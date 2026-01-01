Sviluppo MVP semplificato dall'AI

Trasforma la tua idea in un prodotto funzionale e condivisibile in pochi minuti, semplicemente chattando con l'AI. Non sono necessarie competenze di programmazione nè sviluppatori.
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Sviluppo MVP semplificato dall'AI

Costruisci, testa e scala: senza rischi

Tutto il necessario per convalidare la tua idea, immettere rapidamente il prodotto sul mercato e scalare con sicurezza.

Dall'idea al MVP funzionante in pochi minuti

Non tutte le grandi idee sono monetizzabili, ma non lo saprai finché non le metterai alla prova. Trasforma la tua idea in un MVP funzionante in pochi minuti semplicemente chattando con l'AI, senza bisogno di programmazione o sviluppatori.
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Avvia rapidamente, scala ancora più velocemente

Vai online con un solo click: hosting, dominio e email aziendale, tutto incluso. Nessuno strumento di terze parti, nessun ritardo.

Avvia rapidamente, scala ancora più velocemente

Progettato per crescere con te

Database, account utente e archiviazione file sono integrati fin dal primo giorno, quindi quando sarai pronto a scalare, avrai già tutto il necessario.

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Una frazione del costo

Con AI Builder, un semplice abbonamento copre tutto, in modo da poter testare la tua idea senza il rischio finanziario.
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La tua idea è a un prompt di distanza

Scopri alcuni degli MVP che puoi creare con Hostinger Horizons: convalida la tua idea con utenti reali prima di impegnarti nello sviluppo completo.
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Prodotto SaaS MVP

Dai generatori di fatture e strumenti di monitoraggio dei progetti alle piattaforme di prenotazione e ai CRM di nicchia: crea una versione funzionante con login utente e pagamenti Stripe già integrati. Tutto in pochi giorni, non in mesi.
Pensa a Uber per X: un'app di prenotazione per le pulizie, un marketplace per freelance, una piattaforma per portare a spasso i cani. Crea una versione essenziale con flussi di prenotazione reali e testala con utenti reali prima di scalare.
Flussi di lavoro di approvazione, dashboard di reporting, tracker personalizzati e altro ancora: crea una versione essenziale con login utente e database integrato, e testala con il tuo team prima di investire nello sviluppo completo.
Un brand di integratori, un negozio di download digitali, una linea di abbigliamento di nicchia: lancia un negozio online essenzione con l'integrazione "Negozio Online" e verifica se il tuo mercato è effettivamente disposto ad acquistare prima di investire nelle scorte.

Come sviluppare un prodotto minimo funzionante

01

Descrivi la tua idea

Racconta all'AI cosa deve fare il tuo MVP: il problema principale che risolve, le funzionalità chiave e a chi è destinato. Guardalo prendere vita in pochi minuti.
02

Avvia con un solo click

Collega pagamenti, accessi e altro ancora, poi vai online con un click. Hosting, dominio e SEO: tutto incluso. Nessuna configurazione tecnica, nessun ritardo.
03

Testa e ripeti

Condividi il tuo MVP con utenti reali, raccogli feedback e perfeziona in base a quello che impari. Continua a iterare finché non avrai convalidato le tue ipotesi fondamentali.

Hai bisogno di ulteriori indicazioni?

Esplora tutorial completi, guide pratiche e istruzioni dettagliate che ti porteranno da principiante a esperto AI in pochissimo tempo. Ottieni tutto quello che ti serve per realizzare il tuo primo progetto AI e molto altro ancora.
Guida introduttiva

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Tutorial
Video
Migliora i tuoi prompt

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Errori comuni da evitare

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Video

Come creare un prototipo di sito web

Prototipi

Applicazioni SaaS

Strumenti aziendali interni

Strumenti AI personalizzati

CRM personalizzati

App di prenotazione

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

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FAQ sul builder di MVP

Lo sviluppo MVP è il processo di creazione di un prodotto minimo funzionante, ovvero una versione semplificata della tua idea con le funzionalità necessarie per testarla con utenti reali. In questo modo, puoi scoprire se risolve i problemi degli utenti nel mondo reale prima di investire troppo denaro in anticipo. Scopri di più nella nostra guida MVP.

Un prototipo riguarda la visualizzazione: è un'anteprima interattiva che condividi con gli stakeholder per raccogliere feedback prima di costruire qualsiasi cosa. Un MVP è la tua prima versione reale e funzionante del prodotto, realizzata con le funzionalità essenziali per il lancio e il test con utenti reali. In breve: prototipi per convalidare il tuo concetto e crei un MVP per testarlo nel mondo reale. Scopri di più nella nostra guida prototipo vs MVP.

Horizons utilizza modelli AI avanzati per generare codice, design e contenuti in base ai tuoi suggerimenti. Compila tutto questo in un'app web funzionante, così puoi passare dall'idea al prodotto finale in pochi minuti.

Utilizza un builder MVP senza codice per convalidare la tua idea in modo rapido ed economico. Una volta stabilita la domanda e giustificata una personalizzazione avanzata su larga scala, puoi considerare di assumere degli sviluppatori. Con Horizons, puoi testare e sviluppare rapidamente la tua idea senza vincoli finanziari o di tempo e quando sei pronto a coinvolgere gli sviluppatori, puoi esportare il codice completo e consegnarlo direttamente. Non dovrai partire da zero

Lo sviluppo tradizionale di un MVP può costare migliaia di euro e richiedere settimane di lavoro. Con Horizons, puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Una volta registrato, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a sviluppare.

L'utilizzo dei crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere il tuo MVP, vederlo prendere vita e farti un'idea precisa di Horizons prima di impegnarti. Quando sei pronto per la pubblicazione, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting, dominio e ottimizzazione SEO sono inclusi: basta cliccare su "Pubblica" e il tuo MVP sarà online.

Crediti in esaurimento? Puoi ricaricarli in qualsiasi momento e monitorare il tuo utilizzo dalla dashboard.

Nessuno. AI Builder utilizza un approccio conversazionale alla costruzione, spesso chiamato vibe coding. Descrivi semplicemente ciò che vuoi costruire in un linguaggio semplice e l'intelligenza artificiale lo realizza in tempo reale. Vuoi aggiungere una funzionalità? Chiedilo e basta. Hai bisogno di modificare un flusso di utenti? Descrivilo. Se sei nuovo al concetto, la nostra guida alla vibe coding ti guida attraverso tutto ciò che devi sapere.

Il tuo MVP iniziale può essere operativo in pochi minuti: descrivi la tua idea e Horizons la creerà immediatamente. Da lì in poi, dipende da te e dalla complessità della tua idea. Più funzionalità vuoi aggiungere o perfezionare, più richieste dovrai utilizzare, ma ogni modifica è a portata di una semplice conversazione. Una volta che sei soddisfatto, la pubblicazione richiede un solo click.

Sì. Puoi integrare strumenti di pagamento come Stripe per vendere abbonamenti, addebitare costi per i servizi o offrire acquisti una tantum direttamente all'interno del tuo MVP.

Aggiornare il tuo MVP è facile quanto crearlo. Ti basta tornare al tuo progetto, aprirlo e continuare a chattare con Horizons: descrivi cosa vuoi modificare e Horizons si occuperà del resto. Fa tutto parte dell'esperienza di vibe coding, non è necessario essere uno sviluppatore. E se hai un background tecnico o vuoi scalare ulteriormente, Horizons ti dà pieno accesso al codice.

Puoi visualizzare in anteprima e condividere il tuo MVP con gli utenti prima del lancio, raccogliere feedback e perfezionarlo. Testare in anticipo ti aiuta a valutare la domanda e a migliorare il tuo prodotto prima di espanderlo.

Horizons include l'hosting. Una volta che il tuo MVP è pronto, puoi pubblicarlo con un click, completo di una piattaforma di hosting veloce e sicura e di un nome di dominio personalizzato.

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