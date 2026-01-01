Ottimizzato automaticamente per la visibilità

Una volta che il tuo sito no-code sarà attivo su un dominio personalizzato, i file chiave per la visibilità SEO e AI come sitemap.xml, robots.txt e llms.txt verranno creati automaticamente. Questo aiuta i motori di ricerca e gli strumenti AI a comprendere i tuoi contenuti, senza bisogno di alcuna configurazione.