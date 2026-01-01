La tua attività, la tua prenotazione personalizzata: creata in pochi minuti

Dai siti per la prenotazione di consulenze alle app per la prenotazione di ristoranti: descrivi quello di cui hai bisogno e Horizons lo crea. Ricevi prenotazioni, invia conferme e gestisci gli appuntamenti, tutto in un unico posto.
Inizia gratuitamente

Piani a pagamento a partire da soli 2,99 €/mese

La tua attività, la tua prenotazione personalizzata: creata in pochi minuti

Tutto il necessario per iniziare ad accettare prenotazioni online

Dalla creazione della pagina di prenotazione all'invio di conferme e alla sincronizzazione del calendario, AI Builder gestisce tutto.

Crea un sito web di programmazione o un'app

Avvia pagine pronte per la prenotazione in pochi minuti chattando con l'AI o utilizzando i template.
Crea un sito web di programmazione o un'app

Tutto il necessario per alimentare la crescita

Hosting, dominio ed email, tutto incluso. Configurazione semplice per strumenti di marketing e di pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e altro ancora.

Tutto il necessario per alimentare la crescita

Invia conferme automaticamente

Ogni prenotazione attiva un'email di conferma istantanea: nessun follow-up manuale, nessun appuntamento mancato, nessun cliente da rincorrere.

Invia conferme automaticamente

Sincronizza con gli strumenti che già utilizzi

Collega il tuo sistema di prenotazione a Google Calendar, Calendly o ad altri strumenti su cui fai affidamento: basta chiedere a Horizons e configurerà tutto per te.
Sincronizza con gli strumenti che già utilizzi

Crea un sito web di programmazione o un'app

Avvia pagine pronte per la prenotazione in pochi minuti chattando con l'AI o utilizzando i template.
Crea un sito web di programmazione o un'app

Tutto il necessario per alimentare la crescita

Hosting, dominio ed email, tutto incluso. Configurazione semplice per strumenti di marketing e di pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e altro ancora.

Tutto il necessario per alimentare la crescita

Invia conferme automaticamente

Ogni prenotazione attiva un'email di conferma istantanea: nessun follow-up manuale, nessun appuntamento mancato, nessun cliente da rincorrere.

Invia conferme automaticamente

Sincronizza con gli strumenti che già utilizzi

Collega il tuo sistema di prenotazione a Google Calendar, Calendly o ad altri strumenti su cui fai affidamento: basta chiedere a Horizons e configurerà tutto per te.
Sincronizza con gli strumenti che già utilizzi

La tua prenotazione online, costruita a modo tuo

Scopri alcuni dei progetti di prenotazione più popolari che le persone creano con Horizons: tutti realizzati semplicemente descrivendo quello di cui hai bisogno.
La tua prenotazione online, costruita a modo tuo

Prenotazione del servizio

Crea una pagina di prenotazione per il tuo salone di bellezza, sessioni di personal training, servizi di pulizia o riparazione, passeggiate per cani e altro ancora: i tuoi clienti prenotano online, tu ti concentri sul lavoro.
Dai tavoli di ristoranti e case vacanze agli spazi di co-working: permetti ai clienti di prenotare il loro posto online, in qualsiasi momento.
Che tu sia un medico, un dentista, un terapista, un life coach, un consulente o un tutor, offri ai tuoi clienti un modo semplice e professionale per prenotare un appuntamento con te.
Vendi iscrizioni per workshop, masterclass, webinar con posti limitati o corsi online con liste d'attesa: tutto gestito in un unico posto.

Come costruire una pagina di prenotazione o un'app personalizzata con l'AI

01

Descrivi la tua idea

Descrivi il sito web o l'app di prenotazione di cui la tua attività ha bisogno e guarda come prende vita: oppure scegli un template per iniziare ancora più velocemente.
02

Personalizza e testa

Perfeziona la tua pagina di prenotazione chattando con l'AI: aggiungi i tuoi servizi, la disponibilità e tutti i dettagli di cui i tuoi clienti hanno bisogno. Visualizzala in anteprima dal vivo prima di pubblicarla.
03

Pubblica con un solo click

Pubblica, collega il tuo dominio e sei operativo: i tuoi clienti possono iniziare a prenotare subito.

Scegli un template e personalizzalo.

Scegli un template progettato da professionisti, personalizzalo con l'AI o con modifiche visive e metti online il tuo sito web più velocemente.

Template predefiniti

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Hai bisogno di ulteriori indicazioni?

Esplora tutorial completi, guide pratiche e istruzioni dettagliate che ti porteranno da principiante a esperto AI in pochissimo tempo. Ottieni tutto quello che ti serve per realizzare il tuo primo progetto AI e molto altro ancora.
Guida introduttiva

Guida introduttiva

Tutorial
Video
Migliora i tuoi prompt

Migliora i tuoi prompt

Tutorial
Video
Errori comuni da evitare

Errori comuni da evitare

Tutorial
Video

Vedi cos'altro può costruire Horizons per la tua attività

App e negozi ecommerce

Vetrina aziendale

Strumenti interni

CRM personalizzato

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

Pronto ad avviare il tuo progetto di prenotazione personalizzato?

Inizia gratuitamente

Nessuna carta di credito richiesta

FAQ sulla pagina di prenotazione personalizzata e sull'app

Una pagina o un'app di prenotazione personalizzata consente ai tuoi clienti di pianificare appuntamenti, prenotare un tavolo o iscriversi a una classe – direttamente online, in qualsiasi momento. A differenza dei software di prenotazione pronti all'uso che bloccano funzionalità utili dietro piani costosi – o ti addebitano cose che non userai mai – una soluzione personalizzata è costruita intorno alle tue esatte esigenze aziendali. I tuoi servizi, il tuo marchio, il tuo flusso di lavoro e solo le funzionalità che effettivamente contano per te.

Con AI Builder, puoi costruire esattamente ciò di cui hai bisogno – una semplice pagina di prenotazione appuntamenti per il tuo salone, un sistema di prenotazione per il tuo ristorante, un sito Web di prenotazione classi per il tuo studio fitness o una pagina di registrazione eventi per il tuo prossimo workshop. Niente di più e niente di meno.

Qualsiasi attività che accetta appuntamenti o prenotazioni - saloni, terapisti, coach, consulenti, ristoranti, studi fitness, organizzatori di eventi, agenti immobiliari e altro ancora.Se la tua attività si basa sulle prenotazioni, AI Builder può costruire una soluzione personalizzata che si adatta al tuo modo di lavorare.

Assolutamente nessuno. Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione spesso chiamato vibe coding. Descrivi semplicemente ciò che desideri in linguaggio semplice e l'AI lo costruisce per te in tempo reale.

Vuoi aggiungere un'email di conferma? Basta chiedere. Hai bisogno di sincronizzare con Google Calendar? Descrivilo. Vuoi cambiare il colore del tuo modulo di prenotazione? Dillo a Horizons e sarà fatto in pochi secondi.

Funziona anche in oltre 80 lingue, così puoi creare con parole tue, senza bisogno di vocabolario tecnico. Se sei nuovo al concetto, la nostra guida al vibe coding ti illustra tutto ciò che devi sapere per iniziare.

Sì, ogni prenotazione può attivare un'email di conferma istantanea per il tuo cliente, quindi non è necessario alcun follow-up manuale e non corri alcun rischio di perderti degli appuntamenti.

Sì, è sufficiente chiedere a AI Builder di collegare la pagina di prenotazione o l'app a Google Calendar, Calendly o a qualsiasi altro strumento già utilizzato, quindi seguire le istruzioni fornite da AI Builder per ottenere la chiave API. Una volta condivisi i dettagli richiesti, AI Builder si occupa del resto.

Sì, Horizons include un backend integrato che ti permette di creare siti web e app di prenotazione con autenticazione utente e gestione account incluse. Ciò significa che i clienti possono accedere, visualizzare le prenotazioni imminenti e gestire i loro appuntamenti, senza che tu abbia bisogno di strumenti esterni o configurazioni tecniche.

Aggiornare la pagina di prenotazione o l'app è facile come costruirla. Basta tornare al tuo progetto, aprirlo e continuare a chattare con AI Builder: descrivi ciò che vuoi cambiare e si occupa del resto. Fa tutto parte dell'esperienza di vibe coding, non è necessario alcuno sviluppatore.

E se hai un background tecnico o vuoi scalare ulteriormente, AI Builder ti dà pieno accesso al codice - in modo da poterlo portare fino a dove ti serve.

Proprio qui: basta cliccare su "Inizia gratis". Non è richiesta alcuna carta di credito. Una volta effettuato l'accesso, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a creare. L'utilizzo dei crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere la tua pagina o app di prenotazione, vederla prendere vita e farti un'idea precisa di Horizons prima di impegnarti.

Da sapere: i crediti AI vengono utilizzati anche per alimentare le funzionalità AI all'interno della tua pagina o app, come un chatbot o una ricerca intelligente, ma solo quando i tuoi utenti interagiscono effettivamente con esse.

Quando sei pronto per pubblicare, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting e dominio sono già inclusi, quindi non c'è altro da configurare: basta cliccare su "Pubblica" e la tua pagina o app di prenotazione sarà online.

Crediti in esaurimento? Puoi ricaricarli in qualsiasi momento e monitorare i tuoi consumi dalla dashboard.

Hostinger offre due modi per costruire una pagina di prenotazione – con la piattaforma di codifica delle vibrazioni AI Builder e il costruttore di siti web drag-and-drop di Hostinger – e la differenza è già nel nome.

Hostinger Website Builder ti consente di partire da un modello o generare un sito web di prenotazione da una descrizione, quindi personalizzarlo trascinando e rilasciando elementi precostruiti. È adatto a chiunque abbia bisogno di un sito web di prenotazione pulito e semplice attivo e funzionante rapidamente.

Horizons adotta un approccio conversazionale – chatti con l'IA e applica modifiche in tempo reale, offrendoti molta più libertà di personalizzazione. Inoltre ti consente di costruire progetti più avanzati, come app di prenotazione con login utente e funzionalità di iscrizione, grazie al suo backend integrato. E per coloro che lo desiderano, è disponibile anche l'accesso completo al codice.

Entrambi gli strumenti sono costruiti per persone senza conoscenze tecniche – la differenza dipende da come ti piace costruire e quanta flessibilità ti serve.

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.