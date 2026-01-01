Crea un CRM personalizzato su misura per la tua attività

Crea app CRM su misura per le tue esigenze semplicemente chattando con l'AI. Tieni traccia dei lead, gestisci i contatti e concludi più affari – tutto in un unico posto, senza configurazione tecnica.
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Crea un CRM personalizzato su misura per la tua attività

Un CRM costruito attorno al tuo flusso di lavoro, non il contrario

Tutto il necessario per costruire, avviare e gestire un CRM personalizzato – tutto in un unico posto.

Crea un CRM personalizzato su misura per le tue esigenze

Descrivi come funziona il tuo business e AI Builder costruisce un CRM che si adatta esattamente al tuo flusso di lavoro: la tua pipeline, le tue etichette, il tuo ritmo di follow-up.

Infrastruttura professionale

Hosting professionale, dominio personalizzato ed email aziendale in un unico posto: tutto il necessario per costruire fiducia con il tuo pubblico.

AI integrata

Genera risposte in pochi secondi, implementa un chatbot di assistenza clienti 24/7 e mantieni la tua attività in movimento anche mentre dormi.

I tuoi dati, interamente tuoi

A differenza dei CRM pronti all'uso che ti bloccano nella loro piattaforma, un CRM costruito da AI Builder ti offre la piena proprietà, proteggendoti da aumenti dei prezzi, modifiche delle funzionalità e blocco della piattaforma.
Un CRM costruito attorno al tuo flusso di lavoro, non il contrario

CRM personalizzati che puoi creare – niente codice, solo un prompt

Dai semplici gestori di contatti alle pipeline di vendita completamente personalizzate: esplora alcuni esempi popolari di CRM, oppure tuffati subito con un prompt predefinito e inizia a costruire in pochi secondi.
CRM personalizzati che puoi creare – niente codice, solo un prompt

CRM della pipeline di vendita

Gestisci lead e trattative da un unico posto per aumentare i tuoi ricavi senza bisogno di una licenza CRM.Inizia a costruire
Tieni tutte le tue informazioni sui clienti, la cronologia delle comunicazioni e le date importanti in un unico posto – così ogni interazione risulta personale e nulla viene perso.Inizia a costruire
Aiuta il tuo team di assistenza a tenere sotto controllo ogni richiesta dei clienti: gestisci i ticket, assegna gli operatori, monitora i tempi di risposta e risolvi i problemi più rapidamente.Inizia a costruire
Crea un CRM personalizzato per la tua attività su WhatsApp: gestisci i lead, monitora le conversazioni e chiudi le trattative più velocemente.Inizia a costruire
Aiuta gli agenti a gestire i potenziali clienti, a tenere traccia delle visite e a concludere le trattative più rapidamente.Inizia a costruire

Come costruire un CRM personalizzato con l'AI

01

Descrivi la tua idea

Descrivi come funziona la tua attività e l'AI costruirà un CRM intorno ad essa, oppure inizia subito con uno dei nostri template realizzati da designer, senza dover possedere alcuna competenza di programmazione.
02

Personalizza e testa

Rendi il tuo CRM veramente tuo. Basta chattare con l’AI per personalizzare i flussi di lavoro, la logica aziendale, i ruoli utente e le autorizzazioni, per poi visualizzarne l’anteprima in tempo reale prima della pubblicazione.
03

Pubblica con un solo click

Clicca su "Pubblica" e il tuo CRM personalizzato è attivo: il tuo team può iniziare a gestire i lead e chiudere transazioni subito, senza bisogno di alcuna configurazione tecnica.

Scegli un template e personalizzalo.

Scegli un template progettato da professionisti, personalizzalo con l'AI o con modifiche visive e metti online il tuo sito web più velocemente.

Template predefiniti

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

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Esplora tutorial completi, guide pratiche e istruzioni dettagliate che ti porteranno da principiante a esperto AI in pochissimo tempo. Ottieni tutto quello che ti serve per realizzare il tuo primo progetto AI e molto altro ancora.
Guida introduttiva

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Migliora i tuoi prompt

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Errori comuni da evitare

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Scopri cos'altro può costruire Horizons per la tua attività

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Strumenti interni

Vetrina aziendale

App e negozi di ecommerce

Pagina di prenotazione personalizzata e app

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

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FAQ sul CRM personalizzato

Un CRM personalizzato (Customer Relationship Manager) è uno strumento costruito specificamente intorno al modo in cui funziona la tua azienda: le fasi della pipeline, i campi di contatto, il processo di follow-up. A differenza dei CRM pronti all'uso come HubSpot o Salesforce che vengono forniti con funzionalità che non potresti mai utilizzare, un CRM personalizzato ti offre esattamente ciò di cui hai bisogno e nulla di ciò che non ti serve. Con AI Builder, puoi crearne uno semplicemente descrivendo come funziona la tua azienda – non è richiesta alcuna codifica o conoscenza tecnica.

I CRM standard funzionano bene per molte aziende, ma comportano dei compromessi: costi mensili che aumentano con il tuo team, funzionalità bloccate dietro piani con più risorse e flussi di lavoro che non corrispondono esattamente al tuo modo di lavorare. Costruire il tuo CRM con Horizons significa ottenere esattamente lo strumento di cui la tua attività ha bisogno, senza restrizioni di piattaforma, senza aumenti di prezzo a sorpresa e senza dover adattare il tuo processo al software di qualcun altro.

Horizons può creare un CRM personalizzato per quasi ogni tipo di attività o settore – ecco alcuni dei più popolari:

  • CRM per team di vendita – gestisci i lead, monitora le trattative e mantieni la tua pipeline in movimento.
  • CRM per organizzazioni no-profit – monitora i donatori, gestisci le relazioni e monitora i progressi della raccolta fondi.
  • CRM per studi legali – gestisci i casi dei clienti, monitora le comunicazioni e rispetta le scadenze.
  • CRM per il reclutamento – monitora i candidati, gestisci le pipeline e ottimizza il tuo processo di assunzione.
  • CRM per agenti assicurativi – gestisci le polizze, monitora i rinnovi e coltiva le relazioni con i clienti.
  • CRM per consulenti finanziari – monitora i portafogli dei clienti, traccia le interazioni e gestisci i follow-up.
  • CRM per consulenti – gestisci i progetti dei clienti, monitora il tempo fatturabile e rispetta le consegne.

Non vedi il tuo settore? Se puoi descrivere come la tua attività gestisce le relazioni con i clienti, Horizons può creare un CRM su misura. Per un esempio pratico di ciò che è possibile, dai un'occhiata alla nostra guida sulla creazione di un CRM per le vendite – lo stesso approccio può essere adattato a qualsiasi tipo di attività.

Assolutamente nessuno. Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione spesso chiamato vibe coding. Tu descrivi semplicemente come funziona la tua attività e l'AI costruisce un CRM attorno a essa in tempo reale. Vuoi aggiungere una nuova fase alla pipeline? Basta chiedere. Hai bisogno di un campo contatto personalizzato? Descrivilo. Vuoi cambiare il layout? Dillo a Horizons e sarà fatto in pochi secondi.

Se sei nuovo al concetto, la nostra guida al vibe coding ti guida attraverso tutto ciò che devi sapere per iniziare.

Sì, Horizons include un backend integrato che include account utente e controllo degli accessi incorporati. Puoi decidere esattamente chi può accedere, cosa può vedere e cosa può fare, senza dover configurare alcun sistema o database esterno.

Aggiornare il tuo CRM è facile come costruirlo. Basta tornare al tuo progetto, aprirlo e continuare a chattare con AI Builder – descrivi cosa vuoi cambiare e si occupa del resto. Fa tutto parte dell'esperienza di vibe coding, non è necessario alcuno sviluppatore.

E se hai un background tecnico o vuoi scalare ulteriormente la linea, AI Builder ti dà pieno accesso al codice – in modo da poterlo portare fino a dove ti serve.

Proprio qui – basta fare clic su "Inizia gratis". Nessuna carta di credito richiesta. Una volta dentro, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a costruire. L'utilizzo dei crediti dipende dalla complessità di ogni prompt – tweak più semplici costano meno di un credito, build più grandi possono utilizzare di più. I tuoi crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere il tuo CRM, vederlo prendere vita e ottenere una sensazione reale di AI Builder prima di impegnarsi in qualsiasi cosa.

Vale la pena sapere: i crediti AI vengono utilizzati anche per alimentare qualsiasi funzionalità AI all'interno del tuo CRM – come un chatbot o una ricerca intelligente – ma solo quando i tuoi utenti interagiscono effettivamente con loro.

Quando sei pronto per pubblicare, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting e dominio sono già inclusi, quindi non c'è nient'altro da configurare – basta premere pubblica e il tuo CRM va live.

Esauriti i crediti? Puoi ricaricare in qualsiasi momento e monitorare il tuo utilizzo dalla dashboard.

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