Sviluppo MVP semplificato dall'AI
Costruisci, testa e scala: senza rischi
Dall'idea al MVP funzionante in pochi minuti
Avvia rapidamente, scala ancora più velocemente
Vai online con un solo click: hosting, dominio e email aziendale, tutto incluso. Nessuno strumento di terze parti, nessun ritardo.
Progettato per crescere con te
Database, account utente e archiviazione file sono integrati fin dal primo giorno, quindi quando sarai pronto a scalare, avrai già tutto il necessario.
Una frazione del costo
Dall'idea al MVP funzionante in pochi minuti
Avvia rapidamente, scala ancora più velocemente
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Progettato per crescere con te
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Come sviluppare un prodotto minimo funzionante
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Come creare un prototipo di sito web
Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
FAQ sul builder di MVP
Che cosa è lo sviluppo MVP?
Lo sviluppo MVP è il processo di creazione di un prodotto minimo funzionante, ovvero una versione semplificata della tua idea con le funzionalità necessarie per testarla con utenti reali. In questo modo, puoi scoprire se risolve i problemi degli utenti nel mondo reale prima di investire troppo denaro in anticipo. Scopri di più nella nostra guida MVP.
Devo sapere come programmare per creare un MVP?
Un prototipo riguarda la visualizzazione: è un'anteprima interattiva che condividi con gli stakeholder per raccogliere feedback prima di costruire qualsiasi cosa. Un MVP è la tua prima versione reale e funzionante del prodotto, realizzata con le funzionalità essenziali per il lancio e il test con utenti reali. In breve: prototipi per convalidare il tuo concetto e crei un MVP per testarlo nel mondo reale. Scopri di più nella nostra guida prototipo vs MVP.
In che modo l'AI di Hostinger Horizons crea effettivamente un MVP?
Horizons utilizza modelli AI avanzati per generare codice, design e contenuti in base ai tuoi suggerimenti. Compila tutto questo in un'app web funzionante, così puoi passare dall'idea al prodotto finale in pochi minuti.
Quando dovrei scegliere un builder MVP senza codice invece di assumere uno sviluppatore?
Utilizza un builder MVP senza codice per convalidare la tua idea in modo rapido ed economico. Una volta stabilita la domanda e giustificata una personalizzazione avanzata su larga scala, puoi considerare di assumere degli sviluppatori. Con Horizons, puoi testare e sviluppare rapidamente la tua idea senza vincoli finanziari o di tempo e quando sei pronto a coinvolgere gli sviluppatori, puoi esportare il codice completo e consegnarlo direttamente. Non dovrai partire da zero
Quali sono i costi di sviluppo di un MVP?
Lo sviluppo tradizionale di un MVP può costare migliaia di euro e richiedere settimane di lavoro. Con Horizons, puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Una volta registrato, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a sviluppare.
L'utilizzo dei crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere il tuo MVP, vederlo prendere vita e farti un'idea precisa di Horizons prima di impegnarti. Quando sei pronto per la pubblicazione, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting, dominio e ottimizzazione SEO sono inclusi: basta cliccare su "Pubblica" e il tuo MVP sarà online.
Crediti in esaurimento? Puoi ricaricarli in qualsiasi momento e monitorare il tuo utilizzo dalla dashboard.
Di quali strumenti ho bisogno per realizzare un prodotto minimo funzionante?
Nessuno. AI Builder utilizza un approccio conversazionale alla costruzione, spesso chiamato vibe coding. Descrivi semplicemente ciò che vuoi costruire in un linguaggio semplice e l'intelligenza artificiale lo realizza in tempo reale. Vuoi aggiungere una funzionalità? Chiedilo e basta. Hai bisogno di modificare un flusso di utenti? Descrivilo. Se sei nuovo al concetto, la nostra guida alla vibe coding ti guida attraverso tutto ciò che devi sapere.
Posso monetizzare un MVP?
Il tuo MVP iniziale può essere operativo in pochi minuti: descrivi la tua idea e Horizons la creerà immediatamente. Da lì in poi, dipende da te e dalla complessità della tua idea. Più funzionalità vuoi aggiungere o perfezionare, più richieste dovrai utilizzare, ma ogni modifica è a portata di una semplice conversazione. Una volta che sei soddisfatto, la pubblicazione richiede un solo click.
Come posso testare un MVP?
Sì. Puoi integrare strumenti di pagamento come Stripe per vendere abbonamenti, addebitare costi per i servizi o offrire acquisti una tantum direttamente all'interno del tuo MVP.
Come posso ospitare un'app web?
Aggiornare il tuo MVP è facile quanto crearlo. Ti basta tornare al tuo progetto, aprirlo e continuare a chattare con Horizons: descrivi cosa vuoi modificare e Horizons si occuperà del resto. Fa tutto parte dell'esperienza di vibe coding, non è necessario essere uno sviluppatore. E se hai un background tecnico o vuoi scalare ulteriormente, Horizons ti dà pieno accesso al codice.
Come posso testare un MVP?
Puoi visualizzare in anteprima e condividere il tuo MVP con gli utenti prima del lancio, raccogliere feedback e perfezionarlo. Testare in anticipo ti aiuta a valutare la domanda e a migliorare il tuo prodotto prima di espanderlo.
Come posso ospitare un'app web?
Horizons include l'hosting. Una volta che il tuo MVP è pronto, puoi pubblicarlo con un click, completo di una piattaforma di hosting veloce e sicura e di un nome di dominio personalizzato.