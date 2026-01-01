Website Builder and Horizons are now AI Builder

Il sito web o l'app dei tuoi sogni, costruita dall'IA in pochi minuti

Descrivi ciÃ² che desideri e Horizons lo realizzerÃ  per te. Nessun codice, nessuna competenza tecnica richiesta: avvia con 1 click.

Crea qualsiasi tipo di sito web

Dai siti aziendali e portfolio ai blog e alle landing page: Horizons li crea all'istante.

Vedi le funzionalitÃ 
Crea qualsiasi tipo di sito web

Iniziare Ã¨ facile

01

Descrivi la tua idea o scegli un template

Basta comunicare all'AI la tua idea e vederla prendere vita, oppure scegliere un template per iniziare piÃ¹ velocemente.
02

Apporta modifiche facilmente

Chiedi all'AI di modificare qualsiasi cosa, dal testo al design, fino alle funzionalitÃ . Ottimizza tu stesso testi e immagini nell'editor di contenuti.
03

Pubblica con 1 click

Avvia il tuo sito web con un click sotto un dominio personalizzato, quando vuoi.

Scopri l'esperienza completa di Hostinger Horizons

Prezzi trasparenti, nessun costo nascosto

Annulla in qualsiasi momento

Assistenza in italiano 24/7

75% di sconto
Premium
Crea il tuo primo sito web: dai portfolio e curriculum vitae ai blog e alle pagine con link in bio.
11,99â‚¬
2,99â‚¬/mese
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Ottieni 48 mesi per 143,52 â‚¬ (prezzo normale 575,52 â‚¬). Rinnova a 9,99 â‚¬/mese.
Crea fino a 3 siti web
2 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno
Dominio personalizzato: gratuito per 1 anno
5 crediti AI per la creazione del sito web
Oltre 400 template di siti web
Web hosting veloce e sicuro
Ricevi assistenza chatbot da Kodee
Offerta speciale â€¢ 79% di sconto
Illimitato
Per le aziende in crescita. Siti web illimitati, strumenti AI, e-commerce, massima flessibilitÃ .
18,99â‚¬
3,99â‚¬/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 â‚¬ (prezzo normale 911,52 â‚¬). Rinnova a 16,99 â‚¬/mese.
Unlimited websites
Caselle di posta per sito web illimitate - gratis per 1 anno
Dominio personalizzato: gratuito per 1 anno
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Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
500 crediti per agenti AI
Vendi online con un sistema di e-commerce integrato
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PerchÃ© questo piano?
Una soluzione completa per progetti a lungo termine. Tutto incluso.
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Cloud Startup
Per le aziende che necessitano di massime prestazioni e scalabilitÃ 
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7,99â‚¬/mese
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Le funzionalitÃ  illimitate sono soggette alla nostra politica di utilizzo corretto.

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Trasforma le tue parole in siti web e app reali

Descrivi cosa desideri: una pagina di prenotazione, un negozio online, un portale clienti, qualsiasi cosa. Horizons lo progetta, lo realizza e lo rende operativo in pochi minuti.
Vedi le funzionalitÃ 

Il necessario per iniziare

Hosting, dominio, email e ottimizzazione SEO: tutto incluso. Nessun account separato o configurazione complicata.

Backend integrato

Database, account utente e archiviazione file integrati: non sono necessari strumenti esterni.

AI integrata

Aggiungi un chatbot o una ricerca intelligente al tuo sito web o alla tua app web, senza bisogno di account di terze parti o di fatturazione separata.

Integrazioni potenti, configurazione semplice

Stripe Ã¨ integrato e pronto all'uso. PayPal, Google AdSense e molto altro ancora: tutti supportati con una configurazione semplice, cosÃ¬ non avrai mai problemi.

Costruiscilo una volta sola e guadagnaci

Pubblica il tuo progetto come template modificabile e guadagna una commissione ogni volta che qualcuno acquista Horizons tramite esso.

Supportato da Hostinger

Scelto da oltre 5 milioni di clienti in piÃ¹ di 150 paesi. 20 anni di esperienza.

Scegli un template e personalizzalo.

Scegli un template progettato da professionisti, personalizzalo con l'AI o con modifiche visive e metti online il tuo sito web piÃ¹ velocemente.
Tutti i template
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Non trovi il template che ti serve? Descrivilo e l'AI lo creerÃ  per te.

Crea con l'AI

Amato dagli utenti, consigliato dai leader del settore

Siamo orgogliosi di supportare creatori e aziende in tutto il mondo. Ecco cosa hanno detto alcuni di loro.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilitÃ  di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code piÃ¹ efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Specialista digitale

Hostinger Horizons Ã¨ un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciÃ² che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons Ã¨ uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco Ã¨ fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dellâ€™IA Ã¨ stato davvero divertente da interagire, Ã¨ stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... Ãˆ pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato lâ€™AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lÃ¬. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni Ã¨ LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons Ã¨ davvero una svolta rispetto a tutto il resto. Ãˆ stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora Ã¨ possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed Ã¨ una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Ãˆ come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. Ãˆ diverso dai soliti creatori di siti web: Ã¨ molto di piÃ¹.

Pronto a trasformare la tua idea in realtÃ ?

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