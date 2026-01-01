Clona qualsiasi sito web. Modificalo con l'AI.

Incolla un URL per ricreare qualsiasi sito web in un sito completamente modificabile, quindi personalizzalo con l'AI. Non sono necessarie competenze di programmazione né l'intervento di un'agenzia.

Non è richiesta alcuna carta di credito.

Uno strumento per la clonazione di siti web che ti offre margini di miglioramento

Mantieni la struttura che ti piace, poi modifica le parti che vuoi cambiare.
Uno strumento per la clonazione di siti web che ti offre margini di miglioramento

Genera da URL

Incolla il link di un qualsiasi sito web esistente e l'AI ne ricrea il contenuto, la struttura e il design, trasformandolo in un sito modificabile su cui puoi costruire.
Riscrivi i contenuti, aggiungi sezioni o modifica l'aspetto con la chat basata sull'AI o con l'editing drag and drop. Mantieni quello che funziona e aggiorna quello che non funziona.
Modifica, ospita e pubblica il sito web che hai ricreato in un unico posto, senza dover dipendere da sviluppatori o scrivere codice.

Qualunque sia il lavoro da svolgere, portalo a termine più velocemente con l'AI.

Migrazioni, riprogettazioni, progetti per i clienti e molto altro. Evita le noiose configurazioni e dedicati subito al lavoro più importante.
Qualunque sia il lavoro da svolgere, portalo a termine più velocemente con l'AI.

Migrare senza ricominciare da capo

Trasferisci il tuo sito da WordPress, da un altro website builder o da qualsiasi altra piattaforma senza dover ricostruire manualmente ogni pagina.
Aggiorna un sito obsoleto con funzionalità che non ha mai supportato, dalle prenotazioni e dalle dashboard dei clienti all’e-commerce.
Parti da un sito web esistente e modificane contenuti, struttura e funzionalità per adattarli a un nuovo brand, offerta o pubblico.
Importa il sito web esistente del cliente come punto di partenza, quindi personalizzalo secondo le specifiche senza doverlo ricostruire manualmente.
Ricrea il tuo sito, poi usa l'AI per adattare i contenuti a nuove lingue e mercati.
Trasforma un sito esistente in un ambiente di test modificabile per sperimentare nuovi layout, branding o messaggi prima della pubblicazione.

Come clonare un sito web con l'intelligenza artificiale

01

Incolla l'URL

Inserisci il link di un sito web e chiedi all'AI di clonarlo. L'AI analizza il contenuto, il layout e la struttura per ricrearlo come un sito web modificabile.
02

Rivedi e personalizza

Il tuo sito web ricreato è pronto per essere modificato. Chatta con l'AI per riscrivere i contenuti, aggiornare il design o aggiungere nuove sezioni finché tutto non ti sembra perfetto.
03

Pubblica con un solo clic

Una volta che sei soddisfatto del tuo sito web, pubblicalo con un solo click. Hosting, dominio e tutto il necessario per la pubblicazione sono già inclusi.

Scopri cos'altro puoi creare con il builder AI di Hostinger.

Prototipi

MVP

Applicazioni SaaS

Strumenti personalizzati basati sull'intelligenza artificiale

App e negozi di e-commerce

App di prenotazione

Parti dal sito web che hai già. Passa alla versione successiva più velocemente.

Inizia gratuitamente

Non è richiesta alcuna carta di credito.

Domande frequenti sui clonatori di siti web basati sull'intelligenza artificiale

Il clonatore di siti web è una funzionalità di Hostinger AI Builder che ricrea un sito web esistente a partire da un URL, catturandone la struttura, lo stile e il contenuto come un progetto interattivo e modificabile. Basta incollare un link e l'IA crea un punto di partenza che puoi personalizzare liberamente.

La clonazione di siti web è pensata per chiunque abbia già in mente un sito web, che sia il proprio, quello di un cliente o un sito da cui si desidera migrare. È particolarmente utile per i piccoli imprenditori che desiderano rinnovare un sito obsoleto senza dover assumere un'agenzia, per i freelance e le agenzie che vogliono ricostruire più velocemente i siti web dei clienti e per chiunque stia migrando da un altro website builder, WordPress o una piattaforma simile.

Puoi generare una nuova versione di qualsiasi sito web di cui fornisci l'URL, a condizione che tu ne sia il proprietario o che tu abbia l'autorizzazione a utilizzarlo. AI Builder analizza il contenuto visibile e la struttura del sito per creare la tua versione; i risultati possono variare a seconda della complessità del sito originale.

Sì, la modifica è proprio lo scopo. Una volta generato il tuo sito web, puoi cambiare testi, colori, immagini, layout e componenti, selezionando direttamente gli elementi o descrivendo la modifica nella chat con l'IA.

Sì. Se desideri un maggiore controllo, è disponibile la modifica completa del codice, che ti consente di personalizzare il progetto oltre l'editor visuale e di scalarlo in base alle tue esigenze.

Il risultato generato è un punto di partenza simile, non una copia perfetta al pixel. Alcuni layout, animazioni o elementi altamente personalizzati potrebbero non essere riprodotti esattamente. Da lì, è possibile modificare qualsiasi elemento, dal layout al contenuto, utilizzando i suggerimenti dell'IA o le modifiche manuali tramite trascinamento.

Nessuno. Basta incollare un URL e descrivere le modifiche desiderate in parole semplici. AI Builder si occuperà del resto, senza bisogno di competenze di progettazione o tecniche.

Puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Riceverai crediti AI per generare e modificare il tuo primo sito web ricreato. Quando sarai pronto a pubblicarlo, scegli un piano a pagamento, hosting e dominio sono già inclusi.

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.