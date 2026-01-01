Mostra il tuo lavoro con un sito o un'app vetrina

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Come creare un sito web o un'app vetrina con l'AI
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Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
FAQ sui siti web e sulle app di vetrina aziendale
Cos'è un sito web vetrina aziendale?
Un sito web vetrina aziendale è la tua presenza professionale online, un luogo in cui i potenziali clienti possono scoprire chi sei, esplorare il tuo lavoro e decidere di entrare in contatto. Una vetrina eccezionale in genere include una galleria portfolio o pagine di progetto, pagine di servizio, case study, testimonianze dei clienti e un modo chiaro per prenotare una chiamata o mettersi in contatto: il mix esatto dipende dal tipo di attività. A differenza di una pagina web di base, è progettata per fare una forte prima impressione e trasformare i visitatori in clienti. Con AI Builder, puoi costruirne una che include esattamente ciò di cui hai bisogno: basta descriverla e l'IA si prenderà cura del resto.
Chi può costruire un sito web vetrina o un'app con AI Builder?
Chiunque voglia apparire professionale online e acquisire più clienti – liberi professionisti, artisti, consulenti, coach, agenzie, piccoli imprenditori e non solo. Se la tua attività ha bisogno di una presenza online professionale, Horizons può creare una vetrina che si adatti al tuo modo di lavorare.
Come posso creare un sito web vetrina senza conoscenze tecniche?
Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione spesso chiamato vibe coding. Descrivi semplicemente ciò che desideri in linguaggio semplice e l'AI lo crea per te in tempo reale.
Vuoi aggiungere una galleria portfolio? Basta chiedere. Hai bisogno di un modulo di contatto? Descrivilo. Vuoi cambiare il design per abbinarlo ai colori del tuo brand? Dillo a Horizons e sarà fatto in pochi secondi.
Funziona anche in oltre 80 lingue, così puoi creare con parole tue, senza bisogno di vocabolario tecnico. Se sei nuovo al concetto, la nostra guida al vibe coding ti illustra tutto ciò che devi sapere per iniziare.
Posso creare un portale client con AI Builder?
Sì, ed è qui che Horizons si distingue davvero. Grazie al suo backend integrato, puoi creare un portale clienti completamente personalizzato con accessi utente, condivisione di file, aggiornamenti di progetto e altro ancora – tutto sotto il tuo brand. I tuoi clienti ottengono uno spazio professionale e dedicato per rimanere aggiornati; tu ottieni il pieno controllo su ciò che vedono e fanno.
Il mio sito web vetrina apparirà su Google?
Sì, il tuo sito web vetrina include l'ottimizzazione SEO integrata, gestita automaticamente fin dal primo giorno. File tecnici chiave come sitemap.xml, robots.txt e llms.txt vengono generati automaticamente per te, così i motori di ricerca e gli strumenti AI come ChatGPT e Perplexity possono comprendere i tuoi contenuti senza alcuna configurazione tecnica da parte tua.
Puoi anche collegare integrazioni di marketing per promuovere la tua vetrina e raggiungere nuovi clienti attraverso i canali più importanti.
E se volessi apportare delle modifiche man mano che la mia attività cresce?
Aggiornare il tuo sito web o la tua app vetrina è facile quanto crearli. Ti basta tornare al tuo progetto, aprirlo e continuare a chattare con Horizons: descrivi cosa vuoi cambiare e si occuperà del resto. Fa tutto parte dell'esperienza di vibe coding, senza bisogno di uno sviluppatore.
E se hai un background tecnico o vuoi scalare ulteriormente in futuro, Horizons ti dà pieno accesso al codice – così puoi portarlo dove vuoi.
Quanto costa creare un sito web o un'app vetrina con Horizons?
Puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Una volta registrato, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a creare. Il consumo di crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I tuoi crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere il tuo sito web o la tua app di presentazione, vederla prendere vita e farti un'idea precisa di Horizons prima di impegnarti.
Da sapere: i crediti AI vengono utilizzati anche per alimentare qualsiasi funzionalità AI all'interno del tuo sito web o della tua app, come un chatbot o una ricerca intelligente, ma solo quando i tuoi utenti interagiscono effettivamente con essi.
Quando sei pronto per pubblicare, i piani a pagamento partono da 2,99 €/mese e includono hosting e dominio, quindi non c'è altro da configurare. Basta cliccare su "Pubblica" e la tua presentazione sarà online.
Stai esaurendo i crediti? Puoi ricaricarli in qualsiasi momento e monitorare i tuoi consumi dalla dashboard.
Qual è la differenza tra Horizons e il website builder di Hostinger per una vetrina aziendale?
Hostinger offre due modi per creare un sito web vetrina per la tua attività – con la piattaforma di vibe coding Horizons e il website builder drag and drop di Hostinger – e la differenza è già nel nome.
Il website builder di Hostinger ti permette di iniziare da un template o di generare un sito web aziendale da una descrizione, quindi personalizzarlo trascinando e rilasciando elementi predefiniti. È perfetto per chiunque abbia bisogno di un sito web portfolio aziendale pulito e semplice, pronto e funzionante rapidamente.
Horizons adotta un approccio conversazionale: chattando con l'AI, questa applica le modifiche in tempo reale, offrendoti molta più libertà di personalizzazione. Ti permette anche di creare progetti più avanzati, come portali clienti con login utente e funzionalità di iscrizione, grazie al suo backend integrato. E per coloro che lo desiderano, è disponibile anche l'accesso completo al codice.
Entrambi gli strumenti sono pensati per persone senza conoscenze tecniche – la differenza sta nel modo in cui preferisci costruire e quanta flessibilità ti serve.