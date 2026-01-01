Il sito web o l'app dei tuoi sogni, costruita dall'IA in pochi minuti
Crea qualsiasi tipo di sito web
Dai siti aziendali e portfolio ai blog e alle landing page: Horizons li crea all'istante.Vedi le funzionalitÃ
Iniziare Ã¨ facile
Descrivi la tua idea o scegli un template
Apporta modifiche facilmente
Pubblica con 1 click
Scopri l'esperienza completa di Hostinger Horizons
Prezzi trasparenti, nessun costo nascosto
Annulla in qualsiasi momento
Assistenza in italiano 24/7
Le funzionalitÃ illimitate sono soggette alla nostra politica di utilizzo corretto.
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.
Trasforma le tue parole in siti web e app reali
Il necessario per iniziare
Backend integrato
AI integrata
Integrazioni potenti, configurazione semplice
Costruiscilo una volta sola e guadagnaci
Supportato da Hostinger
Scegli un template e personalizzalo.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Non trovi il template che ti serve? Descrivilo e l'AI lo creerÃ per te.
Amato dagli utenti, consigliato dai leader del settore
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilitÃ di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. ðŸ˜Ž
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code piÃ¹ efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons Ã¨ un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciÃ² che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons Ã¨ uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco Ã¨ fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dellâ€™IA Ã¨ stato davvero divertente da interagire, Ã¨ stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilitÃ di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. ðŸ˜Ž
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code piÃ¹ efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons Ã¨ un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciÃ² che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons Ã¨ uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco Ã¨ fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dellâ€™IA Ã¨ stato davvero divertente da interagire, Ã¨ stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... Ãˆ pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato lâ€™AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lÃ¬. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni Ã¨ LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons Ã¨ davvero una svolta rispetto a tutto il resto. Ãˆ stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora Ã¨ possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed Ã¨ una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
Ãˆ come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. Ãˆ diverso dai soliti creatori di siti web: Ã¨ molto di piÃ¹.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... Ãˆ pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato lâ€™AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lÃ¬. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni Ã¨ LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons Ã¨ davvero una svolta rispetto a tutto il resto. Ãˆ stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora Ã¨ possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed Ã¨ una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
Ãˆ come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. Ãˆ diverso dai soliti creatori di siti web: Ã¨ molto di piÃ¹.