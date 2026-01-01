La clonazione di siti web è pensata per chiunque abbia già in mente un sito web, che sia il proprio, quello di un cliente o un sito da cui si desidera migrare. È particolarmente utile per i piccoli imprenditori che desiderano rinnovare un sito obsoleto senza dover assumere un'agenzia, per i freelance e le agenzie che vogliono ricostruire più velocemente i siti web dei clienti e per chiunque stia migrando da un altro website builder, WordPress o una piattaforma simile.