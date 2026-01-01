Come funziona
Condividi il tuo link di referral
Aspetta che il tuo amico faccia l'aggiornamento
Ottieni il tuo pagamento
Aiuta gli altri a iniziare a costruire con l'AI e ricevi ricompense
Utilizza il tuo link di referral ovunque
- Invialo direttamente a un amico che sta iniziando un progetto
- Aggiungilo ai tuoi contenuti o alle tue biografie social
- Pubblicalo nelle tue community o chat di gruppo
La tua ricompensa: commissione del 20%
FAQ sul programma di referral di Hostinger Horizons
Dove posso ottenere il mio link di referral?
Puoi trovare il tuo link di referral in uno dei seguenti modi:
- Dalla dashboard dei referral
- Dalla piattaforma Hostinger Horizons: fai click sull'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra e scegli "Invita"
Quante persone posso invitare?
Non c'è limite al numero di persone che puoi segnalare tramite il programma di referral di Hostinger. Condividi il tuo link e promuovi Hostinger Horizons a tutti gli amici che desideri.
Quanto posso guadagnare?
Poiché il numero di referral è illimitato, lo sono anche i tuoi guadagni. Guadagnerai il 20% da ogni vendita idonea e sta a te decidere quante vendite realizzare.
Cosa riceve il mio amico?
Ottengono un ulteriore sconto del 20% per il loro primo piano Hostinger AI Builder.
Perché ci vogliono 45 giorni per ricevere il mio compenso?
Offriamo una garanzia di rimborso di 30 giorni. Questo significa che i nuovi utenti hanno fino a 30 giorni dall'acquisto per richiedere un rimborso completo.Sono necessari altri 15 giorni per motivi contabili e amministrativi.
Come riceverò i miei guadagni?
Puoi selezionare PayPal o un bonifico bancario dalla tua dashboard referral.PayPal invia fondi ogni giorno agli utenti che hanno raggiunto i 50$. Tuttavia, grazie all'automazione, potresti ricevere il pagamento il giorno successivo.Per un bonifico bancario, devi raccogliere 200$. Dopodiché, devi attendere fino all'ultimo giovedì del mese, giorno in cui vengono elaborati tutti i bonifici bancari. Se diventi idoneo a ricevere un premio dopo tale giorno, questo verrà elaborato il mese successivo.A seconda delle politiche della tua banca, i bonifici bancari potrebbero comportare commissioni aggiuntive e differenze nei tassi di cambio, che potrebbero ridurre l'importo del premio. Per evitare queste commissioni, potresti utilizzare PayPal.
Come posso verificare lo stato dei miei referral?
Nella dashboard dei referral, troverai la sezione "I miei guadagni". Qui puoi monitorare i tuoi referral e visualizzare sia le commissioni pagate che quelle in sospeso.