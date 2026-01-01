SENAITE è un Sistema di Gestione delle Informazioni di Laboratorio (LIMS) gratuito e open-source, basato sul server applicativo Plone e utilizzato da laboratori diagnostici, biobanche, centri di ricerca e programmi di sanità pubblica in tutto il mondo. Gestisce l'intero ciclo di vita analitico, inclusa la registrazione dei campioni, la pianificazione dei fogli di lavoro, l'inserimento dei risultati, la verifica, la pubblicazione e la generazione dei certificati.

L'auto-hosting di SENAITE su un VPS mantiene i dati sensibili di laboratorio, le integrazioni degli strumenti e le cartelle cliniche dei pazienti sotto il diretto controllo organizzativo. Non ci sono costi di licenza per postazione, nessun blocco del fornitore (vendor lock-in) e pieno accesso al codice sorgente per audit, personalizzazione e lavori di conformità normativa come l'accreditamento ISO/IEC 17025.