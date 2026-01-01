Costruisci strumenti interni che il tuo team utilizzerà davvero
La tua squadra merita di meglio dei fogli di calcolo
Muoviti più velocemente con gli strumenti giusti
Tutto il necessario per alimentare la crescita
Rendi i tuoi strumenti più smart con l'AI
Archivia e gestisci i tuoi dati con facilità
Alcuni strumenti interni personalizzati che puoi costruire con AI Builder
Dashboard delle vendite
Tracker di progetti
Strumento di definizione delle priorità delle attività
Builder di proposte di vendita
Chatbot AI
Portale di inserimento dipendenti
Come creare uno strumento interno con AI Builder
Descrivi la tua idea o scegli un template
Personalizza e testa
Pubblica con un solo click
Scegli un template e personalizzalo.
Template predefiniti
Task planner
Content calendar
Social media post generator
Hai bisogno di ulteriori indicazioni?
Come creare un prototipo di sito web
Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
FAQ sul builder di strumenti interno
Cos'è uno strumento interno?
Uno strumento interno è qualsiasi app, dashboard o sistema creato specificamente per l'uso del tuo team. Pensa a tracker di progetti, flussi di lavoro di approvazione, portali HR o dashboard di vendita. Invece di pagare per software standard che non si adatta perfettamente, con Horizons puoi creare esattamente ciò di cui il tuo team ha bisogno.
Chi può costruire strumenti interni con Horizons?
Chiunque abbia un'idea e un problema aziendale da risolvere – senza dovere possedere alcuna conoscenza ingegneristica. Che tu sia un fondatore stanco di destreggiarsi tra fogli di calcolo, un manager che cerca di ottimizzare il flusso di lavoro del tuo team o un piccolo imprenditore che ha bisogno di uno strumento personalizzato, ma non ha un team di sviluppo per crearlo, Horizons è fatto per te. Se puoi descrivere ciò di cui hai bisogno, Horizons può crearlo.
Devo avere competenze di progettazione o programmazione per creare il mio strumento?
Assolutamente nessuno. Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione spesso chiamato vibe coding. Descrivi semplicemente ciò che desideri in un linguaggio semplice e l'AI lo crea per te in tempo reale. Vuoi aggiungere un nuovo campo dati? Chiedi pure. Hai bisogno di modificare un flusso di lavoro? Descrivilo.
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, il nostro tutorial su come creare strumenti interni personalizzati ti guiderà attraverso tutto ciò che devi sapere.
Quanto costa costruire uno strumento con AI Builder internal tool builder?
Puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Una volta registrato, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a creare. Il consumo di crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I tuoi crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere il tuo strumento, vederlo prendere vita e farti un'idea precisa di Horizons prima di impegnarti.
Da sapere: i crediti AI vengono utilizzati anche per alimentare le funzionalità AI all'interno del tuo strumento, come un chatbot o una ricerca intelligente, ma solo quando i tuoi utenti interagiscono effettivamente con esse.
Quando sei pronto per pubblicare, i piani a pagamento partono da 2,99 €/mese e includono hosting e dominio, quindi non c'è altro da configurare. Basta cliccare su "Pubblica" e la tua vetrina sarà online.
Crediti in esaurimento? Puoi ricaricarli in qualsiasi momento e monitorare i tuoi consumi dalla dashboard.
Posso controllare chi ha accesso al mio strumento interno?
Sì, Horizons include un backend integrato, il che significa che puoi creare app web con autenticazione utente, archiviazione dati e controllo degli accessi integrati – così decidi esattamente chi può accedere, cosa può vedere e cosa può fare, senza dover configurare sistemi o database esterni.
Il mio team può usare lo strumento su qualsiasi dispositivo?
Sì. Ogni strumento creato con AI Builder è completamente responsive, quindi funziona su desktop, tablet e dispositivi mobili, ovunque il tuo team stia lavorando.
E se avessi bisogno di apportare modifiche quando la mia attività cresce?
Nessun problema, aggiornare il tuo strumento interno è facile quanto crearlo. Ti basta tornare al tuo progetto, aprirlo e continuare a chattare con Horizons: descrivi cosa vuoi cambiare e si occuperà del resto. Fa tutto parte dell'esperienza di vibe coding, senza bisogno di uno sviluppatore.
E se hai un background tecnico o vuoi ampliare ulteriormente il tuo strumento in futuro, Horizons ti dà pieno accesso al codice, così puoi portarlo dove vuoi.