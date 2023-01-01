Distribuisci la tua applicazione con un click

Avvia e gestisci le tue applicazioni senza sforzo.

Applicazioni popolari

Tutte le app
Hermes Agent

Hermes Agent

Agente AI auto-migliorante con ciclo di apprendimento integrato e messaggistica multi-piattaforma

Seleziona
n8n

n8n

Piattaforma di automazione workflow con interfaccia visuale basata su nodi

Seleziona
OpenClaw

OpenClaw

Assistente AI personale con supporto per messaggistica multi-canale (precedentemente Moltbot/Clawdbot)

Seleziona
Paperclip

Paperclip

Paperclip è una piattaforma di orchestrazione AI/ML per team autonomi

Seleziona

Esplora tutte le applicazioni

2FAuth

2FAuth

Gestore di codici di autenticazione a due fattori self-hosted per web e mobile

Seleziona
9router

9router

Proxy di routing AI API con ottimizzazione dei token per oltre 40 provider LLM

Seleziona
Ackee

Ackee

Ackee è uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.

Seleziona
Activepieces

Activepieces

Automazione dei flussi di lavoro open-source no-code con oltre 200 integrazioni di app

Seleziona
Actual Budget

Actual Budget

App di finanza personale incentrata sulla privacy con budgeting a buste

Seleziona
Adminer

Adminer

Interfaccia completa di gestione database che supporta oltre 11 sistemi di database

Seleziona
AdventureLog

AdventureLog

Tracciatore di viaggi e pianificatore di itinerari autogestito con mappe interattive

Seleziona
AFFiNE

AFFiNE

Spazio di lavoro all-in-one che combina documenti, lavagne e database con AI

Seleziona
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

Seleziona
Agenta

Agenta

Piattaforma LLMOps open-source per prompt, valutazione e osservabilità degli LLM

Seleziona
agentmemory

agentmemory

Memoria persistente per agenti di codifica AI con ricerca ibrida vettoriale BM25 e su grafo

Seleziona
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Riproduci in streaming librerie musicali personali tramite un server API compatibile con Subsonic

Seleziona
AirTrail

AirTrail

Diario di volo personale con mappa interattiva, statistiche e supporto multi-utente

Seleziona
AiToEarn

AiToEarn

Agente di content marketing AI open source per la pubblicazione e la monetizzazione multipiattaforma

Seleziona
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Seleziona
Alerta

Alerta

Piattaforma open source di gestione degli avvisi per consolidare gli avvisi di monitoraggio

Seleziona
Alexandrie

Alexandrie

Base di conoscenze self-hosted con Markdown esteso e permessi per documento

Seleziona
AList

AList

Server di elenco file e WebDAV self-hosted con supporto per oltre 30 backend di archiviazione

Seleziona
AllTube

AllTube

Interfaccia web per scaricare video da YouTube e altri siti

Seleziona
Ampache

Ampache

Ampache è un'applicazione web di streaming audio/video e un gestore di media

Seleziona
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki leggero auto-ospitato con pagine basate su Git ed editing Markdown

Seleziona
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload è un'applicazione sicura per la condivisione anonima di file senza requisiti di database

Seleziona
AnythingLLM

AnythingLLM

Applicazione AI tutto in uno per RAG, agenti e chatbot con qualsiasi provider LLM

Seleziona
Apache Answer

Apache Answer

Piattaforma Q&A open-source per la condivisione delle conoscenze del team e la creazione di comunità

Seleziona
Apache DevLake

Apache DevLake

Piattaforma open source per le metriche DORA e l'analisi dei team di ingegneria

Seleziona
Apache Guacamole

Apache Guacamole

Gateway desktop remoto senza client via web per RDP, VNC, SSH e Telnet

Seleziona
Apache Solr

Apache Solr

Piattaforma di ricerca open source aziendale basata su Apache Lucene

Seleziona
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset è una moderna piattaforma di esplorazione e visualizzazione dati per la BI

Seleziona
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy è uno spazio di lavoro open source basato su AI e un'alternativa a Notion

Seleziona
Apprise API

Apprise API

API REST leggera per l'invio di notifiche push a oltre 120 servizi

Seleziona
Appsmith

Appsmith

Piattaforma low-code open-source per la creazione interna di strumenti e applicazioni

Seleziona
Aptabase

Aptabase

Analisi SDK incentrata sulla privacy per app mobili, desktop e web

Seleziona
ArangoDB

ArangoDB

Database multi-modello nativo per grafi, documenti e dati chiave-valore

Seleziona
ArcadeDB

ArcadeDB

Database multi-modello per dati grafici, documenti, chiave-valore e serie temporali

Seleziona
ArchiveBox

ArchiveBox

Soluzione di archiviazione internet auto-ospitata per la conservazione di pagine web e media

Seleziona
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

Seleziona
Artalk

Artalk

Sistema di commenti leggero e auto-ospitato con backend Go e widget JS incorporabile

Seleziona
AstrBot

AstrBot

AstrBot è un framework open source multipiattaforma di chatbot AI.

Seleziona
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Server di audiolibri e podcast self-hosted con supporto multi-utente

Seleziona
Authentik

Authentik

Provider di identità open source incentrato su flessibilità e versatilità

Seleziona
Authorizer

Authorizer

Server di autenticazione open source auto-ospitato con social login, MFA e RBAC

Seleziona
Autobase

Autobase

Piattaforma open-source auto-ospitata Database-as-a-Service per l'automazione di PostgreSQL

Seleziona
autobrr

autobrr

Strumento moderno di automazione del download per torrent e usenet con monitoraggio IRC in tempo reale

Seleziona
Automatisch

Automatisch

Alternativa open-source a Zapier per connettere app e automatizzare i flussi di lavoro

Seleziona
Baby Buddy

Baby Buddy

App per il monitoraggio dei neonati che aiuta i genitori a monitorare le attività quotidiane e la salute

Seleziona
Backrest

Backrest

Interfaccia web per backup di restic con pianificazione, crittografia e ripristino a livello di file

Seleziona
Baikal

Baikal

Server CalDAV e CardDAV auto-ospitato per calendari e contatti

Seleziona
Bar Assistant

Bar Assistant

Gestore di ricette di cocktail auto-ospitato e tracciatore dell'inventario del bar di casa

Seleziona
Baserow

Baserow

Database open-source no-code e alternativa ad Airtable per i team

Seleziona
Bazarr

Bazarr

Gestione automatizzata dei sottotitoli e assistente per il download per Sonarr e Radarr

Seleziona
BeaverHabits

BeaverHabits

Tracker di abitudini minimalista auto-ospitato, focalizzato su check-in giornalieri e serie

Seleziona
BentoPDF

BentoPDF

Toolkit PDF basato su browser con priorità alla privacy per unire, dividere, convertire e modificare PDF

Seleziona
Beszel

Beszel

Piattaforma di monitoraggio server leggera con statistiche e avvisi Docker

Seleziona
Beszel Agent

Beszel Agent

Agente di monitoraggio leggero per il sistema di monitoraggio server Beszel

Seleziona
bewCloud

bewCloud

Archiviazione cloud leggera e auto-ospitata con sincronizzazione file e supporto CalDAV/CardDAV

Seleziona
Bigcapital

Bigcapital

Piattaforma di contabilità finanziaria self-hosted con reportistica intelligente e supporto multi-valuta

Seleziona
Black Candy

Black Candy

Server di streaming musicale auto-ospitato con lettore web e app mobili

Seleziona
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Seleziona
Blinko

Blinko

Piattaforma di microblogging e presa di appunti basata sull'AI con supporto Markdown e gestione delle attività

Seleziona
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Server di dati personali per il social network decentralizzato Bluesky

Seleziona
bolt.diy

bolt.diy

Assistente di codifica AI auto-ospitato per la generazione di app full-stack nel browser

Seleziona
Bookshelf

Bookshelf

Gestore di collezioni di Ebook e audiolibri, un rilancio della comunità di Readarr

Seleziona
BookStack

BookStack

Wiki auto-ospitato strutturato per team con libri, capitoli, pagine e ricerca

Seleziona
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Trasforma qualsiasi canale Telegram pubblico in un microblog ottimizzato per la SEO con RSS

Seleziona
Browserless

Browserless

Browser Headless Chrome come servizio per web scraping e automazione

Seleziona
Budge

Budge

App di budgeting per le finanze personali, per il monitoraggio delle spese e la pianificazione finanziaria

Seleziona
Budibase

Budibase

Piattaforma low-code per creare app aziendali e flussi di lavoro in pochi minuti

Seleziona
BugSink

BugSink

Piattaforma di tracciamento errori self-hosted per il monitoraggio delle applicazioni

Seleziona
Buildbot

Buildbot

Framework CI/CD self-hosted per build e deployment automatizzati

Seleziona
Bytebase

Bytebase

Piattaforma open-source per la gestione delle modifiche dello schema del database e per il DevOps

Seleziona
ByteChef

ByteChef

Piattaforma low-code open-source per l'integrazione API e l'automazione dei flussi di lavoro

Seleziona
ByteStash

ByteStash

Gestore di snippet di codice auto-ospitato con evidenziazione della sintassi e ricerca

Seleziona
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Seleziona
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web è un'applicazione web per sfogliare, leggere e gestire la tua libreria di ebook

Seleziona
Cap

Cap

Alternativa CAPTCHA proof-of-work con priorità alla privacy e zero tracciamento

Seleziona
Casdoor

Casdoor

Piattaforma IAM open source con supporto per SSO, OAuth 2.0, OIDC e SAML

Seleziona
Castopod

Castopod

Piattaforma di hosting per podcast open-source con funzionalità di analisi e social

Seleziona
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo è un server di messaggistica in tempo reale scalabile per la creazione di applicazioni live

Seleziona
changedetection.io

changedetection.io

Strumento di rilevamento e monitoraggio delle modifiche del sito web con selezione visiva e notifiche

Seleziona
ChartDB

ChartDB

Editor di diagrammi di database open-source con esportazione DDL AI e visualizzazione dello schema

Seleziona
Chatpad AI

Chatpad AI

Interfaccia web ChatGPT incentrata sulla privacy con archiviazione locale dei dati e gestione delle conversazioni

Seleziona
Checkcle

Checkcle

Monitoraggio Full-stack di uptime e infrastruttura con pagine di stato pubbliche

Seleziona
Checkmate

Checkmate

Applicazione open source per il monitoraggio dei server e il tracking dell'uptime

Seleziona
Checkmk

Checkmk

Monitoraggio dell'infrastruttura e delle applicazioni con rilevamento automatico e avvisi

Seleziona
Chibisafe

Chibisafe

Archivio di file auto-ospitato per caricare e condividere file con link condivisibili

Seleziona
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Piattaforma di onboarding per dipendenti open source con bot Slack e automazione del flusso di lavoro

Seleziona
Chroma

Chroma

Database open source incorporato per applicazioni di AI e ricerca semantica

Seleziona
ClassicPress

ClassicPress

Fork di WordPress senza l'editor a blocchi Gutenberg, incentrato sulla stabilità

Seleziona
ClickHouse

ClickHouse

Database OLAP colonnare per analisi in tempo reale con latenza di query di millisecondi

Seleziona
CloudBeaver

CloudBeaver

Strumento web per la gestione di database e l'amministrazione completa dei dati

Seleziona
Cloudflared

Cloudflared

Daemon di Cloudflare Tunnel per un accesso remoto sicuro senza aprire porte

Seleziona
Cloudreve

Cloudreve

Piattaforma di cloud storage auto-ospitata con gestione dei file e funzionalità di condivisione

Seleziona
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Piattaforma CMS headless leggera per la gestione dei contenuti e le API

Seleziona
Code-Server

Code-Server

VS Code in esecuzione nel browser per lo sviluppo remoto da qualsiasi dispositivo

Seleziona
Coder

Coder

Piattaforma open-source per il provisioning di ambienti di sviluppo cloud self-hosted

Seleziona
CodiMD

CodiMD

Editor markdown collaborativo in tempo reale per la documentazione e la presa di appunti

Seleziona
Collabora Online

Collabora Online

Suite per ufficio self-hosted basata su browser per la modifica collaborativa di documenti

Seleziona
CommaFeed

CommaFeed

Lettore RSS auto-ospitato ispirato a Google Reader con scorciatoie da tastiera e app mobili

Seleziona
ConvertX

ConvertX

Convertitore di file online auto-ospitato che supporta oltre 1000 formati

Seleziona
Convex

Convex

Piattaforma di database reattivo open source per lo sviluppo di applicazioni moderne

Seleziona
COPS

COPS

Server PHP OPDS e HTML leggero che espone una libreria di ebook Calibre a lettori mobili e browser

Seleziona
CoreControl

CoreControl

Dashboard auto-ospitata per la gestione di server, uptime e infrastruttura di rete

Seleziona
Countly

Countly

Analisi dei prodotti incentrata sulla privacy per applicazioni mobile, web e desktop

Seleziona
Crawl4AI

Crawl4AI

Crawler web open source per applicazioni AI con output pronto per LLM

Seleziona
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Seleziona
Crucix

Crucix

Piattaforma OSINT che aggrega 27 fonti di dati globali in tempo reale in una dashboard unificata

Seleziona
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Seleziona
CryptPad

CryptPad

Suite per ufficio collaborativa cifrata end-to-end con storage zero-knowledge

Seleziona
CyberChef

CyberChef

Strumento web per la crittografia, la codifica, la compressione e le operazioni di analisi dei dati

Seleziona
Dagu

Dagu

Scheduler di workflow basato su DAG con UI web per la gestione di cron job e pipeline di task

Seleziona
Damselfly

Damselfly

Gestore di foto auto-ospitato con riconoscimento facciale e rilevamento di oggetti

Seleziona
dashdot

dashdot

Dashboard del server minimalista con statistiche in tempo reale di CPU, RAM, archiviazione e rete

Seleziona
Dashy

Dashy

Una dashboard personale self-hostable con widget, temi e controllo dello stato

Seleziona
Databag

Databag

Messenger federato self-hosted con crittografia end-to-end e thread basati su argomenti

Seleziona
Databasus

Databasus

Databasus è uno strumento di backup per database per PostgreSQL, MySQL e MongoDB

Seleziona
Dataline

Dataline

Interfaccia di chat SQL basata su AI per esplorare e visualizzare qualsiasi database

Seleziona
Dawarich

Dawarich

Tracciatore della cronologia delle posizioni auto-ospitato con mappe di calore e statistiche di viaggio

Seleziona
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite è uno strumento visivo per creare, progettare e modificare file di database SQLite.

Seleziona
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Seleziona
DenoKV

DenoKV

Il database chiave-valore di Denoland per Deno Deploy

Seleziona
Dify

Dify

Piattaforma open-source per la creazione di applicazioni LLM con RAG, agenti e workflow

Seleziona
Directus

Directus

Headless CMS che incapsula i database con API dinamiche e un'app di amministrazione

Seleziona
Dittofeed

Dittofeed

Piattaforma open-source per il coinvolgimento dei clienti per messaggistica multicanale automatizzata

Seleziona
Diun

Diun

Notificatore di aggiornamento immagini Docker per ricevere notifiche quando le immagini vengono aggiornate

Seleziona
docassemble

docassemble

Sistema esperto open source per interviste guidate e assemblaggio automatico di documenti

Seleziona
Docker Registry

Docker Registry

Registro Docker privato per l'archiviazione e la distribuzione di immagini container

Seleziona
Dockge

Dockge

Dockge è un gestore di stack Docker Compose auto-ospitato elegante, facile da usare e reattivo

Seleziona
Docmost

Docmost

Piattaforma wiki e di documentazione collaborativa con modifica in tempo reale

Seleziona
Docspell

Docspell

Organizzatore di documenti auto-ospitato con OCR, estrazione NLP e ricerca full-text

Seleziona
Documenso

Documenso

Piattaforma open source per la firma di documenti digitali

Seleziona
DocuSeal

DocuSeal

Piattaforma open source per la firma di documenti con funzionalità di firma elettronica

Seleziona
Dograh

Dograh

Piattaforma no-code open-source per la creazione di agenti vocali AI in pochi minuti

Seleziona
DokuWiki

DokuWiki

Piattaforma wiki leggera basata su file per la documentazione e le basi di conoscenza

Seleziona
Dolibarr

Dolibarr

Piattaforma ERP/CRM open source per la gestione delle operazioni aziendali

Seleziona
Domain Locker

Domain Locker

Piattaforma unificata per la gestione e il monitoraggio dei portfolio di nomi di dominio

Seleziona
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Seleziona
Downtify

Downtify

Scarica musica di Spotify da YouTube con copertina dell'album, testi e metadati

Seleziona
Dozzle

Dozzle

UI web leggera per visualizzare i log dei container Docker in tempo reale

Seleziona
Dragonfly

Dragonfly

Archivio dati in memoria ad alte prestazioni compatibile con Redis per hardware moderno

Seleziona
draw.io

draw.io

Strumento di diagrammazione open source gratuito per diagrammi di flusso, UML e di rete

Seleziona
drawDB

drawDB

Editor di diagrammi di database basato su browser con esportazione e importazione SQL

Seleziona
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Drizzle Studio potenziato, gratuito e self-hosted per la gestione dei database

Seleziona
Drupal

Drupal

CMS open source per creare e gestire siti web dinamici

Seleziona
DuckDNS

DuckDNS

Servizio DNS dinamico gratuito per mappare gli indirizzi IP ai domini

Seleziona
DumbDo

DumbDo

DumbDo è una lista di cose da fare auto-ospitata stupidamente semplice che funziona e basta

Seleziona
Duplicati

Duplicati

Soluzione di backup crittografata che supporta l'archiviazione in cloud e i server remoti

Seleziona
Easy!Appointments

Easy!Appointments

Sistema di prenotazione appuntamenti gratuito per aziende e professionisti

Seleziona
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Broker MQTT leggero per applicazioni IoT e di messaggistica

Seleziona
EdgeDB

EdgeDB

Database grafico-relazionale di nuova generazione basato su PostgreSQL

Seleziona
Elasticsearch

Elasticsearch

Motore di ricerca e analisi distribuito basato su Apache Lucene

Seleziona
Element

Element

Client Matrix sicuro con crittografia end-to-end e messaggistica multipiattaforma

Seleziona
EmailEngine

EmailEngine

Proxy API email auto-ospitato che collega IMAP e SMTP a endpoint REST

Seleziona
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Seleziona
EmbyStat

EmbyStat

Strumento di statistica e analisi per i server multimediali Emby e Jellyfin

Seleziona
Enclosed

Enclosed

Applicazione web minimalista per l'invio di note crittografate private e sicure

Seleziona
ErsatzTV

ErsatzTV

Server IPTV auto-ospitato che crea canali live dalla tua libreria multimediale

Seleziona
Erugo

Erugo

Piattaforma di condivisione file auto-ospitata con protezione tramite password e controlli di scadenza

Seleziona
ESPHome

ESPHome

Sistema per il controllo di microcontrollori ESP8266/ESP32 con YAML

Seleziona
EspoCRM

EspoCRM

CRM open source gratuito per gestire contatti, affari e relazioni con i clienti

Seleziona
Etherpad

Etherpad

Editor di documenti collaborativo in tempo reale con modifica in tempo reale e cronologia delle versioni

Seleziona
EverShop

EverShop

Piattaforma e-commerce open source moderna su Node.js, React, GraphQL e PostgreSQL

Seleziona
Evolution API

Evolution API

API WhatsApp open-source per chatbot, automazione e integrazioni di messaggistica

Seleziona
Evolution Go

Evolution Go

Gateway API WhatsApp ad alte prestazioni scritto in Go per l'automazione dei messaggi

Seleziona
Excalidraw

Excalidraw

Lavagna virtuale per disegnare diagrammi a mano e brainstorming collaborativo

Seleziona
Expensave

Expensave

Applicazione per il monitoraggio delle spese personali e familiari

Seleziona
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Tracker di spese personali leggero e auto-ospitato con dashboard e importazione CSV

Seleziona
Explo

Explo

Trasforma i consigli di ListenBrainz in playlist nella tua libreria musicale

Seleziona
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Gestore di finanze personali leggero con PWA mobile e scansione delle ricevute

Seleziona
Faraday

Faraday

Piattaforma open source di gestione delle vulnerabilità per i team di sicurezza

Seleziona
Fasten Health

Fasten Health

Gestore auto-ospitato di cartelle cliniche elettroniche personali e familiari

Seleziona
Fider

Fider

Piattaforma di feedback open source per la raccolta e la gestione del feedback degli utenti

Seleziona
File Browser

File Browser

Gestore di file basato su web per navigare, caricare e gestire i file sul tuo server

Seleziona
File Drop

File Drop

Condivisione di file peer-to-peer decentralizzata che utilizza la tecnologia IPFS

Seleziona
FileFlows

FileFlows

Processore automatizzato di file multimediali che riduce le dimensioni dei file fino al 90%

Seleziona
FileGator

FileGator

Gestore di file multi-utente self-hosted con permessi basati sui ruoli e senza database

Seleziona
Filestash

Filestash

Gestore di file auto-ospitato per FTP, SFTP, S3, WebDAV e oltre 20 backend di archiviazione

Seleziona
Firefly

Firefly

Semplice server VPN WireGuard con interfaccia di gestione web

Seleziona
Firefly III

Firefly III

Gestore professionale self-hosted di finanza personale e budget

Seleziona
Firefox

Firefox

Browser Firefox self-hosted accessibile tramite interfaccia web

Seleziona
Flagsmith

Flagsmith

Servizio open source di feature flag e configurazione remota con A/B testing

Seleziona
Flame

Flame

Startpage e dashboard delle applicazioni self-hosted per il tuo homelab

Seleziona
FlareSolverr

FlareSolverr

Server proxy per aggirare la protezione Cloudflare per il web scraping

Seleziona
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Seleziona
flatnotes

flatnotes

App per prendere appunti Markdown senza database con wikilink e ricerca full-text

Seleziona
Fleet

Fleet

Piattaforma open source di gestione dei dispositivi e sicurezza degli endpoint basata su osquery

Seleziona
FlexGet

FlexGet

Strumento di automazione basato su YAML per scaricare media da RSS, torrent e Usenet

Seleziona
Flipt

Flipt

Piattaforma di gestione delle feature flag auto-ospitata con integrazione Git

Seleziona
Flowise

Flowise

Strumento low-code open-source per la creazione di flussi di orchestrazione LLM e agenti AI

Seleziona
Focalboard

Focalboard

Strumento di gestione progetti open source con schede Kanban, tabelle e viste calendario

Seleziona
Forgejo

Forgejo

Servizio Git leggero auto-ospitato con interfaccia web e funzionalità di collaborazione

Seleziona
Form.io

Form.io

Costruttore di moduli open source e piattaforma di gestione dei dati con API REST

Seleziona
Formbricks

Formbricks

Piattaforma di sondaggi open source per feedback in-app, tramite link, da sito web ed email

Seleziona
FossFLOW

FossFLOW

Strumento di diagrammazione isometrica basato su browser per la visualizzazione dell'infrastruttura

Seleziona
Foundry VTT

Foundry VTT

Tavolo virtuale auto-ospitato per campagne RPG online con mappe e dadi

Seleziona
FreeCAD

FreeCAD

Modellatore CAD 3D parametrico accessibile tramite browser per l'ingegneria e la progettazione

Seleziona
FreeScout

FreeScout

Sistema leggero di help desk e casella di posta condivisa open source

Seleziona
FreshRSS

FreshRSS

Aggregatore di feed RSS self-hosted per la gestione e la lettura dei feed

Seleziona
Gatus

Gatus

Pagina di stato orientata agli sviluppatori con monitoraggio della disponibilità multi-protocollo e avvisi

Seleziona
Gerrit

Gerrit

Sistema di revisione del codice basato sul web di livello enterprise, costruito su Git

Seleziona
Ghost

Ghost

Ghost è una potente piattaforma per la pubblicazione professionale

Seleziona
Ghostfolio

Ghostfolio

Software di gestione patrimoniale open-source per il tracciamento dei portafogli di investimento

Seleziona
GIMP

GIMP

Editor di immagini professionale e strumento di progettazione grafica accessibile tramite browser

Seleziona
Gitea

Gitea

Gitea è una piattaforma di hosting Git leggera e open source

Seleziona
GitIngest

GitIngest

Convertitore di testo da Git a formato compatibile con LLM per l'analisi di codice basata su AI.

Seleziona
GitLab

GitLab

GitLab è una piattaforma DevOps completa per la gestione dei repository Git e CI/CD

Seleziona
Glance

Glance

Dashboard self-hosted che raggruppa tutti i tuoi feed in un unico posto

Seleziona
Glances

Glances

Glances è uno strumento di monitoraggio di sistemi multipiattaforma con interfaccia web

Seleziona
GlitchTip

GlitchTip

Piattaforma di monitoraggio degli errori e delle prestazioni compatibile con Sentry

Seleziona
GLPI

GLPI

Software open source per la gestione degli asset IT e l'help desk per le operazioni IT

Seleziona
GoatCounter

GoatCounter

Analisi web incentrate sulla privacy, senza cookie o tracciamento dei dati personali

Seleziona
GoCD

GoCD

Server di consegna continua con mappatura del flusso di valore e modellazione della pipeline

Seleziona
Gogs

Gogs

Gogs è un servizio Git self-hosted per una gestione progetti senza problemi

Seleziona
Gokapi

Gokapi

Server di condivisione file self-hosted con link con scadenza e supporto S3

Seleziona
Gonic

Gonic

Server di streaming musicale Subsonic leggero e auto-ospitato scritto in Go

Seleziona
Gotenberg

Gotenberg

API stateless basata su Docker per convertire e generare PDF in modo fluido

Seleziona
Gotify

Gotify

Server di notifica push self-hosted con una semplice API REST

Seleziona
GoWA

GoWA

API REST di WhatsApp e interfaccia web per l'automazione della messaggistica multi-dispositivo

Seleziona
Grafana

Grafana

Piattaforma di osservabilità open-source per la visualizzazione e il monitoraggio delle metriche

Seleziona
Gramps Web

Gramps Web

Piattaforma di genealogia self-hosted per la creazione e la condivisione di alberi genealogici

Seleziona
Grav

Grav

Moderno CMS flat-file che non richiede alcun database, solo file e cartelle

Seleziona
Grimmory

Grimmory

Gestore di collezioni di libri auto-ospitato con lettore integrato e sincronizzazione tra dispositivi

Seleziona
Grimoire

Grimoire

Gestore di bookmark self-hosted con estrazione automatica dei metadati e ricerca full-text

Seleziona
Grist

Grist

Ibrido open source foglio di calcolo-database per la creazione di applicazioni di dati

Seleziona
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Seleziona
GrowthBook

GrowthBook

Piattaforma open source per feature flagging e A/B testing

Seleziona
Habitica

Habitica

Task manager gamificato che trasforma la produttività in un'avventura RPG

Seleziona
Halo

Halo

CMS open source moderno con marketplace di plugin ed editor basato su blocchi

Seleziona
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Seleziona
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Motore GraphQL open source con API istantanee su qualsiasi database

Seleziona
Headscale

Headscale

Server di controllo auto-ospitato compatibile con Tailscale per la rete mesh WireGuard

Seleziona
Healthchecks

Healthchecks

Monitoraggio open source di cron job e attività in background con avvisi istantanei

Seleziona
HedgeDoc

HedgeDoc

Editor di markdown collaborativo in tempo reale per la documentazione dei team.

Seleziona
Heimdall

Heimdall

Dashboard dell'applicazione per organizzare e accedere ai tuoi servizi web

Seleziona
Hermes Agent

Hermes Agent

Agente AI auto-migliorante con ciclo di apprendimento integrato e messaggistica multi-piattaforma

Seleziona
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Agente AI Hermes auto-ospitato e interfaccia utente di chat web raggruppati in un unico deployment Docker

Seleziona
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Centro di comando web UI open-source per l'agente AI Hermes

Seleziona
HeyForm

HeyForm

Costruttore di moduli conversazionali open source con logica condizionale e analisi

Seleziona
Hi.Events

Hi.Events

Piattaforma open-source ospitata in proprio per la gestione di eventi e la biglietteria

Seleziona
Homarr

Homarr

Moderno dashboard self-hosted per organizzare e monitorare tutti i tuoi servizi

Seleziona
Home Assistant

Home Assistant

Piattaforma open source di domotica per controllare dispositivi smart

Seleziona
Homebox

Homebox

Sistema di inventario e organizzazione progettato per utenti domestici

Seleziona
Homebridge

Homebridge

Ponte HomeKit per dispositivi smart home non Apple tramite plugin

Seleziona
Homepage

Homepage

Dashboard dell'applicazione moderna e personalizzabile con integrazione Docker

Seleziona
Homer

Homer

Semplice dashboard statica auto-ospitata per organizzare tutti i tuoi servizi server

Seleziona
Hoop

Hoop

Gateway di accesso all'infrastruttura con mascheramento automatico dei dati e audit trail

Seleziona
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Seleziona
HortusFox

HortusFox

Sistema di gestione delle piante self-hosted per il monitoraggio delle routine di cura e l'organizzazione del giardino

Seleziona
Huginn

Huginn

Piattaforma di automazione self-hosted per la creazione di agenti di monitoraggio

Seleziona
Hugo

Hugo

Generatore di siti statici velocissimo costruito con Go

Seleziona
HumHub

HumHub

Piattaforma open source di social network aziendale e intranet per i team

Seleziona
imgproxy

imgproxy

Server veloce di elaborazione immagini al volo per ridimensionamento, ritaglio e conversione di formato

Seleziona
Immich

Immich

Immich è una soluzione self-hosted per la gestione di foto e video ad alte prestazioni

Seleziona
Infisical

Infisical

Gestore di segreti open source per la sincronizzazione di variabili d'ambiente e chiavi API tra team e infrastruttura.

Seleziona
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Piattaforma unificata di serie temporali con query Flux e interfaccia utente web integrata

Seleziona
Inkscape

Inkscape

Editor di grafica vettoriale accessibile tramite browser per illustrazioni e design SVG

Seleziona
InsForge

InsForge

Piattaforma backend open source con autenticazione, database e archiviazione per agenti AI

Seleziona
InvenTree

InvenTree

Gestione open source dell'inventario dei componenti e della distinta base per i team di ingegneria

Seleziona
Invidious

Invidious

Front-end alternativo per YouTube rispettoso della privacy, senza pubblicità o tracciamento

Seleziona
Invio

Invio

Sistema di fatturazione minimalista self-hosted per freelance e piccoli team

Seleziona
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Piattaforma di fatturazione open source per freelance e piccole imprese

Seleziona
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Piattaforma di fatturazione open-source con preventivi, spese e portale di pagamento

Seleziona
Isso

Isso

Alternativa leggera e auto-ospitata a Disqus per blog e siti web statici

Seleziona
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Seleziona
ITFlow

ITFlow

Piattaforma open-source PSA per MSP con documentazione IT, gestione dei ticket e fatturazione

Seleziona
iTop

iTop

Piattaforma ITSM open source e CMDB per la gestione dei servizi IT e dell'infrastruttura

Seleziona
Jackett

Jackett

Proxy del tracker torrent che traduce le query per Sonarr, Radarr e altri strumenti di automazione

Seleziona
Jaeger

Jaeger

Jaeger è un sistema di tracciamento distribuito open source per il monitoraggio di microservizi

Seleziona
Jellyfin

Jellyfin

Server multimediale gratuito e open source per organizzare e trasmettere in streaming la tua libreria multimediale

Seleziona
Jellyseerr

Jellyseerr

Strumento di gestione delle richieste di media per Jellyfin, Emby e Plex con flusso di lavoro di approvazione

Seleziona
Jenkins

Jenkins

Jenkins è un server di automazione open source per pipeline CI/CD

Seleziona
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Piattaforma di videoconferenza auto-ospitata con condivisione dello schermo e registrazione

Seleziona
Jitsu

Jitsu

Piattaforma di dati cliente open-source e pipeline di streaming di eventi per ingegneri

Seleziona
JobOps

JobOps

Pipeline auto-ospitata per la ricerca di lavoro che cerca su bacheche e personalizza i CV

Seleziona
Joomla

Joomla

CMS open source per creare siti web dinamici e applicazioni web

Seleziona
Joplin Server

Joplin Server

Server di sincronizzazione auto-ospitato per l'applicazione di appunti Joplin

Seleziona
Jotty

Jotty

App leggera per prendere appunti e liste di controllo con Markdown e bacheche Kanban

Seleziona
jsreport

jsreport

Server di report self-hosted per PDF, Excel e DOCX da modelli HTML

Seleziona
JumpServer

JumpServer

Gateway di accesso privilegiato centralizzato per sessioni SSH, RDP e database

Seleziona
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Ambiente web interattivo per codice live, analisi dei dati e visualizzazioni

Seleziona
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab è un ambiente di sviluppo interattivo basato sul web per notebook e codice

Seleziona
Juxtapose

Juxtapose

Router di notifiche self-hosted che collega webhook a piattaforme di messaggistica

Seleziona
Kan

Kan

Strumento di gestione progetti e scheda Kanban open-source, un'alternativa a Trello

Seleziona
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Seleziona
Kaneo

Kaneo

Gestione progetti open source con schede Kanban e integrazione GitHub

Seleziona
Kapowarr

Kapowarr

Gestore di fumetti self-hosted per download e organizzazione automatizzati

Seleziona
Karakeep

Karakeep

Karakeep è un gestore di segnalibri self-hosted con tagging e ricerca basati sull'AI

Seleziona
Kavita

Kavita

Biblioteca digitale self-hosted per fumetti, manga ed ebook

Seleziona
Keila

Keila

Piattaforma newsletter auto-ospitata con editor drag and drop e consegna SMTP

Seleziona
Kener

Kener

Pagina di stato open source e piattaforma di monitoraggio dell'uptime con gestione degli incidenti

Seleziona
Kestra

Kestra

Piattaforma di orchestrazione del flusso di lavoro open source per pipeline di dati e automazione

Seleziona
Keycloak

Keycloak

Gestione delle identità e degli accessi open source con SSO, OAuth2 e SAML

Seleziona
Khoj

Khoj

Assistente AI open-source per chattare con i tuoi documenti e il web

Seleziona
Kibana

Kibana

UI di visualizzazione open-source per Elasticsearch con dashboard e ricerca

Seleziona
Kill Bill

Kill Bill

Piattaforma open-source di fatturazione e pagamento degli abbonamenti per SaaS e marketplace

Seleziona
Kimai

Kimai

Monitoraggio del tempo self-hosted per freelance, agenzie e team

Seleziona
KitchenOwl

KitchenOwl

Lista della spesa, gestore di ricette e pianificatore di pasti auto-ospitati e condivisi

Seleziona
Koillection

Koillection

Gestore di collezioni auto-ospitato per catalogare libri, giochi, vinili e altro ancora

Seleziona
Komari

Komari

Dashboard di monitoraggio server self-hosted leggera con metriche in tempo reale

Seleziona
Komga

Komga

Server multimediale self-hosted per fumetti, manga, riviste ed eBook con supporto OPDS e sincronizzazione

Seleziona
Kong

Kong

Gateway API nativo del cloud costruito per ambienti ibridi e multi-cloud

Seleziona
Kotaemon

Kotaemon

Chatbot Q&A per documenti open source con supporto multi-LLM e OCR

Seleziona
Kroki

Kroki

API diagramma-come-codice unificata che renderizza oltre 30 tipi di diagrammi su HTTP

Seleziona
Kutt

Kutt

Accorciatore di URL self-hosted moderno con domini personalizzati, analisi e API REST

Seleziona
Label Studio

Label Studio

Piattaforma di etichettatura e annotazione dei dati open-source per progetti di machine learning

Seleziona
Lago

Lago

Piattaforma open-source di misurazione e fatturazione a consumo

Seleziona
Langflow

Langflow

Langflow è un builder visivo di workflow AI per la creazione di applicazioni LLM

Seleziona
Langfuse

Langfuse

Piattaforma di ingegneria LLM open-source per l'osservabilità e la valutazione

Seleziona
LanguageTool

LanguageTool

Controllo grammaticale, stilistico e ortografico open source per oltre 25 lingue

Seleziona
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Automazione self-hosted per i download di ebook e audiolibri con tracciamento dell'autore

Seleziona
Leantime

Leantime

Sistema di gestione progetti open-source progettato per i non-project manager

Seleziona
Lemmy

Lemmy

Aggregatore di link federato e piattaforma di discussione per forum auto-ospitati

Seleziona
LibreChat

LibreChat

LibreChat è un'interfaccia di chat AI con supporto RAG per l'uso di LLM multi-provider

Seleziona
LibreDesk

LibreDesk

Helpdesk open source con ticketing omnichannel, live chat e gestione SLA

Seleziona
LibrePhotos

LibrePhotos

Gestione foto self-hosted con riconoscimento facciale e ricerca basata sull'AI

Seleziona
LibreSpeed

LibreSpeed

Server per test di velocità internet HTML5 auto-ospitato con database dei risultati integrato

Seleziona
LibreTranslate

LibreTranslate

API di traduzione automatica gratuita e open-source interamente self-hosted

Seleziona
Lidarr

Lidarr

Gestore e organizzatore automatizzato di collezioni di musica per Usenet e torrent.

Seleziona
Lightdash

Lightdash

Piattaforma di business intelligence open-source costruita attorno a dbt per l'esplorazione dei dati e le dashboard

Seleziona
LimeSurvey

LimeSurvey

Piattaforma professionale di sondaggi online per creare e gestire questionari

Seleziona
Linkding

Linkding

Linkding è un gestore di bookmark minimale, veloce e self-hosted

Seleziona
LinkStack

LinkStack

Alternativa a Linktree auto-ospitata per pagine link-in-bio brandizzate

Seleziona
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden è un gestore di segnalibri self-hosted con archiviazione completa delle pagine

Seleziona
Listmonk

Listmonk

Gestore di newsletter e mailing list self-hosted ad alte prestazioni

Seleziona
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM è un gateway AI per chiamare oltre 100 LLM utilizzando il formato OpenAI

Seleziona
Livebook

Livebook

Notebook open source Elixir per data science, ML e collaborazione in tempo reale

Seleziona
LLDAP

LLDAP

Server di autenticazione leggero che fornisce un backend LDAP semplificato per applicazioni auto-ospitate

Seleziona
LMS

LMS

Server di streaming musicale self-hosted leggero con API Subsonic

Seleziona
LobeChat

LobeChat

Moderno framework di chat AI open source che supporta molteplici fornitori di LLM

Seleziona
Local Deep Research

Local Deep Research

Assistente di ricerca approfondita AI auto-ospitato basato su fornitori LLM cloud

Seleziona
LocalAI

LocalAI

Server API compatibile con OpenAI auto-ospitato per l'inferenza di modelli AI locali

Seleziona
Locust

Locust

Strumento di test di carico distribuito basato su Python con un'interfaccia utente web in tempo reale

Seleziona
Logseq

Logseq

Base di conoscenza auto-ospitata con la privacy al primo posto e outliner basato su blocchi

Seleziona
Logto

Logto

Logto è una piattaforma completa di identità e autenticazione con supporto OAuth e OIDC

Seleziona
LubeLogger

LubeLogger

Sistema completo per la manutenzione dei veicoli e la gestione del carburante

Seleziona
Lychee

Lychee

Piattaforma di gestione foto auto-ospitata con organizzazione degli album, navigazione EXIF e controlli di condivisione granulari

Seleziona
Mage AI

Mage AI

Mage AI è uno strumento di pipeline di dati per la creazione e la gestione di flussi di lavoro ETL.

Seleziona
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Archiviazione email auto-ospitata con sincronizzazione IMAP, ricerca a testo completo ed esportazione

Seleziona
Mailpit

Mailpit

Strumento di test email SMTP open source con una casella di posta basata su browser per sviluppatori

Seleziona
Maloja

Maloja

Database di scrobble musicali auto-ospitato con classifiche di ascolto personali

Seleziona
Manticore Search

Manticore Search

Motore di ricerca open-source con ricerca full-text e vettoriale tramite protocollo MySQL

Seleziona
MariaDB

MariaDB

Server di database relazionali open-source e sostituto drop-in per MySQL

Seleziona
Marimo

Marimo

Notebook Python reattivo open-source con supporto SQL e esecuzione riproducibile

Seleziona
Marreta

Marreta

Proxy di articoli auto-ospitato per una lettura pulita e senza pubblicità con caching intelligente

Seleziona
Mastodon

Mastodon

Server di microblogging federato auto-ospitato basato sullo standard ActivityPub

Seleziona
Mathesar

Mathesar

Interfaccia web in stile foglio di calcolo per esplorare e modificare database PostgreSQL

Seleziona
Matomo

Matomo

Principale piattaforma di analisi web open source con piena proprietà dei dati e privacy

Seleziona
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Matrix homeserver open-source per comunicazioni decentralizzate e crittografate

Seleziona
Mattermost

Mattermost

Piattaforma open source per la collaborazione di gruppo che offre messaggistica, condivisione di file e integrazioni

Seleziona
Mautic

Mautic

Marketing automation open-source per campagne email, lead scoring e percorsi

Seleziona
MaxKB

MaxKB

MaxKB è una piattaforma open-source per la creazione di agenti di knowledge base AI di livello enterprise

Seleziona
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Gestione documentale open-source con OCR, ricerca full-text e flussi di lavoro

Seleziona
Maybe

Maybe

Applicazione open source per la finanza personale e la gestione patrimoniale

Seleziona
Mazanoke

Mazanoke

Ottimizzatore di immagini basato su browser con conversione di formato e rimozione dei dati EXIF

Seleziona
Mealie

Mealie

Mealie è un gestore di ricette self-hosted con pianificazione dei pasti e liste della spesa

Seleziona
Medusa

Medusa

Gestore automatico di librerie video per serie TV con supporto per Plex e Jellyfin

Seleziona
Meilisearch

Meilisearch

Motore di ricerca velocissimo per applicazioni moderne

Seleziona
Memgraph

Memgraph

Database grafico in-memory per analisi in tempo reale su dati connessi

Seleziona
Memos

Memos

Memos è un'applicazione leggera e attenta alla privacy per prendere appunti

Seleziona
MeshCentral

MeshCentral

Piattaforma di monitoraggio e gestione remota auto-ospitata per desktop, server e dispositivi IoT

Seleziona
Metabase

Metabase

Piattaforma di business intelligence open-source per la visualizzazione e l'analisi di dati

Seleziona
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Terminale di trading MetaTrader 5 accessibile tramite browser per il trading di forex e CFD 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Seleziona
MeTube

MeTube

MeTube è un downloader di video basato sul web per YouTube e altre piattaforme

Seleziona
MicroBin

MicroBin

Leggero pastebin auto-ospitato, condivisore di file e accorciatore di URL in Rust

Seleziona
Milvus

Milvus

Database vettoriale open source costruito per applicazioni di AI e ricerca di similarità

Seleziona
MindsDB

MindsDB

MindsDB è una piattaforma AI per la creazione di modelli di machine learning da dati di livello enterprise

Seleziona
Mini QR

Mini QR

QR code generator self-hosted con stili personalizzati ed esportazione in blocco

Seleziona
Miniflux

Miniflux

Lettore di feed RSS minimalista e con un approccio deciso, dotato di un'interfaccia web pulita

Seleziona
MiroFish

MiroFish

Motore di previsione AI che utilizza una simulazione di intelligenza collettiva multi-agente

Seleziona
MiroTalk

MiroTalk

Videoconferenza P2P auto-ospitata con stanze illimitate e condivisione schermo

Seleziona
Mongo Express

Mongo Express

UI di amministrazione MongoDB basata sul web per navigare, modificare e gestire database

Seleziona
MongoDB 4

MongoDB 4

Database NoSQL orientato ai documenti con archiviazione di documenti di tipo JSON

Seleziona
Monica

Monica

Sistema di gestione delle relazioni personali per documentare la tua vita

Seleziona
Moodist

Moodist

Mixer di suoni ambientali con strumenti di produttività per la concentrazione profonda e il rilassamento

Seleziona
Moodle

Moodle

Sistema di gestione dell'apprendimento open source utilizzato da oltre 489 milioni di utenti in tutto il mondo

Seleziona
Morphic

Morphic

Motore di ricerca AI open source con risposte generative e citazioni delle fonti

Seleziona
mStream

mStream

Server di streaming musicale self-hosted leggero con app native per iOS e Android

Seleziona
Mylar3

Mylar3

Gestore di fumetti self-hosted automatizzato per il download e la gestione della libreria

Seleziona
MySQL

MySQL

Database relazionale open source veloce e affidabile per carichi di lavoro web e app

Seleziona
n8n

n8n

Piattaforma di automazione workflow con interfaccia visuale basata su nodi

Seleziona
Nango

Nango

Piattaforma di integrazione OAuth e API open source per oltre 300 servizi

Seleziona
NATS

NATS

Sistema di messaggistica cloud-native con pub/sub, request-reply e JetStream

Seleziona
Navidrome

Navidrome

Navidrome è un server musicale self-hosted con streaming web e mobile.

Seleziona
Neko

Neko

Browser virtuale auto-ospitato per la navigazione web collaborativa e lo streaming

Seleziona
Neo4j

Neo4j

Il database a grafo open source leader mondiale per dati connessi

Seleziona
NetBird Client

NetBird Client

Client VPN mesh sicuro basato su WireGuard con SSO e controlli di accesso granulari

Seleziona
NetBox

NetBox

Modellazione dell'infrastruttura di rete open source per IPAM, DCIM e documentazione

Seleziona
Netdata

Netdata

Agente di monitoraggio dell'infrastruttura in tempo reale con oltre 800 integrazioni

Seleziona
New API

New API

New API è un gateway LLM e un sistema di gestione degli asset AI per più fornitori

Seleziona
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud è una potente piattaforma di produttività self-hosted

Seleziona
Nexterm

Nexterm

Gestione server basata su browser per connessioni SSH, VNC e RDP

Seleziona
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Gestore di repository di artefatti universale per Maven, npm, Docker e PyPI

Seleziona
NocoBase

NocoBase

NocoBase è una piattaforma estensibile no-code/low-code per la creazione di applicazioni

Seleziona
NocoDB

NocoDB

Alternativa open-source ad Airtable che trasforma i database in fogli di calcolo intelligenti

Seleziona
Node-RED

Node-RED

Strumento visuale low-code per collegare dispositivi IoT, API e servizi online

Seleziona
NodeBB

NodeBB

NodeBB è una moderna piattaforma di discussione in tempo reale per la creazione di forum della community.

Seleziona
Norish

Norish

Gestore di ricette auto-ospitato con importazione da social media e sincronizzazione domestica

Seleziona
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Base di conoscenza Markdown auto-ospitata con vista a grafo e integrazione AI

Seleziona
Notifuse

Notifuse

Piattaforma di email marketing e email transazionale auto-ospitata

Seleziona
Novu

Novu

Infrastruttura di notifica open source per email, SMS e consegna push

Seleziona
ntfy

ntfy

Server di notifiche push auto-ospitato per l'invio di avvisi tramite semplici richieste HTTP

Seleziona
NZBGet

NZBGet

Downloader binario Usenet efficiente in C++ con riparazione PAR2 e interfaccia web

Seleziona
NZBHydra2

NZBHydra2

Aggregatore di meta-ricerca Usenet che unifica gli indicizzatori dietro un'unica API Newznab

Seleziona
October CMS

October CMS

CMS PHP basato su Laravel per creare siti web flessibili e applicazioni web

Seleziona
Odoo

Odoo

Piattaforma ERP e CRM open-source per la gestione aziendale e l'e-commerce

Seleziona
Odysseus

Odysseus

Spazio di lavoro AI auto-ospitato con chat, agenti, ricerca approfondita e memoria persistente

Seleziona
OliveTin

OliveTin

Interfaccia utente web auto-ospitata per l'esecuzione sicura di comandi shell predefiniti

Seleziona
Ollama

Ollama

Esegui modelli linguistici di grandi dimensioni localmente con una semplice API per applicazioni AI

Seleziona
Ombi

Ombi

Sistema di richieste auto-ospitato per Plex, Emby e Jellyfin con evasione automatica

Seleziona
OmniTools

OmniTools

OmniTools è un toolkit web tutto in uno con oltre 80 utility per le attività quotidiane

Seleziona
OneDev

OneDev

OneDev è un server Git self-hosted con CI/CD integrato e gestione progetti

Seleziona
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Condividi segreti autodistruggenti tramite link monouso

Seleziona
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Suite per ufficio online auto-ospitata con modifica collaborativa compatibile con MS Office

Seleziona
Onyx

Onyx

Piattaforma open source di chat AI e di ricerca aziendale che funziona con ogni LLM

Seleziona
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Piattaforma per la gestione open source di riviste accademiche e la pubblicazione ad accesso aperto.

Seleziona
Open Notebook

Open Notebook

App notebook nativa AI per scrivere, fare ricerche e organizzare le proprie conoscenze in un unico spazio di lavoro

Seleziona
Open WebUI

Open WebUI

Interfaccia di chat AI auto-ospitata che supporta più fornitori LLM con capacità RAG

Seleziona
OpenBao

OpenBao

Gestore di segreti open source per l'archiviazione e l'accesso a credenziali sensibili

Seleziona
OpenClaw

OpenClaw

Assistente AI personale con supporto per messaggistica multi-canale (precedentemente Moltbot/Clawdbot)

Seleziona
OpenCloud

OpenCloud

Sincronizzazione e collaborazione di file open source con gestione delle identità integrata

Seleziona
OpenEMR

OpenEMR

Cartelle cliniche elettroniche open source e gestione dello studio per cliniche

Seleziona
Opengist

Opengist

Pastebin auto-ospitato basato su Git, alternativa open-source a GitHub Gist

Seleziona
OpenHands

OpenHands

Agente AI autonomo open source per compiti di ingegneria del software

Seleziona
OpenHuman

OpenHuman

Nucleo AI personale auto-ospitato con memoria, agenti e oltre 118 integrazioni di app

Seleziona
OpenObserve

OpenObserve

Piattaforma di osservabilità cloud-native per log, metriche, tracce e dashboard

Seleziona
OpenPanel

OpenPanel

Analisi di prodotto orientata alla privacy con dashboard in tempo reale e replay delle sessioni

Seleziona
OpenProject

OpenProject

Gestione progetti open source con diagrammi di Gantt, schede Agile, monitoraggio del tempo

Seleziona
OpenSearch

OpenSearch

Motore di ricerca e analisi open source, fork della community di Elasticsearch

Seleziona
OpenSign

OpenSign

Alternativa gratuita e open source a DocuSign per la firma di documenti legalmente vincolanti

Seleziona
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Test di velocità della rete HTML5 self-hosted senza Flash o Java

Seleziona
OpenViking

OpenViking

OpenViking è un database di contesto open-source costruito per agenti AI

Seleziona
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Server VPN completo con amministrazione e gestione dei client basata sul web

Seleziona
OpnForm

OpnForm

Costruttore di moduli open source con logica condizionale, incorporazioni e gestione delle risposte

Seleziona
OrangeHRM

OrangeHRM

Piattaforma open-source per le risorse umane per la gestione di dipendenti, assenze e reclutamento

Seleziona
Outline

Outline

Outline è una moderna wiki del team e knowledge base con collaborazione in tempo reale

Seleziona
Overleaf

Overleaf

Editor LaTeX collaborativo open source per la scrittura scientifica e accademica

Seleziona
Overseerr

Overseerr

Strumento di gestione delle richieste e scoperta multimediali per Plex con flusso di lavoro di approvazione

Seleziona
Owncast

Owncast

Server di live streaming e chat self-hosted con supporto RTMP e Fediverse

Seleziona
ownCloud

ownCloud

Piattaforma self-hosted per la sincronizzazione, condivisione e collaborazione di file per team

Seleziona
OxiCloud

OxiCloud

Archiviazione cloud leggera auto-ospitata basata su Rust con supporto client Nextcloud

Seleziona
PairDrop

PairDrop

PairDrop è uno strumento di condivisione file basato sul web per trasferimenti istantanei tra dispositivi

Seleziona
Paisa

Paisa

Gestore di finanze personali con contabilità a partita doppia e monitoraggio degli investimenti

Seleziona
Pangolin Newt

Pangolin Newt

Client di tunnel WireGuard per l'accesso remoto sicuro tramite Pangolin

Seleziona
Paperclip

Paperclip

Paperclip è una piattaforma di orchestrazione AI/ML per team autonomi

Seleziona
Paperless-ngx

Paperless-ngx

Sistema di gestione documentale che trasforma i documenti fisici in archivi digitali ricercabili

Seleziona
Papermerge

Papermerge

Sistema di gestione documentale open source per la scansione, l'OCR e l'organizzazione di PDF

Seleziona
Papra

Papra

Piattaforma minimalista open source per la gestione e l'archiviazione dei documenti

Seleziona
Parseable

Parseable

Data lake di osservabilità open source per log, metriche e tracce

Seleziona
Passbolt

Passbolt

Gestore di password open source per team con crittografia OpenPGP end-to-end e condivisione

Seleziona
Password Pusher

Password Pusher

Condivisione di segreti self-hosted con link monouso e con scadenza per password e file

Seleziona
Pastefy

Pastefy

Pastefy è un pastebin self-hosted per la condivisione sicura di frammenti di codice.

Seleziona