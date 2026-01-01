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Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
FAQ sul CRM personalizzato
Cos'è un CRM personalizzato?
Un CRM personalizzato (Customer Relationship Manager) è uno strumento costruito specificamente intorno al modo in cui funziona la tua azienda: le fasi della pipeline, i campi di contatto, il processo di follow-up. A differenza dei CRM pronti all'uso come HubSpot o Salesforce che vengono forniti con funzionalità che non potresti mai utilizzare, un CRM personalizzato ti offre esattamente ciò di cui hai bisogno e nulla di ciò che non ti serve. Con AI Builder, puoi crearne uno semplicemente descrivendo come funziona la tua azienda – non è richiesta alcuna codifica o conoscenza tecnica.
Perché dovrei costruire il mio CRM invece di usarne uno esistente?
I CRM standard funzionano bene per molte aziende, ma comportano dei compromessi: costi mensili che aumentano con il tuo team, funzionalità bloccate dietro piani con più risorse e flussi di lavoro che non corrispondono esattamente al tuo modo di lavorare. Costruire il tuo CRM con Horizons significa ottenere esattamente lo strumento di cui la tua attività ha bisogno, senza restrizioni di piattaforma, senza aumenti di prezzo a sorpresa e senza dover adattare il tuo processo al software di qualcun altro.
Quali tipi di CRM posso costruire con Horizons?
Horizons può creare un CRM personalizzato per quasi ogni tipo di attività o settore – ecco alcuni dei più popolari:
- CRM per team di vendita – gestisci i lead, monitora le trattative e mantieni la tua pipeline in movimento.
- CRM per organizzazioni no-profit – monitora i donatori, gestisci le relazioni e monitora i progressi della raccolta fondi.
- CRM per studi legali – gestisci i casi dei clienti, monitora le comunicazioni e rispetta le scadenze.
- CRM per il reclutamento – monitora i candidati, gestisci le pipeline e ottimizza il tuo processo di assunzione.
- CRM per agenti assicurativi – gestisci le polizze, monitora i rinnovi e coltiva le relazioni con i clienti.
- CRM per consulenti finanziari – monitora i portafogli dei clienti, traccia le interazioni e gestisci i follow-up.
- CRM per consulenti – gestisci i progetti dei clienti, monitora il tempo fatturabile e rispetta le consegne.
Non vedi il tuo settore? Se puoi descrivere come la tua attività gestisce le relazioni con i clienti, Horizons può creare un CRM su misura. Per un esempio pratico di ciò che è possibile, dai un'occhiata alla nostra guida sulla creazione di un CRM per le vendite – lo stesso approccio può essere adattato a qualsiasi tipo di attività.
Sono necessarie conoscenze di programmazione o tecniche per creare un CRM personalizzato?
Assolutamente nessuno. Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione spesso chiamato vibe coding. Tu descrivi semplicemente come funziona la tua attività e l'AI costruisce un CRM attorno a essa in tempo reale. Vuoi aggiungere una nuova fase alla pipeline? Basta chiedere. Hai bisogno di un campo contatto personalizzato? Descrivilo. Vuoi cambiare il layout? Dillo a Horizons e sarà fatto in pochi secondi.
Se sei nuovo al concetto, la nostra guida al vibe coding ti guida attraverso tutto ciò che devi sapere per iniziare.
Il mio team può utilizzare il CRM in modo condiviso?
Sì, Horizons include un backend integrato che include account utente e controllo degli accessi incorporati. Puoi decidere esattamente chi può accedere, cosa può vedere e cosa può fare, senza dover configurare alcun sistema o database esterno.
E se avessi bisogno di apportare modifiche man mano che la mia attività cresce?
Aggiornare il tuo CRM è facile come costruirlo. Basta tornare al tuo progetto, aprirlo e continuare a chattare con AI Builder – descrivi cosa vuoi cambiare e si occupa del resto. Fa tutto parte dell'esperienza di vibe coding, non è necessario alcuno sviluppatore.
E se hai un background tecnico o vuoi scalare ulteriormente la linea, AI Builder ti dà pieno accesso al codice – in modo da poterlo portare fino a dove ti serve.
Da dove inizio con il costruttore di CRM personalizzato di Horizons?
Proprio qui – basta fare clic su "Inizia gratis". Nessuna carta di credito richiesta. Una volta dentro, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a costruire. L'utilizzo dei crediti dipende dalla complessità di ogni prompt – tweak più semplici costano meno di un credito, build più grandi possono utilizzare di più. I tuoi crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere il tuo CRM, vederlo prendere vita e ottenere una sensazione reale di AI Builder prima di impegnarsi in qualsiasi cosa.
Vale la pena sapere: i crediti AI vengono utilizzati anche per alimentare qualsiasi funzionalità AI all'interno del tuo CRM – come un chatbot o una ricerca intelligente – ma solo quando i tuoi utenti interagiscono effettivamente con loro.
Quando sei pronto per pubblicare, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting e dominio sono già inclusi, quindi non c'è nient'altro da configurare – basta premere pubblica e il tuo CRM va live.
Esauriti i crediti? Puoi ricaricare in qualsiasi momento e monitorare il tuo utilizzo dalla dashboard.