Tutte le funzionalità per dare vita alla tua prossima idea
Realizzato per offrirti di più, fin dall'inizio
Lancia il tuo progetto senza scrivere una singola riga di codice. Spiega semplicemente cosa desideri e l'AI si occuperà del resto, dalla progettazione alle funzionalità.
Migliora i tuoi siti web. Horizons supporta Stripe, PayPal, Google AdSense e molti altri, ognuno con una semplice guida di configurazione per non lasciarti mai in difficoltà.
Vai live istantaneamente. Testa, modifica e pubblica il tuo sito web o la tua web app in pochi minuti.
Aggiungi chatbot, generatori di immagini e assistenti intelligenti: niente account, niente configurazione, niente fatturazione a sorpresa.
Basato sui più avanzati modelli linguistici di grandi dimensioni per garantire velocità e creatività.
Crea app con accessi utente, archiviazione dati, email automatiche e molto altro, senza bisogno di configurazioni aggiuntive o servizi esterni.
Personalizza visivamente i componenti di testo in tempo reale.
Carica un'immagine, ottieni un design. Puoi trasformare i riferimenti visivi in pagine web complete.
Con ogni progetto che costruisci, Hostinger AI Builder ti assicura che sia rilevabile.Da Google Search a ChatGPT: sei coperto.
Grazie all'accesso completo al codice del tuo progetto, puoi correggerlo, perfezionarlo e svilupparlo secondo le tue esigenze.
Incolla un qualsiasi URL e l'intelligenza artificiale ricrea il sito come un progetto completamente modificabile: un vantaggio iniziale per riprogettare, modernizzare o migrare in pochi minuti.
Il tuo partner AI che si occupa di tutto
Pubblicazione e aggiornamento
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Assistenza in italiano 24/7
Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.