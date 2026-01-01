Vendi online con un negozio creato a modo tuo

Crea il tuo negozio online o un'app di e-commerce completamente personalizzata semplicemente chattando con l'AI. Gestisci prodotti, ordini, pagamenti e molto altro ancora, tutto da un unico posto.
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Piani a pagamento a partire da soli 2,99 €/mese

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Tutto il necessario per vendere e scalare online

Ottieni tutto il necessario per vendere prodotti fisici e digitali, buoni regalo o per gestire un’attività di stampa su richiesta.
Vendi prodotti digitali

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Crea il tuo negozio online e le pagine dei prodotti semplicemente chattando con l'AI o utilizzando i template.
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Tutto il necessario per alimentare la crescita

Hosting, dominio e posta elettronica tutto incluso. Configurazione semplice degli strumenti di marketing e di pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e altro ancora.

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0% costi di transazione

Tieniti stretto ciò che guadagni. Accetta oltre 100 metodi di pagamento senza costi aggiuntivi.

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I tuoi prodotti digitali (eBook, musica, arte) vengono consegnati immediatamente ai clienti, senza che debbano muovere un dito.
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La tua idea di e-commerce, pronta da costruire

Dai negozi online alle dashboard di vendita e oltre, esplora alcuni esempi popolari per stimolare idee o tuffati subito con un prompt predefinito e inizia a costruire in pochi secondi.
Negozio online personalizzato

Negozio online personalizzato

Crea un negozio online che abbia l'aspetto e le funzionalità che desideri: metti in vetrina i tuoi prodotti, gestisci gli ordini e inizia a vendere online senza scrivere una sola riga di codice.Inizia a costruire
Crea una piattaforma ad accesso limitato dove i membri pagano per accedere a contenuti esclusivi, corsi o una community – imposta i tuoi prezzi, gestisci gli abbonamenti e aumenta le tue entrate ricorrenti.Inizia a costruire
Crea un chatbot intelligente in grado di rispondere alle domande degli acquirenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di guidare i clienti o di automatizzare le operazioni più comuni.Inizia a costruire
Consenti agli utenti di monitorare facilmente i livelli delle scorte, tenere traccia delle forniture ed evitare gli esaurimenti, il tutto tramite una dashboard semplice e intuitiva.Inizia a costruire
Tieni aggiornati i tuoi clienti con un'esperienza di tracciamento degli ordini personalizzata che costruisce fiducia dall'acquisto alla consegna.Inizia a costruire
Trasforma i tuoi dati di vendita in informazioni chiare e utili, così saprai sempre cosa funziona e in quali aree crescere.Inizia a costruire

Come iniziare a vendere online con l'AI

01

Descrivi la tua idea o scegli un template

Descrivi il negozio online o l'app di e-commerce che hai in mente e guarda come prende vita, oppure scegli un template per iniziare ancora più velocemente.
02

Personalizza e testa

Perfeziona il tuo design, crea pagine di prodotto da una singola immagine e collega pagamenti e spedizioni – tutto da un'unica dashboard. Visualizza il tuo lavoro in anteprima dal vivo prima di pubblicare.
03

Pubblica con un solo click

Un click e il tuo negozio è online e pronto a ricevere ordini: nessuna configurazione tecnica, nessuna connessione di terze parti, nessuna attesa.

Scegli un template e personalizzalo.

Scegli un template progettato da professionisti, personalizzalo con l'AI o con modifiche visive e metti online il tuo sito web più velocemente.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Dall'idea al pagamento in pochi minuti

Scopri come creare, personalizzare e lanciare il tuo negozio in pochi minuti, dai prodotti realizzati con l'AI alla configurazione dei pagamenti.

Scopri cos'altro Horizons può realizzare per la tua attività

Pagine e app di vetrina aziendale

Siti web e app di prenotazione

CRM personalizzati

Strumenti aziendali interni

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

Pronto ad avviare il tuo negozio online o la tua app di e-commerce?

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Nessuna carta di credito richiesta

Domande frequenti sul codice di vibrazione AI Builder online store

Horizons e-commerce è progettato per rendere la vendita online accessibile a tutti.

L'AI di Horizons crea il tuo negozio o un'app web e-commerce personalizzata tramite una semplice interfaccia di chat, mentre la soluzione ecommerce nativa di Hostinger si occupa di prodotti, pagamenti, ordini e spedizioni – il tutto funzionante insieme fin da subito.

Nessun codice, nessuna configurazione tecnica, nessuno strumento separato da gestire. Tutto ciò di cui hai bisogno per vendere online, pronto quando lo sei tu.

Puoi vendere prodotti fisici e digitali, carte regalo e accettare donazioni.

Abbonamenti e appuntamenti non sono ancora supportati, ma puoi comunque offrirli utilizzando strumenti di terze parti.

  • Per iniziare a vendere abbonamenti, ti consigliamo di utilizzare Stripe. Chiedi a Horizons di aiutarti a collegarlo al tuo progetto.
  • Per gli appuntamenti, strumenti come Calendly funzionano benissimo. Puoi anche chiedere a Horizons come aggiungerlo al tuo sito.

Scegli tra oltre 100 metodi di pagamento, come carte, PayPal, Google Pay, Apple Pay e altri. I metodi di pagamento disponibili per il tuo negozio dipendono da dove vendi, dalla tua posizione, dalla valuta e dal destinatario.

Una volta connesso un negozio online, puoi definire le tue zone di spedizione con un massimo di 25 opzioni di consegna e impostare regole di spedizione personalizzate in base all'importo dell'ordine o al peso dell'articolo.

Ci vogliono solo due passaggi per rendere il tuo negozio operativo:

  1. Clicca su 'Integrazioni' nell'angolo in alto a destra del tuo progetto AI Builder, quindi seleziona e collega il negozio online. AI Builder lo configura per te in pochi istanti.
  2. Una volta connesso, vai su 'Integrazioni' → 'Negozio online' per accedere a tutte le impostazioni del tuo negozio.

Controlla la nostra guida passo-passo per ulteriori istruzioni.

Puoi gestire il tuo negozio in qualsiasi momento cliccando su "Integrazioni" → "Negozio online".

Una volta connesso, vedrai dei link che ti reindirizzeranno allo store manager integrato. Da lì, puoi gestire prodotti, pagamenti e altro ancora, senza bisogno di alcun suggerimento.

Se desideri modificare l'aspetto del tuo negozio online (ad esempio, il layout dell'elenco prodotti), chiedi all'AI nella chat di apportare modifiche.

Sì, ed è qui che AI Builder si distingue davvero. Da un semplice negozio online a un'app di e-commerce completamente personalizzata, AI Builder ti consente di creare qualsiasi esperienza di e-commerce tu possa immaginare, inclusi strumenti personalizzati su misura per le tue esatte esigenze aziendali. Tracciatori di inventario, sistemi di gestione degli ordini, dashboard di vendita: descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno e AI Builder lo costruisce per te.

Nessuno. AI Builder è costruito attorno a vibe coding – basta descrivere ciò che vuoi costruire e l'IA si prenderà cura del resto. Sia che tu stia lanciando una vetrina o costruendo uno strumento di ecommerce personalizzato, tutto ciò che serve è un prompt.

Se il tuo obiettivo è quello di lanciare un negozio online, puoi costruire un sito web iniziale da un singolo prompt, quindi collegare l'integrazione del negozio online integrata e aggiungere i tuoi prodotti – il tutto senza scrivere una singola riga di codice.

Se hai mai avuto un'idea per un negozio online o uno strumento di ecommerce personalizzato ma non sapevi da dove iniziare, il vibe coding fa per te. Invece di scrivere codice, descrivi semplicemente ciò che vuoi costruire in un linguaggio semplice e l'intelligenza artificiale lo realizza, passo dopo passo.

Il modo migliore per scoprirlo è provarlo tu stesso. AI Builder viene fornito con un prova gratuita inclusi 5 prompt - abbastanza per vibe code un negozio online iniziale o un'app di ecommerce personalizzata e vedere esattamente cosa può fare prima di impegnarti in qualsiasi cosa. Non è richiesta una carta di credito.

Hostinger offre due modi per costruire un sito web di ecommerce – con la piattaforma di codifica delle vibrazioni AI Builder e il costruttore di siti web drag-and-drop di Hostinger – e la differenza è già nel nome.

Hostinger Website Builder ti consente di partire da un modello o generare un sito web di ecommerce da una descrizione, quindi personalizzarlo trascinando e rilasciando elementi precostruiti. È adatto a chiunque abbia bisogno di un negozio online pulito e semplice attivo e funzionante rapidamente.

Horizons adotta un approccio conversazionale – chatti con l'IA e applica modifiche in tempo reale, dandoti molta più libertà di personalizzazione. Inoltre ti consente di costruire progetti più avanzati, come marketplace o negozi online più complessi con login utente, grazie al suo backend integrato. E per chi lo desidera, è disponibile anche l'accesso completo al codice.

Entrambi gli strumenti sono alimentati dalla soluzione di ecommerce nativa di Hostinger e sono costruiti per persone senza conoscenze tecniche – la differenza dipende da come ti piace costruire e quanta flessibilità ti serve.

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