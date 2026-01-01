Il tuo progetto, ottimizzato per i motori di ricerca e l'AI

Hostinger AI Builder genera automaticamente tutto il necessario per far indicizzare i tuoi siti dai motori di ricerca e farli capire meglio da strumenti di IA come ChatGPT, Gemini e Meta AI.
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Ottimizzato automaticamente per la visibilità

Una volta che il tuo sito no-code sarà attivo su un dominio personalizzato, i file chiave per la visibilità SEO e AI come sitemap.xml, robots.txt e llms.txt verranno creati automaticamente. Questo aiuta i motori di ricerca e gli strumenti AI a comprendere i tuoi contenuti, senza bisogno di alcuna configurazione.
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Pubblicazione intelligente per la SEO e scoperta tramite AI

Piattaforma di ricerca AI

Strumenti di supporto come ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity e Meta AI aiutano a comprendere il tuo sito. Con LLMs.txt generato automaticamente, i sistemi AI sanno esattamente dove cercare, aumentando le tue possibilità di essere raccomandato nelle risposte e nei riepiloghi.
AI Builder crea file sitemap.xml e robots.txt per ogni progetto pubblicato, mantenendo i tuoi contenuti strutturati, ricercabili e conformi alle best practice SEO.
Hostinger AI Builder si occupa automaticamente degli elementi SEO principali come metadati, sitemap.xml, llms.txt e robots.txt, senza bisogno di plugin o strumenti aggiuntivi.Basta pubblicare il tuo sito, landing page o progetto digitale, ed è pronto per essere indicizzato dai motori di ricerca che supportano contenuti renderizzati con JavaScript.

Nuovo nel mondo dell'AI SEO? Guarda e impara in pochi minuti

Questi brevi video spiegano nel dettaglio cosa significa Generative Engine Optimization (GEO) e come mantenere visibili i tuoi contenuti.

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento @Hostinger AI Builder e devo dire che sono rimasto colpito.

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder può essere lo strumento di codice vibrazioni più efficiente per costruire app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger AI Builder è un modo nuovo e innovativo per creare MVP e testare le idee prima di andare all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger AI Builder è uno strumento con cui puoi costruire un'idea che hai avuto – devi solo spiegarla, e funziona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger AI Builder è davvero una svolta rispetto a tutto il resto.È stato così facile impostare un sottodominio per il mio blog sulla mia web app – ho pensato: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger AI Builder ed è un gioco rivoluzionario! Questo costruttore di app AI senza codice crea siti web e app fluidi in pochi minuti — progetta, codifica e scrive per te. Vale la pena provare.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger AI Builder puoi creare cose piuttosto carine, a differenza di un tipico costruttore di siti web: è di più.

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