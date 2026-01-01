Sviluppo di applicazioni SaaS semplificato
Costruisci più velocemente e più facilmente con il builder SaaS senza codice di Horizons
Partner AI all-in-one
Il necessario per iniziare
Hosting, dominio, email e ottimizzazione SEO: tutto incluso. Nessun account separato o configurazione complicata.
Backend integrato
Database, account utente e archiviazione file integrati, non sono necessari strumenti esterni, così il tuo SaaS funziona subito come un vero prodotto.
Monetizza fin dal primo giorno
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Più modi per monetizzare con Horizons
Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
FAQ sullo sviluppo di applicazioni SaaS
Che cosa è lo sviluppo di applicazioni SaaS?
Lo sviluppo di applicazioni SaaS (software as a service) implica la creazione di strumenti o servizi basati sul cloud a cui gli utenti accedono tramite un browser web, in genere in abbonamento. A differenza dei software tradizionali, le app SaaS non richiedono download o installazioni: tutto funziona online.
Vuoi esplorare opportunità adatte alle startup? Dai un'occhiata al nostro elenco di idee SaaS per trovare ispirazione.
Devo sapere come programmare per creare un'app SaaS?
No, e con Horizons non è necessario imparare HTML, CSS o framework. Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione, spesso chiamato vibe coding. Descrivi semplicemente cosa vuoi che la tua app SaaS faccia in linguaggio naturale e l'AI la crea per te in tempo reale. Vuoi aggiungere una nuova funzionalità? Basta chiedere. Devi modificare un flusso utente? Descrivilo. Se non hai familiarità con il concetto, la nostra guida al vibe coding ti illustra tutto quello che devi sapere.
Per trovare ispirazione, esplora alcuni dei nostri esempi di micro SaaS preferiti.
Quanto costa realizzare un'app SaaS?
I costi variano a seconda dell'approccio. Scrivere il codice da soli richiede tempo ma meno denaro; assumere sviluppatori può essere costoso. Utilizzare un builder SaaS senza codice come Hostinger Horizons è conveniente, con piani accessibili a partire da 2,99 €/mese che consentono di creare, testare e lanciare prodotti SaaS senza ingenti investimenti iniziali.
Puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Una volta registrato, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a creare. L'utilizzo dei crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere la tua app SaaS, vederla prendere vita e farti un'idea di Horizons prima di impegnarti.
Quando sei pronto per la pubblicazione, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting, dominio e ottimizzazione SEO sono tutti inclusi: basta cliccare su "Pubblica" e il tuo SaaS sarà online.
Crediti in esaurimento? Puoi ricaricarli in qualsiasi momento e monitorare il tuo utilizzo dalla dashboard.
Come posso monetizzare la mia app SaaS?
Puoi monetizzare le app SaaS attraverso abbonamenti mensili, piani premium a più livelli, acquisti in-app o annunci. Hostinger AI Builder si integra con sistemi di pagamento come Stripe, rendendo più facile configurare la fatturazione.
Come posso commercializzare la mia app SaaS?
Un marketing SaaS efficace include SEO, campagne sui social media, pubblicità a pagamento, email marketing e partnership con influencer. Identificare il tuo pubblico di riferimento e posizionare il valore della tua app è fondamentale.
Scopri di più nella nostra guida al marketing SaaS.
Qual è la differenza tra SaaS e micro SaaS?
Un micro SaaS è un'applicazione SaaS altamente specializzata che serve una nicchia ristretta, spesso sviluppata e gestita da un piccolo team o persino da un singolo fondatore. Questi siti web possono essere più rapidi da avviare e più facili da gestire.
Vuoi saperne di più? Consulta la nostra guida sul micro SaaS.
Come faccio a gestire un'app SaaS?
La manutenzione include l'aggiornamento regolare della tua app, la correzione di bug, il miglioramento della sicurezza e l'aggiunta di nuove funzionalità. Hostinger AI Builder semplifica tutto questo raggruppando aggiornamenti, hosting e monitoraggio in un'unica piattaforma senza soluzione di continuità.
Come faccio a testare un'app SaaS?
I test ti aiutano a individuare bug e a garantire che la tua app SaaS funzioni su tutti i dispositivi. Puoi testare manualmente le funzionalità o utilizzare strumenti di test automatizzati. Hostinger Horizons ti consente di visualizzare in anteprima e testare in un ambiente sandbox prima della pubblicazione.
Come posso proteggere un'app SaaS?
La sicurezza SaaS implica la protezione dei dati degli utenti, l'applicazione di un'autenticazione forte, l'applicazione del protocollo SSL e il monitoraggio regolare delle vulnerabilità. Hostinger Horizons si occupa fin da subito delle principali funzionalità di sicurezza, aiutandoti a lanciare il tuo progetto in tutta sicurezza.
Come posso distribuire e ospitare un'app SaaS?
Tradizionalmente, la distribuzione e l'hosting richiedono la configurazione dei server, la configurazione degli ambienti e la gestione dei domini. Con Hostinger AI Builder, è tutto integrato: puoi creare e lanciare in un unico luogo, con hosting, domini personalizzati e SSL inclusi.