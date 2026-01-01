Vendi online con un negozio creato a modo tuo
Tutto il necessario per vendere e scalare online
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Tutto il necessario per alimentare la crescita
Hosting, dominio e posta elettronica tutto incluso. Configurazione semplice degli strumenti di marketing e di pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e altro ancora.
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Tieniti stretto ciò che guadagni. Accetta oltre 100 metodi di pagamento senza costi aggiuntivi.
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La tua idea di e-commerce, pronta da costruire
Negozio online personalizzato
Sito web per i membri
Chatbot AI
Strumento di monitoraggio dell'inventario
Sistema di tracciamento degli ordini
Dashboard di analisi delle vendite
Come iniziare a vendere online con l'AI
Descrivi la tua idea o scegli un template
Personalizza e testa
Pubblica con un solo click
Scegli un template e personalizzalo.
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Dall'idea al pagamento in pochi minuti
Scopri cos'altro Horizons può realizzare per la tua attività
Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
Domande frequenti sul codice di vibrazione AI Builder online store
Che cos'è Horizons e-commerce?
Horizons e-commerce è progettato per rendere la vendita online accessibile a tutti.
L'AI di Horizons crea il tuo negozio o un'app web e-commerce personalizzata tramite una semplice interfaccia di chat, mentre la soluzione ecommerce nativa di Hostinger si occupa di prodotti, pagamenti, ordini e spedizioni – il tutto funzionante insieme fin da subito.
Nessun codice, nessuna configurazione tecnica, nessuno strumento separato da gestire. Tutto ciò di cui hai bisogno per vendere online, pronto quando lo sei tu.
Cosa posso vendere?
Puoi vendere prodotti fisici e digitali, carte regalo e accettare donazioni.
Abbonamenti e appuntamenti non sono ancora supportati, ma puoi comunque offrirli utilizzando strumenti di terze parti.
- Per iniziare a vendere abbonamenti, ti consigliamo di utilizzare Stripe. Chiedi a Horizons di aiutarti a collegarlo al tuo progetto.
- Per gli appuntamenti, strumenti come Calendly funzionano benissimo. Puoi anche chiedere a Horizons come aggiungerlo al tuo sito.
Quali metodi di pagamento sono supportati?
Scegli tra oltre 100 metodi di pagamento, come carte, PayPal, Google Pay, Apple Pay e altri. I metodi di pagamento disponibili per il tuo negozio dipendono da dove vendi, dalla tua posizione, dalla valuta e dal destinatario.
Quali metodi di spedizione sono supportati?
Una volta connesso un negozio online, puoi definire le tue zone di spedizione con un massimo di 25 opzioni di consegna e impostare regole di spedizione personalizzate in base all'importo dell'ordine o al peso dell'articolo.
Come collego un negozio online al mio progetto?
Ci vogliono solo due passaggi per rendere il tuo negozio operativo:
- Clicca su 'Integrazioni' nell'angolo in alto a destra del tuo progetto AI Builder, quindi seleziona e collega il negozio online. AI Builder lo configura per te in pochi istanti.
- Una volta connesso, vai su 'Integrazioni' → 'Negozio online' per accedere a tutte le impostazioni del tuo negozio.
Controlla la nostra guida passo-passo per ulteriori istruzioni.
Come faccio a modificare il mio negozio online?
Puoi gestire il tuo negozio in qualsiasi momento cliccando su "Integrazioni" → "Negozio online".
Una volta connesso, vedrai dei link che ti reindirizzeranno allo store manager integrato. Da lì, puoi gestire prodotti, pagamenti e altro ancora, senza bisogno di alcun suggerimento.
Se desideri modificare l'aspetto del tuo negozio online (ad esempio, il layout dell'elenco prodotti), chiedi all'AI nella chat di apportare modifiche.
Posso creare più di un semplice negozio online con Horizons?
Sì, ed è qui che AI Builder si distingue davvero. Da un semplice negozio online a un'app di e-commerce completamente personalizzata, AI Builder ti consente di creare qualsiasi esperienza di e-commerce tu possa immaginare, inclusi strumenti personalizzati su misura per le tue esatte esigenze aziendali. Tracciatori di inventario, sistemi di gestione degli ordini, dashboard di vendita: descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno e AI Builder lo costruisce per te.
Ho bisogno di esperienza di programmazione per creare un'app o un negozio e-commerce?
Nessuno. AI Builder è costruito attorno a vibe coding – basta descrivere ciò che vuoi costruire e l'IA si prenderà cura del resto. Sia che tu stia lanciando una vetrina o costruendo uno strumento di ecommerce personalizzato, tutto ciò che serve è un prompt.
Se il tuo obiettivo è quello di lanciare un negozio online, puoi costruire un sito web iniziale da un singolo prompt, quindi collegare l'integrazione del negozio online integrata e aggiungere i tuoi prodotti – il tutto senza scrivere una singola riga di codice.
Il vibe coding fa per me?
Se hai mai avuto un'idea per un negozio online o uno strumento di ecommerce personalizzato ma non sapevi da dove iniziare, il vibe coding fa per te. Invece di scrivere codice, descrivi semplicemente ciò che vuoi costruire in un linguaggio semplice e l'intelligenza artificiale lo realizza, passo dopo passo.
Il modo migliore per scoprirlo è provarlo tu stesso. AI Builder viene fornito con un prova gratuita inclusi 5 prompt - abbastanza per vibe code un negozio online iniziale o un'app di ecommerce personalizzata e vedere esattamente cosa può fare prima di impegnarti in qualsiasi cosa. Non è richiesta una carta di credito.
Qual è la differenza tra Horizons e il website builder di Hostinger per l'e-commerce?
Hostinger offre due modi per costruire un sito web di ecommerce – con la piattaforma di codifica delle vibrazioni AI Builder e il costruttore di siti web drag-and-drop di Hostinger – e la differenza è già nel nome.
Hostinger Website Builder ti consente di partire da un modello o generare un sito web di ecommerce da una descrizione, quindi personalizzarlo trascinando e rilasciando elementi precostruiti. È adatto a chiunque abbia bisogno di un negozio online pulito e semplice attivo e funzionante rapidamente.
Horizons adotta un approccio conversazionale – chatti con l'IA e applica modifiche in tempo reale, dandoti molta più libertà di personalizzazione. Inoltre ti consente di costruire progetti più avanzati, come marketplace o negozi online più complessi con login utente, grazie al suo backend integrato. E per chi lo desidera, è disponibile anche l'accesso completo al codice.
Entrambi gli strumenti sono alimentati dalla soluzione di ecommerce nativa di Hostinger e sono costruiti per persone senza conoscenze tecniche – la differenza dipende da come ti piace costruire e quanta flessibilità ti serve.