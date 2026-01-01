Sviluppo di applicazioni SaaS semplificato

Trasforma la tua idea di app micro SaaS in un prodotto live con facilità utilizzando la piattaforma no-code di Hostinger AI Builder.
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Sviluppo di applicazioni SaaS semplificato

Costruisci più velocemente e più facilmente con il builder SaaS senza codice di Horizons

Tutto il necessario per costruire, avviare e far crescere il tuo SaaS.

Partner AI all-in-one

Ti basta descrivere la tua idea SaaS e l'AI la costruisce: dalla logica di backend al design, un prodotto completamente funzionale pronto per il lancio in pochi minuti. Senza programmazione, senza un team tecnico, senza attesa.
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Il necessario per iniziare

Hosting, dominio, email e ottimizzazione SEO: tutto incluso. Nessun account separato o configurazione complicata.

Il necessario per iniziare

Backend integrato

Database, account utente e archiviazione file integrati, non sono necessari strumenti esterni, così il tuo SaaS funziona subito come un vero prodotto.

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Monetizza fin dal primo giorno

Offri più livelli di abbonamento con aggiornamenti o downgrade del piano senza interruzioni. Le commissioni sulle transazioni pari allo 0% e l'integrazione nativa con Stripe rendono la gestione dei ricavi ricorrenti un gioco da ragazzi.
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Soluzioni SaaS che puoi creare: niente codice, solo la tua creatività

Scopri i tipi di prodotti SaaS che puoi creare con Hostinger Horizons, dagli strumenti aziendali ai servizi digitali, tutti gestiti tramite semplici prompt.
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Micro SaaS educativo

Crea strumenti di apprendimento: mini-corsi, esercitazioni linguistiche, certificati che aiutano i tutor e i piccoli team di formazione a fornire lezioni strutturate e a monitorare i progressi senza un LMS completo.Inizia a costruire
Aiuta le aziende a gestire i lead, monitorare le relazioni con i clienti e a concludere più affari: crea un CRM completamente personalizzato e offrilo come abbonamento a team di vendita e agenzie.Inizia a costruire
Aiuta gli utenti a creare didascalie, idee per post, hashtag, frasi accattivanti e testi pronti per la piattaforma da semplici prompt.Inizia a costruire
Consenti ai ristoranti di gestire le prenotazioni, monitorare la disponibilità dei tavoli e inviare email di conferma: crea uno strumento di prenotazione di nicchia e offrilo alle attività del settore alberghiero.Inizia a costruire
Crea app per la pianificazione degli allenamenti, il monitoraggio dei progressi, la pianificazione dei pasti e le sfide che mantengono gli utenti costanti, offrendo al contempo a trainer e creator un modo per confezionare e vendere programmi.Inizia a costruire
Crea la tua piattaforma podcast: condividi episodi, fai crescere il tuo pubblico e monetizza contenuti premium o esclusivi tramite abbonamenti.Inizia a costruire
Crea una piattaforma riservata dove i membri pagano per accedere a contenuti esclusivi, corsi o una community: imposta i tuoi prezzi, gestisci gli abbonamenti e aumenta le tue entrate ricorrenti.Inizia a costruire

Come creare un'applicazione SaaS

01

Definisci la tua idea e le funzionalità principali

Chiarisci il problema che la tua app SaaS risolverà e delinea le funzionalità essenziali per i tuoi utenti.
02

Scegli la tua piattaforma e i tuoi strumenti

Scegli se programmare manualmente la tua app SaaS o utilizzare Hostinger Horizons per trasformare i tuoi prompt in un prodotto SaaS completamente funzionale, senza bisogno di scrivere codice.
03

Pubblica con un solo click

Fai click su "Pubblica" e il tuo SaaS sarà online: hosting, dominio e ottimizzazione SEO sono inclusi. Inizia subito ad accogliere i tuoi primi utenti.

Scegli un template e personalizzalo.

Scegli un template progettato da professionisti, personalizzalo con l'AI o con modifiche visive e metti online il tuo sito web più velocemente.

Template predefiniti

Live Q&A tool

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Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

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Vuoi approfondire?

Esplora tutorial completi, guide pratiche e istruzioni dettagliate che ti porteranno da principiante a esperto AI in pochissimo tempo. Ottieni tutto quello che ti serve per realizzare il tuo primo progetto AI e molto altro ancora.
Che cosa è il SaaS

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Tutorial
Come costruire un prodotto SaaS

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Tutorial
Idee Micro SaaS

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Tutorial
Video

Più modi per monetizzare con Horizons

Vendi online

Ottieni prenotazioni

Crea strumenti AI personalizzati

Crea un template, guadagna commissioni

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

Pronto a trasformare la tua idea di progetto unico in realtà?

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FAQ sullo sviluppo di applicazioni SaaS

Lo sviluppo di applicazioni SaaS (software as a service) implica la creazione di strumenti o servizi basati sul cloud a cui gli utenti accedono tramite un browser web, in genere in abbonamento. A differenza dei software tradizionali, le app SaaS non richiedono download o installazioni: tutto funziona online.

Vuoi esplorare opportunità adatte alle startup? Dai un'occhiata al nostro elenco di idee SaaS per trovare ispirazione.

No, e con Horizons non è necessario imparare HTML, CSS o framework. Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione, spesso chiamato vibe coding. Descrivi semplicemente cosa vuoi che la tua app SaaS faccia in linguaggio naturale e l'AI la crea per te in tempo reale. Vuoi aggiungere una nuova funzionalità? Basta chiedere. Devi modificare un flusso utente? Descrivilo. Se non hai familiarità con il concetto, la nostra guida al vibe coding ti illustra tutto quello che devi sapere.

Per trovare ispirazione, esplora alcuni dei nostri esempi di micro SaaS preferiti.

I costi variano a seconda dell'approccio. Scrivere il codice da soli richiede tempo ma meno denaro; assumere sviluppatori può essere costoso. Utilizzare un builder SaaS senza codice come Hostinger Horizons è conveniente, con piani accessibili a partire da 2,99 €/mese che consentono di creare, testare e lanciare prodotti SaaS senza ingenti investimenti iniziali.

Puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Una volta registrato, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a creare. L'utilizzo dei crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere la tua app SaaS, vederla prendere vita e farti un'idea di Horizons prima di impegnarti.

Quando sei pronto per la pubblicazione, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting, dominio e ottimizzazione SEO sono tutti inclusi: basta cliccare su "Pubblica" e il tuo SaaS sarà online.

Crediti in esaurimento? Puoi ricaricarli in qualsiasi momento e monitorare il tuo utilizzo dalla dashboard.

Puoi monetizzare le app SaaS attraverso abbonamenti mensili, piani premium a più livelli, acquisti in-app o annunci. Hostinger AI Builder si integra con sistemi di pagamento come Stripe, rendendo più facile configurare la fatturazione.

Un marketing SaaS efficace include SEO, campagne sui social media, pubblicità a pagamento, email marketing e partnership con influencer. Identificare il tuo pubblico di riferimento e posizionare il valore della tua app è fondamentale.

Scopri di più nella nostra guida al marketing SaaS.

Un micro SaaS è un'applicazione SaaS altamente specializzata che serve una nicchia ristretta, spesso sviluppata e gestita da un piccolo team o persino da un singolo fondatore. Questi siti web possono essere più rapidi da avviare e più facili da gestire.

Vuoi saperne di più? Consulta la nostra guida sul micro SaaS.

La manutenzione include l'aggiornamento regolare della tua app, la correzione di bug, il miglioramento della sicurezza e l'aggiunta di nuove funzionalità. Hostinger AI Builder semplifica tutto questo raggruppando aggiornamenti, hosting e monitoraggio in un'unica piattaforma senza soluzione di continuità.

I test ti aiutano a individuare bug e a garantire che la tua app SaaS funzioni su tutti i dispositivi. Puoi testare manualmente le funzionalità o utilizzare strumenti di test automatizzati. Hostinger Horizons ti consente di visualizzare in anteprima e testare in un ambiente sandbox prima della pubblicazione.

La sicurezza SaaS implica la protezione dei dati degli utenti, l'applicazione di un'autenticazione forte, l'applicazione del protocollo SSL e il monitoraggio regolare delle vulnerabilità. Hostinger Horizons si occupa fin da subito delle principali funzionalità di sicurezza, aiutandoti a lanciare il tuo progetto in tutta sicurezza.

Tradizionalmente, la distribuzione e l'hosting richiedono la configurazione dei server, la configurazione degli ambienti e la gestione dei domini. Con Hostinger AI Builder, è tutto integrato: puoi creare e lanciare in un unico luogo, con hosting, domini personalizzati e SSL inclusi.

Abbiamo a cuore la tua privacy

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