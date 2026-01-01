La tua attività, la tua prenotazione personalizzata: creata in pochi minuti
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Tutto il necessario per alimentare la crescita
Hosting, dominio ed email, tutto incluso. Configurazione semplice per strumenti di marketing e di pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e altro ancora.
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Ogni prenotazione attiva un'email di conferma istantanea: nessun follow-up manuale, nessun appuntamento mancato, nessun cliente da rincorrere.
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Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
FAQ sulla pagina di prenotazione personalizzata e sull'app
Cos'è una pagina o un'app di prenotazione personalizzata?
Una pagina o un'app di prenotazione personalizzata consente ai tuoi clienti di pianificare appuntamenti, prenotare un tavolo o iscriversi a una classe – direttamente online, in qualsiasi momento. A differenza dei software di prenotazione pronti all'uso che bloccano funzionalità utili dietro piani costosi – o ti addebitano cose che non userai mai – una soluzione personalizzata è costruita intorno alle tue esatte esigenze aziendali. I tuoi servizi, il tuo marchio, il tuo flusso di lavoro e solo le funzionalità che effettivamente contano per te.
Con AI Builder, puoi costruire esattamente ciò di cui hai bisogno – una semplice pagina di prenotazione appuntamenti per il tuo salone, un sistema di prenotazione per il tuo ristorante, un sito Web di prenotazione classi per il tuo studio fitness o una pagina di registrazione eventi per il tuo prossimo workshop. Niente di più e niente di meno.
Quali tipi di aziende possono utilizzare AI Builder per accettare prenotazioni?
Qualsiasi attività che accetta appuntamenti o prenotazioni - saloni, terapisti, coach, consulenti, ristoranti, studi fitness, organizzatori di eventi, agenti immobiliari e altro ancora.Se la tua attività si basa sulle prenotazioni, AI Builder può costruire una soluzione personalizzata che si adatta al tuo modo di lavorare.
Sono necessarie conoscenze di programmazione o tecniche per creare una pagina o un'app di prenotazione online?
Assolutamente nessuno. Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione spesso chiamato vibe coding. Descrivi semplicemente ciò che desideri in linguaggio semplice e l'AI lo costruisce per te in tempo reale.
Vuoi aggiungere un'email di conferma? Basta chiedere. Hai bisogno di sincronizzare con Google Calendar? Descrivilo. Vuoi cambiare il colore del tuo modulo di prenotazione? Dillo a Horizons e sarà fatto in pochi secondi.
Funziona anche in oltre 80 lingue, così puoi creare con parole tue, senza bisogno di vocabolario tecnico. Se sei nuovo al concetto, la nostra guida al vibe coding ti illustra tutto ciò che devi sapere per iniziare.
Posso inviare conferme di prenotazione automatiche?
Sì, ogni prenotazione può attivare un'email di conferma istantanea per il tuo cliente, quindi non è necessario alcun follow-up manuale e non corri alcun rischio di perderti degli appuntamenti.
Posso sincronizzare la mia pagina o app di prenotazione con Google Calendar o Calendly?
Sì, è sufficiente chiedere a AI Builder di collegare la pagina di prenotazione o l'app a Google Calendar, Calendly o a qualsiasi altro strumento già utilizzato, quindi seguire le istruzioni fornite da AI Builder per ottenere la chiave API. Una volta condivisi i dettagli richiesti, AI Builder si occupa del resto.
I miei clienti possono creare account e gestire le proprie prenotazioni?
Sì, Horizons include un backend integrato che ti permette di creare siti web e app di prenotazione con autenticazione utente e gestione account incluse. Ciò significa che i clienti possono accedere, visualizzare le prenotazioni imminenti e gestire i loro appuntamenti, senza che tu abbia bisogno di strumenti esterni o configurazioni tecniche.
E se volessi apportare delle modifiche man mano che la mia attività cresce?
Aggiornare la pagina di prenotazione o l'app è facile come costruirla. Basta tornare al tuo progetto, aprirlo e continuare a chattare con AI Builder: descrivi ciò che vuoi cambiare e si occupa del resto. Fa tutto parte dell'esperienza di vibe coding, non è necessario alcuno sviluppatore.
E se hai un background tecnico o vuoi scalare ulteriormente, AI Builder ti dà pieno accesso al codice - in modo da poterlo portare fino a dove ti serve.
Da dove posso iniziare con il builder di pagine e app di prenotazione personalizzate Horizons?
Proprio qui: basta cliccare su "Inizia gratis". Non è richiesta alcuna carta di credito. Una volta effettuato l'accesso, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a creare. L'utilizzo dei crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere la tua pagina o app di prenotazione, vederla prendere vita e farti un'idea precisa di Horizons prima di impegnarti.
Da sapere: i crediti AI vengono utilizzati anche per alimentare le funzionalità AI all'interno della tua pagina o app, come un chatbot o una ricerca intelligente, ma solo quando i tuoi utenti interagiscono effettivamente con esse.
Quando sei pronto per pubblicare, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting e dominio sono già inclusi, quindi non c'è altro da configurare: basta cliccare su "Pubblica" e la tua pagina o app di prenotazione sarà online.
Crediti in esaurimento? Puoi ricaricarli in qualsiasi momento e monitorare i tuoi consumi dalla dashboard.
Qual è la differenza tra Horizons e il website builder di Hostinger per le pagine di prenotazione?
Hostinger offre due modi per costruire una pagina di prenotazione – con la piattaforma di codifica delle vibrazioni AI Builder e il costruttore di siti web drag-and-drop di Hostinger – e la differenza è già nel nome.
Hostinger Website Builder ti consente di partire da un modello o generare un sito web di prenotazione da una descrizione, quindi personalizzarlo trascinando e rilasciando elementi precostruiti. È adatto a chiunque abbia bisogno di un sito web di prenotazione pulito e semplice attivo e funzionante rapidamente.
Horizons adotta un approccio conversazionale – chatti con l'IA e applica modifiche in tempo reale, offrendoti molta più libertà di personalizzazione. Inoltre ti consente di costruire progetti più avanzati, come app di prenotazione con login utente e funzionalità di iscrizione, grazie al suo backend integrato. E per coloro che lo desiderano, è disponibile anche l'accesso completo al codice.
Entrambi gli strumenti sono costruiti per persone senza conoscenze tecniche – la differenza dipende da come ti piace costruire e quanta flessibilità ti serve.