Clona qualsiasi sito web. Modificalo con l'AI.
Uno strumento per la clonazione di siti web che ti offre margini di miglioramento
Genera da URL
Riprogettare con l'intelligenza artificiale
Possiedi ciò che costruisci
Qualunque sia il lavoro da svolgere, portalo a termine più velocemente con l'AI.
Migrare senza ricominciare da capo
Modernizzare un sito obsoleto
Adatta un sito web a una nuova finalità
Ricreare il sito web di un cliente
Passa al multipiattaforma
Prototipo e sperimentazione
Come clonare un sito web con l'intelligenza artificiale
Incolla l'URL
Rivedi e personalizza
Pubblica con un solo clic
Scopri cos'altro puoi creare con il builder AI di Hostinger.
Domande frequenti sui clonatori di siti web basati sull'intelligenza artificiale
Che cos'è un clonatore di siti web?
Il clonatore di siti web è una funzionalità di Hostinger AI Builder che ricrea un sito web esistente a partire da un URL, catturandone la struttura, lo stile e il contenuto come un progetto interattivo e modificabile. Basta incollare un link e l'IA crea un punto di partenza che puoi personalizzare liberamente.
A chi è destinata la funzione di clonazione del sito web?
La clonazione di siti web è pensata per chiunque abbia già in mente un sito web, che sia il proprio, quello di un cliente o un sito da cui si desidera migrare. È particolarmente utile per i piccoli imprenditori che desiderano rinnovare un sito obsoleto senza dover assumere un'agenzia, per i freelance e le agenzie che vogliono ricostruire più velocemente i siti web dei clienti e per chiunque stia migrando da un altro website builder, WordPress o una piattaforma simile.
Posso clonare qualsiasi sito web?
Puoi generare una nuova versione di qualsiasi sito web di cui fornisci l'URL, a condizione che tu ne sia il proprietario o che tu abbia l'autorizzazione a utilizzarlo. AI Builder analizza il contenuto visibile e la struttura del sito per creare la tua versione; i risultati possono variare a seconda della complessità del sito originale.
Posso modificare il sito web clonato?
Sì, la modifica è proprio lo scopo. Una volta generato il tuo sito web, puoi cambiare testi, colori, immagini, layout e componenti, selezionando direttamente gli elementi o descrivendo la modifica nella chat con l'IA.
Posso modificare il codice?
Il sito web clonato avrà esattamente lo stesso aspetto?
Il risultato generato è un punto di partenza simile, non una copia perfetta al pixel. Alcuni layout, animazioni o elementi altamente personalizzati potrebbero non essere riprodotti esattamente. Da lì, è possibile modificare qualsiasi elemento, dal layout al contenuto, utilizzando i suggerimenti dell'IA o le modifiche manuali tramite trascinamento.
È necessaria esperienza di programmazione per clonare e modificare un sito web?
Nessuno. Basta incollare un URL e descrivere le modifiche desiderate in parole semplici. AI Builder si occuperà del resto, senza bisogno di competenze di progettazione o tecniche.
La clonazione di siti web è gratuita da provare?
Puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Riceverai crediti AI per generare e modificare il tuo primo sito web ricreato. Quando sarai pronto a pubblicarlo, scegli un piano a pagamento, hosting e dominio sono già inclusi.