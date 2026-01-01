Lo sviluppo tradizionale di un MVP può costare migliaia di euro e richiedere settimane di lavoro. Con Horizons, puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Una volta registrato, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a sviluppare.

L'utilizzo dei crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere il tuo MVP, vederlo prendere vita e farti un'idea precisa di Horizons prima di impegnarti. Quando sei pronto per la pubblicazione, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting, dominio e ottimizzazione SEO sono inclusi: basta cliccare su "Pubblica" e il tuo MVP sarà online.

Crediti in esaurimento? Puoi ricaricarli in qualsiasi momento e monitorare il tuo utilizzo dalla dashboard.