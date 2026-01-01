Tutte le funzionalità per dare vita alla tua prossima idea

Scopri cosa offre Hostinger Horizons: potenti funzionalità che ti aiutano a creare e lanciare siti e app web più velocemente, più facilmente e senza codice.
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Realizzato per offrirti di più, fin dall'inizio

Piattaforma no-code
Piattaforma no-code

Lancia il tuo progetto senza scrivere una singola riga di codice. Spiega semplicemente cosa desideri e l'AI si occuperà del resto, dalla progettazione alle funzionalità.

Integrazioni
Integrazioni

Migliora i tuoi siti web. Horizons supporta Stripe, PayPal, Google AdSense e molti altri, ognuno con una semplice guida di configurazione per non lasciarti mai in difficoltà.

Lancia con un click
Lancia con un click

Vai live istantaneamente. Testa, modifica e pubblica il tuo sito web o la tua web app in pochi minuti.

AI integrata
AI integrata

Aggiungi chatbot, generatori di immagini e assistenti intelligenti: niente account, niente configurazione, niente fatturazione a sorpresa.

Ultimi LLM
Ultimi LLM

Basato sui più avanzati modelli linguistici di grandi dimensioni per garantire velocità e creatività.

Backend integrato
Backend integrato

Crea app con accessi utente, archiviazione dati, email automatiche e molto altro, senza bisogno di configurazioni aggiuntive o servizi esterni.

Editor visivo
Editor visivo

Personalizza visivamente i componenti di testo in tempo reale.

Progetta da un'immagine
Progetta da un'immagine

Carica un'immagine, ottieni un design. Puoi trasformare i riferimenti visivi in pagine web complete.

Ottimizzazione SEO integrata
Ottimizzazione SEO integrata

Con ogni progetto che costruisci, Hostinger AI Builder ti assicura che sia rilevabile.Da Google Search a ChatGPT: sei coperto.

Modifica del codice
Modifica del codice

Grazie all'accesso completo al codice del tuo progetto, puoi correggerlo, perfezionarlo e svilupparlo secondo le tue esigenze.

Clonatore di siti web
Clonatore di siti web

Incolla un qualsiasi URL e l'intelligenza artificiale ricrea il sito come un progetto completamente modificabile: un vantaggio iniziale per riprogettare, modernizzare o migrare in pochi minuti.

Pronto a trasformare la tua idea di progetto unico in realtà?

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Il tuo partner AI che si occupa di tutto

Hostinger Horizons copre l'intero flusso creativo: dalla creazione alla gestione, pubblicazione ed espandibilità del progetto. Esplora tutte le funzionalità per categoria.

Pubblicazione e aggiornamento

Pubblica con un solo click. Aggiorna in qualsiasi momento, senza bisogno di configurazione o ridistribuzione.

Correzione automatica degli errori

Se qualcosa si rompe, AI Builder aiuta a rilevare e risolvere i problemi automaticamente.

Ripristino della versione

Ripristina qualsiasi versione precedente con un click. Non sono necessari strumenti di controllo della versione.

Pronto per la SEO

Le migliori pratiche SEO integrate aiutano i tuoi siti web a posizionarsi correttamente senza bisogno di plugin o configurazioni extra.

Chat AI

Descrivi le modifiche o richiedi nuove funzionalità con parole tue. L'AI aggiorna il tuo progetto all'istante. Non c'è alcuna curva di apprendimento.

Scopri l'esperienza completa di Hostinger Horizons

Prezzi trasparenti, nessun costo nascosto

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Le funzionalità illimitate sono soggette alla nostra politica di utilizzo corretto.

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

Risorse utili per iniziare

Tutorial

Istruzioni dettagliate per creare con Hostinger Horizons.

Knowledge base

Risposte a tutte le tue domande tecniche e creative.

Video

Guide visive e spunti di ispirazione.

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