Mostra il tuo lavoro con un sito o un'app vetrina

Un sito web vetrina aziendale è la tua presenza professionale online, un luogo in cui i potenziali clienti possono scoprire chi sei, esplorare il tuo lavoro e decidere di entrare in contatto. Una vetrina eccezionale in genere include una galleria portfolio o pagine di progetto, pagine di servizio, case study, testimonianze dei clienti e un modo chiaro per prenotare una chiamata o mettersi in contatto: il mix esatto dipende dal tipo di attività. A differenza di una pagina web di base, è progettata per fare una forte prima impressione e trasformare i visitatori in clienti. Con AI Builder, puoi costruirne una che include esattamente ciò di cui hai bisogno: basta descriverla e l'IA si prenderà cura del resto.