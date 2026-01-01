Crea i tuoi strumenti AI personalizzati: nessuna configurazione, nessuna difficoltà
Dai progetti divertenti a strumenti utili
Strumenti di testo
Strumenti per le immagini
Strumenti di utilità
Strumenti divertenti e virali
Tutto quello di cui hai bisogno per creare strumenti basati sull'AI
AI già presente
Costruisci chattando, non programmando
Sono le tue idee a dettare i limiti, non la tecnologia
Crealo una volta sola, ricavane profitto
Come funziona
Apri il tuo progetto Horizons
Crea, perfeziona e testa
Pubblica e condividi
Scegli un template e personalizzalo.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
FAQ sulla creazione di strumenti AI personalizzati
Come posso creare i miei strumenti AI?
Apri il tuo progetto AI Builder e inizia a chattare – descrivi ciò che vuoi costruire in un linguaggio semplice e AI Builder AI lo porterà alla vita. Una perfetta integrazione generative AI è già integrata nel tuo progetto, quindi nessun account di terze parti, nessuna selezione di modelli e nessuna fatturazione separata. Puoi richiedere di personalizzare qualsiasi cosa, e modificare manualmente il testo o aggiornare le immagini quando vuoi, senza spendere crediti. Quando sei pronto, premi pubblica – hosting e dominio sono già inclusi nel tuo piano.
Scopri di più nella nostra Panoramica integrata sull'IA Orizzonti.
Chi può utilizzare AI Builder per creare strumenti AI personalizzati?
Le funzionalità AI di Horizons sono pensate per chiunque abbia un'idea: non è richiesta alcuna esperienza di programmazione. Che tu sia un piccolo imprenditore che vuole creare strumenti AI personalizzati invece di pagare per soluzioni di terze parti, un creator che cerca di monetizzare il suo pubblico con un'app basata sull'AI, o un esperto – come un personal trainer o un nutrizionista – che vuole trasformare le sue conoscenze in uno strumento da vendere ai clienti, Horizons lo rende possibile.
Se puoi descrivere ciò che vuoi costruire, puoi costruirlo. E se cerchi ispirazione o vuoi semplicemente partire con il piede giusto, sfoglia i nostri template predefiniti per trovarne uno che si adatti alla tua idea.
Che tipo di funzionalità AI posso aggiungere alla mia app?
Horizons supporta la generazione e l'analisi di testo, così come la generazione e l'analisi di immagini (PNG, WebP, JPEG). Puoi usarli per creare i tuoi chatbot AI, assistenti AI personali, strumenti di scrittura, convertitori di immagini, motori di raccomandazione e molto altro ancora.
Horizons è gratuito?
Puoi iniziare con Horizons gratuitamente. Il tuo piano include crediti AI per iniziare subito a creare e sperimentare. Una volta esauriti i tuoi crediti gratuiti, puoi ricaricarli in qualsiasi momento per continuare a sviluppare e potenziare le funzionalità AI all'interno della tua app o del sito web pubblicato. Nessun costo a sorpresa, nessuna commissione nascosta: hai sempre il controllo di quanto spendi.
Come funzionano i crediti AI?
I crediti AI servono a due scopi: la creazione del tuo sito web o di un'app (1 messaggio = 1 credito) e le funzionalità AI all'interno del tuo progetto web pubblicato. Per l'utilizzo delle funzionalità AI all'interno del tuo sito web o della tua web app, utilizziamo crediti frazionari: significa che i tuoi crediti vengono utilizzati solo quando i tuoi utenti interagiscono con il tuo strumento AI.
Posso vedere quanti crediti AI ha utilizzato la mia app?
Sì. La tua dashboard "Utilizzo crediti AI" mostra una ripartizione dei crediti utilizzati per la creazione e la modifica, nonché i crediti consumati dalle funzionalità AI della tua app, così saprai sempre esattamente come vengono impiegati i tuoi crediti.
Ho bisogno di competenze di programmazione per utilizzare il builder di strumenti AI di Horizons?
Niente affatto. AI Builder è progettato per tutti, dai creatori non tecnici agli sviluppatori esperti. Se puoi descrivere ciò che vuoi costruire, AI Builder può aiutarti a costruirlo.
Posso iniziare a costruire strumenti AI se ho già un piano acquistato in precedenza?
Sì – se in precedenza hai costruito un progetto con AI App Builder o hai codificato un sito web con AI Builder, la funzionalità AI integrata è già inclusa nel tuo piano senza costi aggiuntivi. Basta aprire un progetto esistente o iniziarne uno nuovo, ricaricare i crediti AI e sei pronto per partire.