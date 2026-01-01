Condividi Hostinger AI Builder e guadagna fino a 150 USD

Guadagna il 20% dell'importo pagato dal tuo amico per il suo primo piano Hostinger Horizons (fino a 150 USD). In più, il tuo amico riceverà un ulteriore sconto del 20%.
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Come funziona

01

Condividi il tuo link di referral

Copia il tuo link personalizzato direttamente dalla dashboard di Hostinger Horizons o da quella dei referral e condividilo con i tuoi amici.
02

Aspetta che il tuo amico faccia l'aggiornamento

Ricevi una ricompensa quando i tuoi amici acquistano il loro primo piano Hostinger AI Builder e utilizzano i servizi per oltre 45 giorni.
03

Ottieni il tuo pagamento

I tuoi guadagni ti verranno inviati tramite PayPal, bonifico bancario o saldo Hostinger.

Aiuta gli altri a iniziare a costruire con l'AI e ricevi ricompense

Utilizza il tuo link di referral ovunque

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  • Invialo direttamente a un amico che sta iniziando un progetto
  • Aggiungilo ai tuoi contenuti o alle tue biografie social
  • Pubblicalo nelle tue community o chat di gruppo
La tua ricompensa: commissione del 20%

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Guadagna premi quando i tuoi amici acquistano il loro primo piano Hostinger Horizons e lo utilizzano per oltre 45 giorni.

FAQ sul programma di referral di Hostinger Horizons

Puoi trovare il tuo link di referral in uno dei seguenti modi:

  • Dalla dashboard dei referral
  • Dalla piattaforma Hostinger Horizons: fai click sull'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra e scegli "Invita"

Non c'è limite al numero di persone che puoi segnalare tramite il programma di referral di Hostinger. Condividi il tuo link e promuovi Hostinger Horizons a tutti gli amici che desideri.

Poiché il numero di referral è illimitato, lo sono anche i tuoi guadagni. Guadagnerai il 20% da ogni vendita idonea e sta a te decidere quante vendite realizzare.

Ottengono un ulteriore sconto del 20% per il loro primo piano Hostinger AI Builder.

Offriamo una garanzia di rimborso di 30 giorni. Questo significa che i nuovi utenti hanno fino a 30 giorni dall'acquisto per richiedere un rimborso completo.

Sono necessari altri 15 giorni per motivi contabili e amministrativi.

Puoi selezionare PayPal o un bonifico bancario dalla tua dashboard referral.

PayPal invia fondi ogni giorno agli utenti che hanno raggiunto i 50$. Tuttavia, grazie all'automazione, potresti ricevere il pagamento il giorno successivo.

Per un bonifico bancario, devi raccogliere 200$. Dopodiché, devi attendere fino all'ultimo giovedì del mese, giorno in cui vengono elaborati tutti i bonifici bancari. Se diventi idoneo a ricevere un premio dopo tale giorno, questo verrà elaborato il mese successivo.

A seconda delle politiche della tua banca, i bonifici bancari potrebbero comportare commissioni aggiuntive e differenze nei tassi di cambio, che potrebbero ridurre l'importo del premio. Per evitare queste commissioni, potresti utilizzare PayPal.

Nella dashboard dei referral, troverai la sezione "I miei guadagni". Qui puoi monitorare i tuoi referral e visualizzare sia le commissioni pagate che quelle in sospeso.

Invita e guadagna fino a 150 USD

Guadagna il 20% dell'importo pagato dal tuo amico per il suo primo piano Hostinger AI Builder (fino a 150 USD).

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