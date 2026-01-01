Costruisci strumenti interni che il tuo team utilizzerà davvero

Dalle dashboard ai portali per i dipendenti: crea strumenti personalizzati che riducono il lavoro manuale, aumentano la produttività del team e ti danno più tempo per concentrarti su quello che fa davvero crescere la tua attività. Descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno, nessun codice richiesto.
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Piani a pagamento a partire da soli 2,99 €/mese

Costruisci strumenti interni che il tuo team utilizzerà davvero

La tua squadra merita di meglio dei fogli di calcolo

Tutto il necessario per costruire, avviare e gestire strumenti personalizzati per il tuo team: tutto in un unico posto.

Muoviti più velocemente con gli strumenti giusti

Basta descrivere quello di cui il tuo team ha bisogno e l'AI lo costruisce: nessuna programmazione richiesta. Dai al tuo team strumenti migliori, riduci il lavoro manuale e scala più velocemente con le stesse risorse.

Tutto il necessario per alimentare la crescita

Hosting, dominio ed email, tutto incluso. Configurazione semplice per strumenti di marketing e di pagamento: SEO, Stripe, PayPal, AdSense e altro ancora.

Rendi i tuoi strumenti più smart con l'AI

Aggiungi un chatbot smart o una ricerca intelligente a qualsiasi strumento interno, senza doverti iscrivere a un servizio di terze parti o pagare una fattura separata.

Archivia e gestisci i tuoi dati con facilità

Account utente, database e archiviazione file sono tutti integrati, così i tuoi strumenti funzionano come una vera e propria app dal primo giorno, senza bisogno di alcuna configurazione tecnica.
La tua squadra merita di meglio dei fogli di calcolo

Alcuni strumenti interni personalizzati che puoi costruire con AI Builder

Dai semplici tracker alle dashboard completamente personalizzate: esplora alcuni esempi popolari, oppure inizia subito con un prompt già pronto e costruisci in pochi secondi.
Alcuni strumenti interni personalizzati che puoi costruire con AI Builder

Dashboard delle vendite

Vedi esattamente come sta performando la tua attività: monitora entrate, affari e obiettivi in un'unica visualizzazione chiara, aggiornata in tempo reale.Inizia a costruire
Mantieni ogni progetto nei tempi previsti: assegna incarichi, imposta scadenze e monitora i progressi senza dover sollecitare aggiornamenti via email.Inizia a costruire
Aiuta il tuo team a organizzare le attività, a stabilire le priorità e a concentrarsi su ciò che conta di più.Inizia a costruire
Aiuta il tuo team di vendita a creare e inviare proposte professionali più velocemente: personalizza servizi, prezzi e tempistiche, calcola i totali automaticamente ed esporta in PDF con un click.Inizia a costruire
Crea un chatbot smart che risponda alle domande dei clienti 24/7, li guidi o automizzi le attività più comuni.Inizia a costruire
Accelera l'inserimento dei nuovi assunti: centralizza documenti, liste di controllo e materiali di formazione in un unico posto.Inizia a costruire

Come creare uno strumento interno con AI Builder

01

Descrivi la tua idea o scegli un template

Comunica all'AI cosa deve fare il tuo strumento interno e guardalo prendere vita, oppure scegli un template per iniziare ancora più velocemente.
02

Personalizza e testa

Metti a punto il tuo strumento chattando con l'AI: regola i flussi di lavoro, aggiungi campi dati e modifica il design finché non funziona esattamente come serve al tuo team. Visualizzalo in anteprima dal vivo prima di pubblicarlo.
03

Pubblica con un solo click

Quando sei pronto, pubblica. Il tuo strumento è attivo e pronto per essere messo al lavoro: nessuna configurazione tecnica, nessuna attesa.

Scegli un template e personalizzalo.

Scegli un template progettato da professionisti, personalizzalo con l'AI o con modifiche visive e metti online il tuo sito web più velocemente.

Template predefiniti

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

Hai bisogno di ulteriori indicazioni?

Esplora tutorial completi, guide pratiche e istruzioni dettagliate che ti porteranno da principiante a esperto AI in pochissimo tempo. Ottieni tutto quello che ti serve per realizzare il tuo primo progetto AI e molto altro ancora.
Guida introduttiva

Guida introduttiva

Tutorial
Video
Migliora i tuoi prompt

Migliora i tuoi prompt

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Errori comuni da evitare

Errori comuni da evitare

Tutorial
Video

Come creare un prototipo di sito web

App e negozi e-commerce

CRM Personalizzato

Pianificazione e prenotazione

Strumenti AI personalizzati

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

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Nessuna carta di credito richiesta.

FAQ sul builder di strumenti interno

Uno strumento interno è qualsiasi app, dashboard o sistema creato specificamente per l'uso del tuo team. Pensa a tracker di progetti, flussi di lavoro di approvazione, portali HR o dashboard di vendita. Invece di pagare per software standard che non si adatta perfettamente, con Horizons puoi creare esattamente ciò di cui il tuo team ha bisogno.

Chiunque abbia un'idea e un problema aziendale da risolvere – senza dovere possedere alcuna conoscenza ingegneristica. Che tu sia un fondatore stanco di destreggiarsi tra fogli di calcolo, un manager che cerca di ottimizzare il flusso di lavoro del tuo team o un piccolo imprenditore che ha bisogno di uno strumento personalizzato, ma non ha un team di sviluppo per crearlo, Horizons è fatto per te. Se puoi descrivere ciò di cui hai bisogno, Horizons può crearlo.

Assolutamente nessuno. Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione spesso chiamato vibe coding. Descrivi semplicemente ciò che desideri in un linguaggio semplice e l'AI lo crea per te in tempo reale. Vuoi aggiungere un nuovo campo dati? Chiedi pure. Hai bisogno di modificare un flusso di lavoro? Descrivilo.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, il nostro tutorial su come creare strumenti interni personalizzati ti guiderà attraverso tutto ciò che devi sapere.

Puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Una volta registrato, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a creare. Il consumo di crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I tuoi crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere il tuo strumento, vederlo prendere vita e farti un'idea precisa di Horizons prima di impegnarti.

Da sapere: i crediti AI vengono utilizzati anche per alimentare le funzionalità AI all'interno del tuo strumento, come un chatbot o una ricerca intelligente, ma solo quando i tuoi utenti interagiscono effettivamente con esse.

Quando sei pronto per pubblicare, i piani a pagamento partono da 2,99 €/mese e includono hosting e dominio, quindi non c'è altro da configurare. Basta cliccare su "Pubblica" e la tua vetrina sarà online.

Crediti in esaurimento? Puoi ricaricarli in qualsiasi momento e monitorare i tuoi consumi dalla dashboard.

Sì, Horizons include un backend integrato, il che significa che puoi creare app web con autenticazione utente, archiviazione dati e controllo degli accessi integrati – così decidi esattamente chi può accedere, cosa può vedere e cosa può fare, senza dover configurare sistemi o database esterni.

Sì. Ogni strumento creato con AI Builder è completamente responsive, quindi funziona su desktop, tablet e dispositivi mobili, ovunque il tuo team stia lavorando.

Nessun problema, aggiornare il tuo strumento interno è facile quanto crearlo. Ti basta tornare al tuo progetto, aprirlo e continuare a chattare con Horizons: descrivi cosa vuoi cambiare e si occuperà del resto. Fa tutto parte dell'esperienza di vibe coding, senza bisogno di uno sviluppatore.

E se hai un background tecnico o vuoi ampliare ulteriormente il tuo strumento in futuro, Horizons ti dà pieno accesso al codice, così puoi portarlo dove vuoi.

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