSeleziona
Processore automatizzato di file multimediali che riduce le dimensioni dei file fino al 90%Seleziona
Gestore di file multi-utente self-hosted con permessi basati sui ruoli e senza databaseSeleziona
Gestore di file auto-ospitato per FTP, SFTP, S3, WebDAV e oltre 20 backend di archiviazioneSeleziona
Semplice server VPN WireGuard con interfaccia di gestione webSeleziona
Gestore professionale self-hosted di finanza personale e budgetSeleziona
Browser Firefox self-hosted accessibile tramite interfaccia webSeleziona
Servizio open source di feature flag e configurazione remota con A/B testingSeleziona
Startpage e dashboard delle applicazioni self-hosted per il tuo homelabSeleziona
Server proxy per aggirare la protezione Cloudflare per il web scrapingSeleziona
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesSeleziona
App per prendere appunti Markdown senza database con wikilink e ricerca full-textSeleziona
Piattaforma open source di gestione dei dispositivi e sicurezza degli endpoint basata su osquerySeleziona
Strumento di automazione basato su YAML per scaricare media da RSS, torrent e UsenetSeleziona
Piattaforma di gestione delle feature flag auto-ospitata con integrazione GitSeleziona
Strumento low-code open-source per la creazione di flussi di orchestrazione LLM e agenti AISeleziona
Strumento di gestione progetti open source con schede Kanban, tabelle e viste calendarioSeleziona
Servizio Git leggero auto-ospitato con interfaccia web e funzionalità di collaborazioneSeleziona
Costruttore di moduli open source e piattaforma di gestione dei dati con API RESTSeleziona
Piattaforma di sondaggi open source per feedback in-app, tramite link, da sito web ed emailSeleziona
Strumento di diagrammazione isometrica basato su browser per la visualizzazione dell'infrastrutturaSeleziona
Tavolo virtuale auto-ospitato per campagne RPG online con mappe e dadiSeleziona
Modellatore CAD 3D parametrico accessibile tramite browser per l'ingegneria e la progettazioneSeleziona
Sistema leggero di help desk e casella di posta condivisa open sourceSeleziona
Aggregatore di feed RSS self-hosted per la gestione e la lettura dei feedSeleziona
Pagina di stato orientata agli sviluppatori con monitoraggio della disponibilità multi-protocollo e avvisiSeleziona
Sistema di revisione del codice basato sul web di livello enterprise, costruito su GitSeleziona
Ghost è una potente piattaforma per la pubblicazione professionaleSeleziona
Software di gestione patrimoniale open-source per il tracciamento dei portafogli di investimentoSeleziona
Editor di immagini professionale e strumento di progettazione grafica accessibile tramite browserSeleziona
Gitea è una piattaforma di hosting Git leggera e open sourceSeleziona
Convertitore di testo da Git a formato compatibile con LLM per l'analisi di codice basata su AI.Seleziona
GitLab è una piattaforma DevOps completa per la gestione dei repository Git e CI/CDSeleziona
Dashboard self-hosted che raggruppa tutti i tuoi feed in un unico postoSeleziona
Glances è uno strumento di monitoraggio di sistemi multipiattaforma con interfaccia webSeleziona
Piattaforma di monitoraggio degli errori e delle prestazioni compatibile con SentrySeleziona
Software open source per la gestione degli asset IT e l'help desk per le operazioni ITSeleziona
Analisi web incentrate sulla privacy, senza cookie o tracciamento dei dati personaliSeleziona
Server di consegna continua con mappatura del flusso di valore e modellazione della pipelineSeleziona
Gogs è un servizio Git self-hosted per una gestione progetti senza problemiSeleziona
Server di condivisione file self-hosted con link con scadenza e supporto S3Seleziona
Server di streaming musicale Subsonic leggero e auto-ospitato scritto in GoSeleziona
API stateless basata su Docker per convertire e generare PDF in modo fluidoSeleziona
Server di notifica push self-hosted con una semplice API RESTSeleziona
API REST di WhatsApp e interfaccia web per l'automazione della messaggistica multi-dispositivoSeleziona
Piattaforma di osservabilità open-source per la visualizzazione e il monitoraggio delle metricheSeleziona
Piattaforma di genealogia self-hosted per la creazione e la condivisione di alberi genealogiciSeleziona
Moderno CMS flat-file che non richiede alcun database, solo file e cartelleSeleziona
Gestore di collezioni di libri auto-ospitato con lettore integrato e sincronizzazione tra dispositiviSeleziona
Gestore di bookmark self-hosted con estrazione automatica dei metadati e ricerca full-textSeleziona
Ibrido open source foglio di calcolo-database per la creazione di applicazioni di datiSeleziona
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventorySeleziona
Piattaforma open source per feature flagging e A/B testingSeleziona
Task manager gamificato che trasforma la produttività in un'avventura RPGSeleziona
CMS open source moderno con marketplace di plugin ed editor basato su blocchiSeleziona
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsSeleziona
Motore GraphQL open source con API istantanee su qualsiasi databaseSeleziona
Server di controllo auto-ospitato compatibile con Tailscale per la rete mesh WireGuardSeleziona
Monitoraggio open source di cron job e attività in background con avvisi istantaneiSeleziona
Editor di markdown collaborativo in tempo reale per la documentazione dei team.Seleziona
Dashboard dell'applicazione per organizzare e accedere ai tuoi servizi webSeleziona
Agente AI auto-migliorante con ciclo di apprendimento integrato e messaggistica multi-piattaformaSeleziona
Agente AI Hermes auto-ospitato e interfaccia utente di chat web raggruppati in un unico deployment DockerSeleziona
Centro di comando web UI open-source per l'agente AI HermesSeleziona
Costruttore di moduli conversazionali open source con logica condizionale e analisiSeleziona
Piattaforma open-source ospitata in proprio per la gestione di eventi e la biglietteriaSeleziona
Moderno dashboard self-hosted per organizzare e monitorare tutti i tuoi serviziSeleziona
Piattaforma open source di domotica per controllare dispositivi smartSeleziona
Sistema di inventario e organizzazione progettato per utenti domesticiSeleziona
Ponte HomeKit per dispositivi smart home non Apple tramite pluginSeleziona
Dashboard dell'applicazione moderna e personalizzabile con integrazione DockerSeleziona
Semplice dashboard statica auto-ospitata per organizzare tutti i tuoi servizi serverSeleziona
Gateway di accesso all'infrastruttura con mascheramento automatico dei dati e audit trailSeleziona
Open-source API development and testing platform for developers and teamsSeleziona
Sistema di gestione delle piante self-hosted per il monitoraggio delle routine di cura e l'organizzazione del giardinoSeleziona
Piattaforma di automazione self-hosted per la creazione di agenti di monitoraggioSeleziona
Generatore di siti statici velocissimo costruito con GoSeleziona
Piattaforma open source di social network aziendale e intranet per i teamSeleziona
Server veloce di elaborazione immagini al volo per ridimensionamento, ritaglio e conversione di formatoSeleziona
Immich è una soluzione self-hosted per la gestione di foto e video ad alte prestazioniSeleziona
Gestore di segreti open source per la sincronizzazione di variabili d'ambiente e chiavi API tra team e infrastruttura.Seleziona
Piattaforma unificata di serie temporali con query Flux e interfaccia utente web integrataSeleziona
Editor di grafica vettoriale accessibile tramite browser per illustrazioni e design SVGSeleziona
Piattaforma backend open source con autenticazione, database e archiviazione per agenti AISeleziona
Gestione open source dell'inventario dei componenti e della distinta base per i team di ingegneriaSeleziona
Front-end alternativo per YouTube rispettoso della privacy, senza pubblicità o tracciamentoSeleziona
Sistema di fatturazione minimalista self-hosted per freelance e piccoli teamSeleziona
Piattaforma di fatturazione open source per freelance e piccole impreseSeleziona
Piattaforma di fatturazione open-source con preventivi, spese e portale di pagamentoSeleziona
Alternativa leggera e auto-ospitata a Disqus per blog e siti web staticiSeleziona
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsSeleziona
Piattaforma open-source PSA per MSP con documentazione IT, gestione dei ticket e fatturazioneSeleziona
Piattaforma ITSM open source e CMDB per la gestione dei servizi IT e dell'infrastrutturaSeleziona
Proxy del tracker torrent che traduce le query per Sonarr, Radarr e altri strumenti di automazioneSeleziona
Jaeger è un sistema di tracciamento distribuito open source per il monitoraggio di microserviziSeleziona
Server multimediale gratuito e open source per organizzare e trasmettere in streaming la tua libreria multimedialeSeleziona
Strumento di gestione delle richieste di media per Jellyfin, Emby e Plex con flusso di lavoro di approvazioneSeleziona
Jenkins è un server di automazione open source per pipeline CI/CDSeleziona
Piattaforma di videoconferenza auto-ospitata con condivisione dello schermo e registrazioneSeleziona
Piattaforma di dati cliente open-source e pipeline di streaming di eventi per ingegneriSeleziona
Pipeline auto-ospitata per la ricerca di lavoro che cerca su bacheche e personalizza i CVSeleziona
CMS open source per creare siti web dinamici e applicazioni webSeleziona
Server di sincronizzazione auto-ospitato per l'applicazione di appunti JoplinSeleziona
App leggera per prendere appunti e liste di controllo con Markdown e bacheche KanbanSeleziona
Server di report self-hosted per PDF, Excel e DOCX da modelli HTMLSeleziona
Gateway di accesso privilegiato centralizzato per sessioni SSH, RDP e databaseSeleziona
Ambiente web interattivo per codice live, analisi dei dati e visualizzazioniSeleziona
JupyterLab è un ambiente di sviluppo interattivo basato sul web per notebook e codiceSeleziona
Router di notifiche self-hosted che collega webhook a piattaforme di messaggisticaSeleziona
Strumento di gestione progetti e scheda Kanban open-source, un'alternativa a TrelloSeleziona
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareSeleziona
Gestione progetti open source con schede Kanban e integrazione GitHubSeleziona
Gestore di fumetti self-hosted per download e organizzazione automatizzatiSeleziona
Karakeep è un gestore di segnalibri self-hosted con tagging e ricerca basati sull'AISeleziona
Biblioteca digitale self-hosted per fumetti, manga ed ebookSeleziona
Piattaforma newsletter auto-ospitata con editor drag and drop e consegna SMTPSeleziona
Pagina di stato open source e piattaforma di monitoraggio dell'uptime con gestione degli incidentiSeleziona
Piattaforma di orchestrazione del flusso di lavoro open source per pipeline di dati e automazioneSeleziona
Gestione delle identità e degli accessi open source con SSO, OAuth2 e SAMLSeleziona
Assistente AI open-source per chattare con i tuoi documenti e il webSeleziona
UI di visualizzazione open-source per Elasticsearch con dashboard e ricercaSeleziona
Piattaforma open-source di fatturazione e pagamento degli abbonamenti per SaaS e marketplaceSeleziona
Monitoraggio del tempo self-hosted per freelance, agenzie e teamSeleziona
Lista della spesa, gestore di ricette e pianificatore di pasti auto-ospitati e condivisiSeleziona
Gestore di collezioni auto-ospitato per catalogare libri, giochi, vinili e altro ancoraSeleziona
Dashboard di monitoraggio server self-hosted leggera con metriche in tempo realeSeleziona
Server multimediale self-hosted per fumetti, manga, riviste ed eBook con supporto OPDS e sincronizzazioneSeleziona
Gateway API nativo del cloud costruito per ambienti ibridi e multi-cloudSeleziona
Chatbot Q&A per documenti open source con supporto multi-LLM e OCRSeleziona
API diagramma-come-codice unificata che renderizza oltre 30 tipi di diagrammi su HTTPSeleziona
Accorciatore di URL self-hosted moderno con domini personalizzati, analisi e API RESTSeleziona
Piattaforma di etichettatura e annotazione dei dati open-source per progetti di machine learningSeleziona
Piattaforma open-source di misurazione e fatturazione a consumoSeleziona
Langflow è un builder visivo di workflow AI per la creazione di applicazioni LLMSeleziona
Piattaforma di ingegneria LLM open-source per l'osservabilità e la valutazioneSeleziona
Controllo grammaticale, stilistico e ortografico open source per oltre 25 lingueSeleziona
Automazione self-hosted per i download di ebook e audiolibri con tracciamento dell'autoreSeleziona
Sistema di gestione progetti open-source progettato per i non-project managerSeleziona
Aggregatore di link federato e piattaforma di discussione per forum auto-ospitatiSeleziona
LibreChat è un'interfaccia di chat AI con supporto RAG per l'uso di LLM multi-providerSeleziona
Helpdesk open source con ticketing omnichannel, live chat e gestione SLASeleziona
Gestione foto self-hosted con riconoscimento facciale e ricerca basata sull'AISeleziona
Server per test di velocità internet HTML5 auto-ospitato con database dei risultati integratoSeleziona
API di traduzione automatica gratuita e open-source interamente self-hostedSeleziona
Gestore e organizzatore automatizzato di collezioni di musica per Usenet e torrent.Seleziona
Piattaforma di business intelligence open-source costruita attorno a dbt per l'esplorazione dei dati e le dashboardSeleziona
Piattaforma professionale di sondaggi online per creare e gestire questionariSeleziona
Linkding è un gestore di bookmark minimale, veloce e self-hostedSeleziona
Alternativa a Linktree auto-ospitata per pagine link-in-bio brandizzateSeleziona
Linkwarden è un gestore di segnalibri self-hosted con archiviazione completa delle pagineSeleziona
Gestore di newsletter e mailing list self-hosted ad alte prestazioniSeleziona
LiteLLM è un gateway AI per chiamare oltre 100 LLM utilizzando il formato OpenAISeleziona
Notebook open source Elixir per data science, ML e collaborazione in tempo realeSeleziona
Server di autenticazione leggero che fornisce un backend LDAP semplificato per applicazioni auto-ospitateSeleziona
Server di streaming musicale self-hosted leggero con API SubsonicSeleziona
Moderno framework di chat AI open source che supporta molteplici fornitori di LLMSeleziona
Assistente di ricerca approfondita AI auto-ospitato basato su fornitori LLM cloudSeleziona
Server API compatibile con OpenAI auto-ospitato per l'inferenza di modelli AI localiSeleziona
Strumento di test di carico distribuito basato su Python con un'interfaccia utente web in tempo realeSeleziona
Base di conoscenza auto-ospitata con la privacy al primo posto e outliner basato su blocchiSeleziona
Logto è una piattaforma completa di identità e autenticazione con supporto OAuth e OIDCSeleziona
Sistema completo per la manutenzione dei veicoli e la gestione del carburanteSeleziona
Piattaforma di gestione foto auto-ospitata con organizzazione degli album, navigazione EXIF e controlli di condivisione granulariSeleziona
Mage AI è uno strumento di pipeline di dati per la creazione e la gestione di flussi di lavoro ETL.Seleziona
Archiviazione email auto-ospitata con sincronizzazione IMAP, ricerca a testo completo ed esportazioneSeleziona
Strumento di test email SMTP open source con una casella di posta basata su browser per sviluppatoriSeleziona
Database di scrobble musicali auto-ospitato con classifiche di ascolto personaliSeleziona
Motore di ricerca open-source con ricerca full-text e vettoriale tramite protocollo MySQLSeleziona
Server di database relazionali open-source e sostituto drop-in per MySQLSeleziona
Notebook Python reattivo open-source con supporto SQL e esecuzione riproducibileSeleziona
Proxy di articoli auto-ospitato per una lettura pulita e senza pubblicità con caching intelligenteSeleziona
Server di microblogging federato auto-ospitato basato sullo standard ActivityPubSeleziona
Interfaccia web in stile foglio di calcolo per esplorare e modificare database PostgreSQLSeleziona
Principale piattaforma di analisi web open source con piena proprietà dei dati e privacySeleziona
Matrix homeserver open-source per comunicazioni decentralizzate e crittografateSeleziona
Piattaforma open source per la collaborazione di gruppo che offre messaggistica, condivisione di file e integrazioniSeleziona
Marketing automation open-source per campagne email, lead scoring e percorsiSeleziona
MaxKB è una piattaforma open-source per la creazione di agenti di knowledge base AI di livello enterpriseSeleziona
Gestione documentale open-source con OCR, ricerca full-text e flussi di lavoroSeleziona
Applicazione open source per la finanza personale e la gestione patrimonialeSeleziona
Ottimizzatore di immagini basato su browser con conversione di formato e rimozione dei dati EXIFSeleziona
Mealie è un gestore di ricette self-hosted con pianificazione dei pasti e liste della spesaSeleziona
Gestore automatico di librerie video per serie TV con supporto per Plex e JellyfinSeleziona
Motore di ricerca velocissimo per applicazioni moderneSeleziona
Database grafico in-memory per analisi in tempo reale su dati connessiSeleziona
Memos è un'applicazione leggera e attenta alla privacy per prendere appuntiSeleziona
Piattaforma di monitoraggio e gestione remota auto-ospitata per desktop, server e dispositivi IoTSeleziona
Piattaforma di business intelligence open-source per la visualizzazione e l'analisi di datiSeleziona
Terminale di trading MetaTrader 5 accessibile tramite browser per il trading di forex e CFD 24 ore su 24, 7 giorni su 7Seleziona
MeTube è un downloader di video basato sul web per YouTube e altre piattaformeSeleziona
Leggero pastebin auto-ospitato, condivisore di file e accorciatore di URL in RustSeleziona
Database vettoriale open source costruito per applicazioni di AI e ricerca di similaritàSeleziona
MindsDB è una piattaforma AI per la creazione di modelli di machine learning da dati di livello enterpriseSeleziona
QR code generator self-hosted con stili personalizzati ed esportazione in bloccoSeleziona
Lettore di feed RSS minimalista e con un approccio deciso, dotato di un'interfaccia web pulitaSeleziona
Motore di previsione AI che utilizza una simulazione di intelligenza collettiva multi-agenteSeleziona
Videoconferenza P2P auto-ospitata con stanze illimitate e condivisione schermoSeleziona
UI di amministrazione MongoDB basata sul web per navigare, modificare e gestire databaseSeleziona
Database NoSQL orientato ai documenti con archiviazione di documenti di tipo JSONSeleziona
Sistema di gestione delle relazioni personali per documentare la tua vitaSeleziona
Mixer di suoni ambientali con strumenti di produttività per la concentrazione profonda e il rilassamentoSeleziona
Sistema di gestione dell'apprendimento open source utilizzato da oltre 489 milioni di utenti in tutto il mondoSeleziona
Motore di ricerca AI open source con risposte generative e citazioni delle fontiSeleziona
Server di streaming musicale self-hosted leggero con app native per iOS e AndroidSeleziona
Gestore di fumetti self-hosted automatizzato per il download e la gestione della libreriaSeleziona
Database relazionale open source veloce e affidabile per carichi di lavoro web e appSeleziona
Piattaforma di automazione workflow con interfaccia visuale basata su nodiSeleziona
Piattaforma di integrazione OAuth e API open source per oltre 300 serviziSeleziona
Sistema di messaggistica cloud-native con pub/sub, request-reply e JetStreamSeleziona
Navidrome è un server musicale self-hosted con streaming web e mobile.Seleziona
Browser virtuale auto-ospitato per la navigazione web collaborativa e lo streamingSeleziona
Il database a grafo open source leader mondiale per dati connessiSeleziona
Client VPN mesh sicuro basato su WireGuard con SSO e controlli di accesso granulariSeleziona
Modellazione dell'infrastruttura di rete open source per IPAM, DCIM e documentazioneSeleziona
Agente di monitoraggio dell'infrastruttura in tempo reale con oltre 800 integrazioniSeleziona
New API è un gateway LLM e un sistema di gestione degli asset AI per più fornitoriSeleziona
Nextcloud è una potente piattaforma di produttività self-hostedSeleziona
Gestione server basata su browser per connessioni SSH, VNC e RDPSeleziona
Gestore di repository di artefatti universale per Maven, npm, Docker e PyPISeleziona
NocoBase è una piattaforma estensibile no-code/low-code per la creazione di applicazioniSeleziona
Alternativa open-source ad Airtable che trasforma i database in fogli di calcolo intelligentiSeleziona
Strumento visuale low-code per collegare dispositivi IoT, API e servizi onlineSeleziona
NodeBB è una moderna piattaforma di discussione in tempo reale per la creazione di forum della community.Seleziona
Gestore di ricette auto-ospitato con importazione da social media e sincronizzazione domesticaSeleziona
Base di conoscenza Markdown auto-ospitata con vista a grafo e integrazione AISeleziona
Piattaforma di email marketing e email transazionale auto-ospitataSeleziona
Infrastruttura di notifica open source per email, SMS e consegna pushSeleziona
Server di notifiche push auto-ospitato per l'invio di avvisi tramite semplici richieste HTTPSeleziona
Downloader binario Usenet efficiente in C++ con riparazione PAR2 e interfaccia webSeleziona
Aggregatore di meta-ricerca Usenet che unifica gli indicizzatori dietro un'unica API NewznabSeleziona
CMS PHP basato su Laravel per creare siti web flessibili e applicazioni webSeleziona
Piattaforma ERP e CRM open-source per la gestione aziendale e l'e-commerceSeleziona
Spazio di lavoro AI auto-ospitato con chat, agenti, ricerca approfondita e memoria persistenteSeleziona
Interfaccia utente web auto-ospitata per l'esecuzione sicura di comandi shell predefinitiSeleziona
Esegui modelli linguistici di grandi dimensioni localmente con una semplice API per applicazioni AISeleziona
Sistema di richieste auto-ospitato per Plex, Emby e Jellyfin con evasione automaticaSeleziona
OmniTools è un toolkit web tutto in uno con oltre 80 utility per le attività quotidianeSeleziona
OneDev è un server Git self-hosted con CI/CD integrato e gestione progettiSeleziona
Condividi segreti autodistruggenti tramite link monousoSeleziona
Suite per ufficio online auto-ospitata con modifica collaborativa compatibile con MS OfficeSeleziona
Piattaforma open source di chat AI e di ricerca aziendale che funziona con ogni LLMSeleziona
Piattaforma per la gestione open source di riviste accademiche e la pubblicazione ad accesso aperto.Seleziona
App notebook nativa AI per scrivere, fare ricerche e organizzare le proprie conoscenze in un unico spazio di lavoroSeleziona
Interfaccia di chat AI auto-ospitata che supporta più fornitori LLM con capacità RAGSeleziona
Gestore di segreti open source per l'archiviazione e l'accesso a credenziali sensibiliSeleziona
Assistente AI personale con supporto per messaggistica multi-canale (precedentemente Moltbot/Clawdbot)Seleziona
Sincronizzazione e collaborazione di file open source con gestione delle identità integrataSeleziona
Cartelle cliniche elettroniche open source e gestione dello studio per clinicheSeleziona
Pastebin auto-ospitato basato su Git, alternativa open-source a GitHub GistSeleziona
Agente AI autonomo open source per compiti di ingegneria del softwareSeleziona
Nucleo AI personale auto-ospitato con memoria, agenti e oltre 118 integrazioni di appSeleziona
Piattaforma di osservabilità cloud-native per log, metriche, tracce e dashboardSeleziona
Analisi di prodotto orientata alla privacy con dashboard in tempo reale e replay delle sessioniSeleziona
Gestione progetti open source con diagrammi di Gantt, schede Agile, monitoraggio del tempoSeleziona
Motore di ricerca e analisi open source, fork della community di ElasticsearchSeleziona
Alternativa gratuita e open source a DocuSign per la firma di documenti legalmente vincolantiSeleziona
Test di velocità della rete HTML5 self-hosted senza Flash o JavaSeleziona
OpenViking è un database di contesto open-source costruito per agenti AISeleziona
Server VPN completo con amministrazione e gestione dei client basata sul webSeleziona
Costruttore di moduli open source con logica condizionale, incorporazioni e gestione delle risposteSeleziona
Piattaforma open-source per le risorse umane per la gestione di dipendenti, assenze e reclutamentoSeleziona
Outline è una moderna wiki del team e knowledge base con collaborazione in tempo realeSeleziona
Editor LaTeX collaborativo open source per la scrittura scientifica e accademicaSeleziona
Strumento di gestione delle richieste e scoperta multimediali per Plex con flusso di lavoro di approvazioneSeleziona
Server di live streaming e chat self-hosted con supporto RTMP e FediverseSeleziona
Piattaforma self-hosted per la sincronizzazione, condivisione e collaborazione di file per teamSeleziona
Archiviazione cloud leggera auto-ospitata basata su Rust con supporto client NextcloudSeleziona
PairDrop è uno strumento di condivisione file basato sul web per trasferimenti istantanei tra dispositiviSeleziona
Gestore di finanze personali con contabilità a partita doppia e monitoraggio degli investimentiSeleziona
Client di tunnel WireGuard per l'accesso remoto sicuro tramite PangolinSeleziona
Paperclip è una piattaforma di orchestrazione AI/ML per team autonomiSeleziona
Sistema di gestione documentale che trasforma i documenti fisici in archivi digitali ricercabiliSeleziona
Sistema di gestione documentale open source per la scansione, l'OCR e l'organizzazione di PDFSeleziona
Piattaforma minimalista open source per la gestione e l'archiviazione dei documentiSeleziona
Data lake di osservabilità open source per log, metriche e tracceSeleziona
Gestore di password open source per team con crittografia OpenPGP end-to-end e condivisioneSeleziona
Condivisione di segreti self-hosted con link monouso e con scadenza per password e fileSeleziona
Pastefy è un pastebin self-hosted per la condivisione sicura di frammenti di codice.Seleziona