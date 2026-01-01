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Sistema di gestione delle informazioni di laboratorio open source che copre l'intero flusso di lavoro analitico, dall'acquisizione dei campioni alla pubblicazione del rapporto.

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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SENAITE LIMS

SENAITE è un Sistema di Gestione delle Informazioni di Laboratorio (LIMS) gratuito e open-source, basato sul server applicativo Plone e utilizzato da laboratori diagnostici, biobanche, centri di ricerca e programmi di sanità pubblica in tutto il mondo. Gestisce l'intero ciclo di vita analitico, inclusa la registrazione dei campioni, la pianificazione dei fogli di lavoro, l'inserimento dei risultati, la verifica, la pubblicazione e la generazione dei certificati.

L'auto-hosting di SENAITE su un VPS mantiene i dati sensibili di laboratorio, le integrazioni degli strumenti e le cartelle cliniche dei pazienti sotto il diretto controllo organizzativo. Non ci sono costi di licenza per postazione, nessun blocco del fornitore (vendor lock-in) e pieno accesso al codice sorgente per audit, personalizzazione e lavori di conformità normativa come l'accreditamento ISO/IEC 17025.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di SENAITE LIMS

Flusso di lavoro analitico

Gestisci campioni, fogli di lavoro, analisi, verifica e pubblicazione attraverso una macchina a stati configurabile progettata per le operazioni di laboratorio.

Integrazione strumenti

Importa i risultati direttamente dagli strumenti di laboratorio tramite interfacce integrate, eliminando gli errori di trascrizione manuale.

Tracciabilità dell'audit

Ogni modifica a un record elettronico crea un'istantanea immutabile con utente, indirizzo IP e timestamp acquisiti automaticamente.

ISO 17025 pronta

I controlli di processo, i permessi basati sui ruoli e le firme elettroniche supportano i laboratori che perseguono l'accreditamento ISO/IEC 17025.

REST JSON API

Collega dashboard esterne, strumenti BI e portali per i pazienti a SENAITE tramite la sua API REST JSON integrata.

Componenti aggiuntivi estensibili

Estendi la funzionalità con add-on ufficiali per l'archiviazione, la gestione dei pazienti, i laboratori di riferimento e la reportistica impress.

Perché eseguire SENAITE LIMS su Hostinger

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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