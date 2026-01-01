Builder di app AI che trasforma le idee in app

Costruisci e lancia web app interattive usando solo le tue parole con un builder di app AI senza codice.
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Come costruire un'app con l'AI

01

Definisci la tua idea e le funzionalità principali

Inizia identificando il problema principale che la tua applicazione web risolverà e delineando le funzionalità di cui ha bisogno.
02

Descrivi la tua idea o scegli un template

Basta comunicare all'AI la tua idea e vederla prendere vita, oppure scegliere un template per iniziare più velocemente.
03

Modifica, testa e lancia

Configura la tua app, esegui test e, quando sei pronto, pubblicala online: con AI Builder, puoi farlo con un clic.
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Hai bisogno di idee per app web senza codice?

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Costruisci in modo più veloce, intelligente e semplice con Hostinger no-code AI app builder

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Creato per essere veloce, non complicato

Descrivi la tua idea e lascia che l'AI la realizzi, rapidamente e pronta per il lancio. Funziona in oltre 80 lingue, così puoi crearla con parole tue.

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Alimentato dalla migliore tecnologia

Horizons si basa su LLM affidabili e strumenti all'avanguardia per fornire codice, testi e design di alta qualità per le tue idee più audaci per le app web.

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Migliora i tuoi prompt

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Errori comuni da evitare

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FAQ sul builder di app AI

Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni che riceviamo sulla creazione di applicazioni web.

Un builder di app AI è uno strumento che ti consente di creare app o siti web utilizzando l'intelligenza artificiale invece della programmazione tradizionale. Descrivi quello che vuoi costruire e l'AI genera la struttura, la logica e l'interfaccia dell'app per te, rendendo la creazione di app accessibile agli utenti senza esperienza di programmazione.

Sì, non hai bisogno di esperienza di programmazione per costruire un'app web. Mentre lo sviluppo tradizionale richiede l'apprendimento di linguaggi come HTML, CSS o JavaScript e framework come Node.js o Django, gli strumenti no-code e AI come Hostinger AI Builder ti consentono di descrivere la tua idea con parole tue e generare un'app web funzionante istantaneamente, senza scrivere codice.

Scopri di più nella nostra guida su come creare un'app web.

Sì. È ideale per startup, fondatori e team che vogliono convalidare rapidamente le idee. Puoi creare e iterare su un'applicazione web senza assumere sviluppatori, rendendo più facile testare gli MVP e raccogliere feedback in anticipo.

I costi di sviluppo di app web possono variare notevolmente. La creazione di un'app da soli può essere conveniente ma richiede tempo e competenze tecniche, mentre l'assunzione di un team di sviluppo può costare migliaia di dollari.

Utilizzare una piattaforma senza codice come Hostinger AI Builder è un'opzione accessibile e conveniente. I piani sono accessibili, a partire da 2,99 €/mese. Ti consentono di sviluppare e lanciare app senza pesanti investimenti iniziali.

Per una ripartizione dettagliata, consulta quanto costa un'app web.

Puoi passare dall'idea all'app in pochi minuti. Una volta che descrivi la tua idea di app, l'AI crea un'app web completamente funzionale quasi istantaneamente. Da lì, puoi perfezionare le funzionalità, regolare i layout e testare la tua app prima del lancio.

Per la codifica, avrai bisogno di un editor di codice (come Visual Studio Code), controllo di versione (come GitHub) e strumenti di distribuzione.Con un app maker senza codice come Hostinger AI Builder, hai bisogno di una sola piattaforma: gestisce la creazione, l'hosting e la distribuzione delle app in un unico flusso senza soluzione di continuità.

Puoi creare un'ampia gamma di applicazioni web, tra cui strumenti interni, dashboard, MVP, app aziendali, sistemi di prenotazione, SaaS e app web interattive.

Il creatore di app AI di Hostinger Horizons è progettato per lo sviluppo di app basate sul web, non per le app mobile native.

Prima di andare online, puoi visualizzare in anteprima e testare la tua app web per assicurarti che tutto funzioni come previsto. Con Hostinger Horizons, puoi testare la tua app in un ambiente sandbox e risolvere rapidamente i problemi chiedendo all'AI di apportare modifiche, senza bisogno di codifica o debug manuale.

Una volta che tutto è a posto, pubblica la tua app web online istantaneamente con un click. L'hosting è integrato, quindi non c'è alcuna configurazione di distribuzione da gestire.

Per maggiori dettagli, consulta la nostra guida al test delle applicazioni web.

Sì, puoi continuare a modificare la tua web app o il tuo sito web dopo che l'IA l'ha generata. Se desideri modificare solo testo e codice, non sono necessari crediti per i messaggi e puoi farlo direttamente.

Puoi anche utilizzare Hostinger AI Builder per apportare modifiche e generare nuove versioni della tua app o del tuo sito, purché tu abbia abbastanza crediti per i messaggi. Descrivi semplicemente quali modifiche desideri apportare in un messaggio al nostro AI web app builder.

La sicurezza delle app web include la configurazione di un certificato SSL, la gestione delle autorizzazioni, la protezione dei dati utente e il monitoraggio delle minacce. Hostinger Horizons gestisce molte funzionalità di base per la sicurezza, ma puoi trovare maggiori informazioni sulle migliori pratiche per la sicurezza delle app web.

Mantenere una web app significa mantenerla aggiornata, sicura e funzionante senza intoppi. Ciò include la correzione di bug, l'aggiornamento dei componenti software e il miglioramento delle funzionalità nel tempo. Strumenti come Hostinger AI Builder semplificano la manutenzione raggruppando aggiornamenti e hosting in un'unica piattaforma..

Esistono molti modi per guadagnare con un'app web. Puoi addebitare direttamente i costi agli utenti tramite abbonamenti o acquisti una tantum, pubblicare annunci pubblicitari, offrire funzionalità premium (modello freemium) o vendere l'accesso a strumenti o contenuti specializzati. Hostinger Horizons si integra con i sistemi di pagamento, semplificando la configurazione di funzionalità o servizi a pagamento.

Per ulteriori spunti, dai un'occhiata ai suggerimenti su come monetizzare un'app web.

I siti web mostrano contenuti statici o semi-dinamici; le app web offrono funzionalità interattive come account utente o aggiornamenti in tempo reale. La scelta migliore dipende dai tuoi obiettivi.

Scopri di più nel nostro confronto tra app web e sito web.

Le app web funzionano nei browser; le app mobile vengono scaricate sui dispositivi. Le app web sono più facili da aggiornare e implementare, mentre le app mobile possono offrire una migliore integrazione con i dispositivi.

Consulta la nostra analisi completa app web vs app mobile per i pro e i contro.

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