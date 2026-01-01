Crea il tuo progetto in pochi minuti, avvialo con un solo click

Con Hostinger AI Builder, puoi pubblicare la tua web app o il tuo sito web istantaneamente con un solo clic, puoi creare, testare e mettere online tutto da un'unica schermata.
Inizia gratuitamente
Vedi i prezzi

Pubblicazione immediata senza configurazioni complesse

Nessun ostacolo alla configurazione. Nessuna attesa. Basta premere il pulsante Pubblica per andare online, sia che tu abbia terminato la build o voglia testare una versione precedente. Utilizza un dominio temporaneo o il tuo indirizzo web personalizzato.

Con Hostinger AI Builder, tutto ciò di cui hai bisogno è integrato, in modo da poter avviare immediatamente e saltare il fastidio tecnico.

Inizia gratuitamente
Pubblicazione immediata senza configurazioni complesse

Tutto l'essenziale per la pubblicazione con un solo click

Hosting incluso

Hosting incluso

Con Hostinger AI Builder, l'hosting è integrato — senza passaggi aggiuntivi, senza configurazioni, basta lanciare e andare.
Inizia con un nome di dominio temporaneo gratuito, quindi acquista un dominio personalizzato o collega il tuo, tutto all'interno della stessa interfaccia.
Grazie alla CDN (Content Delivery Network) interna di Hostinger, il tuo sito si carica rapidamente ovunque nel mondo. I nostri server memorizzano nella cache e distribuiscono i tuoi contenuti in 4 continenti.
La garanzia di uptime del 99,9% di Hostinger significa che il tuo sito web o la tua app rimarranno attivi e funzionanti 24 ore su 24, così i tuoi visitatori potranno sempre aspettarsi un'esperienza senza interruzioni.
Il tuo sito web o la tua app web sono protetti grazie al certificato SSL gratuito, al firewall integrato, alla protezione DDoS e alla scansione automatica antimalware, senza bisogno di alcuna configurazione.
Hai bisogno di più potenza? Puoi facilmente passare al cloud hosting, offrendo al tuo progetto velocità, spazio di archiviazione e capacità fino a 20 volte superiori.

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento @Hostinger AI Builder e devo dire che sono rimasto colpito.

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder può essere lo strumento di codice vibrazioni più efficiente per costruire app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger AI Builder è un modo nuovo e innovativo per creare MVP e testare le idee prima di andare all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger AI Builder è uno strumento con cui puoi costruire un'idea che hai avuto – devi solo spiegarla, e funziona.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger AI Builder è davvero una svolta rispetto a tutto il resto.È stato così facile impostare un sottodominio per il mio blog sulla mia web app – ho pensato: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger AI Builder ed è un gioco rivoluzionario! Questo costruttore di app AI senza codice crea siti web e app fluidi in pochi minuti — progetta, codifica e scrive per te. Vale la pena provare.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger AI Builder puoi creare cose piuttosto carine, a differenza di un tipico costruttore di siti web: è di più.

Pronto a trasformare la tua idea di progetto unico in realtà?

Inizia gratuitamente

Nessuna carta di credito richiesta.

Vedi i prezzi

Vuoi approfondire?

Esplora tutorial completi, guide pratiche e istruzioni dettagliate che ti porteranno da principiante a esperto AI in pochissimo tempo. Ottieni tutto quello che ti serve per realizzare il tuo primo progetto AI e molto altro ancora.
Guida introduttiva

Guida introduttiva

Tutorial
Video
Errori comuni da evitare

Errori comuni da evitare

Tutorial
Video
Migliora i tuoi prompt

Migliora i tuoi prompt

Tutorial
Video

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.