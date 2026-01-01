Crea i tuoi strumenti AI personalizzati: nessuna configurazione, nessuna difficoltà

Grazie all'AI già integrata in Horizons, puoi creare i tuoi strumenti AI: da usare, da vendere o da condividere.
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Non è richiesta la carta di credito.

Crea i tuoi strumenti AI personalizzati: nessuna configurazione, nessuna difficoltà

Dai progetti divertenti a strumenti utili

Crea strumenti su misura per te, risparmia sugli abbonamenti o realizza qualcosa che i tuoi utenti apprezzeranno e per cui saranno disposti a pagare. Ecco alcune idee per iniziare.
Strumenti di testo

Strumenti di testo

Crea app in grado di leggere, scrivere e rispondere. Dai chatbot che gestiscono le domande dei clienti 24 ore su 24, agli assistenti che aiutano gli utenti a redigere lettere di presentazione, pianificare viaggi o trovare la ricetta perfetta.Inizia a costruire
Crea app in grado di trasformare e generare elementi visivi. Permetti agli utenti di trasformare le foto in illustrazioni, progettare avatar personalizzati, visualizzare il restyling di una stanza o produrre modelli di prodotti, senza bisogno di competenze di design.Inizia a costruire
Costruisci strumenti smart che facciano risparmiare tempo ai tuoi utenti. Pensa a moduli per la raccolta dei lead basati sull'AI, strumenti per la revisione di curriculum, consulenti di bilancio o pianificatori di allenamenti: app pratiche che offrono un valore reale, sempre.Inizia a costruire
Crea strumenti che le persone non smetteranno mai di condividere. Test della personalità, lettori di tarocchi AI, strumenti per trovare sosia di celebrità, generatori di storie della buonanotte: divertenti da usare, ancora più divertenti da condividere.Inizia a costruire

Tutto quello di cui hai bisogno per creare strumenti basati sull'AI

AI già presente

Nessun account di terze parti né fatturazione separata: l'AI è integrata in Horizons, basta aprire il progetto e utilizzarla.

Costruisci chattando, non programmando

Descrivi quello che vorresti in parole semplici e Horizons lo realizzerà per te. Niente codice, nessuna configurazione tecnica: bastano la tua idea e una conversazione.

Sono le tue idee a dettare i limiti, non la tecnologia

Chatbot, assistenti AI personali, generatori di immagini, strumenti di scrittura, motori di raccomandazione: qualsiasi cosa tu possa immaginare, Horizons ha l'AI in grado di realizzarla.

Crealo una volta sola, ricavane profitto

Condividi il tuo progetto come template e guadagna una commissione del 20% ogni volta che qualcuno lo usa per creare la propria app e acquista il suo primo piano Horizons.

Come funziona

01

Apri il tuo progetto Horizons

Accedi a Horizons e inizia un nuovo progetto, oppure scegli uno dei nostri template ottimizzati per l'AI per partire con il piede giusto.
02

Crea, perfeziona e testa

Descrivi cosa vuoi che faccia la tua app, modificala finché non è esattamente come la vuoi, e testala: tutto senza uscire da Horizons.
03

Pubblica e condividi

Quando sei pronto, fai click su "Pubblica". Il tuo strumento basato sull'AI è attivo e pronto per gli utenti: puoi monitorare l'utilizzo del credito in qualsiasi momento dalla tua dashboard.

Scegli un template e personalizzalo.

Scegli un template progettato da professionisti, personalizzalo con l'AI o con modifiche visive e metti online il tuo sito web più velocemente.
Tutti i template
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

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FAQ sulla creazione di strumenti AI personalizzati

Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni che riceviamo sulla creazione di strumenti basati sull'AI con Horizons.

Apri il tuo progetto AI Builder e inizia a chattare – descrivi ciò che vuoi costruire in un linguaggio semplice e AI Builder AI lo porterà alla vita. Una perfetta integrazione generative AI è già integrata nel tuo progetto, quindi nessun account di terze parti, nessuna selezione di modelli e nessuna fatturazione separata. Puoi richiedere di personalizzare qualsiasi cosa, e modificare manualmente il testo o aggiornare le immagini quando vuoi, senza spendere crediti. Quando sei pronto, premi pubblica – hosting e dominio sono già inclusi nel tuo piano.

Scopri di più nella nostra Panoramica integrata sull'IA Orizzonti.

Le funzionalità AI di Horizons sono pensate per chiunque abbia un'idea: non è richiesta alcuna esperienza di programmazione. Che tu sia un piccolo imprenditore che vuole creare strumenti AI personalizzati invece di pagare per soluzioni di terze parti, un creator che cerca di monetizzare il suo pubblico con un'app basata sull'AI, o un esperto – come un personal trainer o un nutrizionista – che vuole trasformare le sue conoscenze in uno strumento da vendere ai clienti, Horizons lo rende possibile.

Se puoi descrivere ciò che vuoi costruire, puoi costruirlo. E se cerchi ispirazione o vuoi semplicemente partire con il piede giusto, sfoglia i nostri template predefiniti per trovarne uno che si adatti alla tua idea.

Horizons supporta la generazione e l'analisi di testo, così come la generazione e l'analisi di immagini (PNG, WebP, JPEG). Puoi usarli per creare i tuoi chatbot AI, assistenti AI personali, strumenti di scrittura, convertitori di immagini, motori di raccomandazione e molto altro ancora.

Puoi iniziare con Horizons gratuitamente. Il tuo piano include crediti AI per iniziare subito a creare e sperimentare. Una volta esauriti i tuoi crediti gratuiti, puoi ricaricarli in qualsiasi momento per continuare a sviluppare e potenziare le funzionalità AI all'interno della tua app o del sito web pubblicato. Nessun costo a sorpresa, nessuna commissione nascosta: hai sempre il controllo di quanto spendi.

I crediti AI servono a due scopi: la creazione del tuo sito web o di un'app (1 messaggio = 1 credito) e le funzionalità AI all'interno del tuo progetto web pubblicato. Per l'utilizzo delle funzionalità AI all'interno del tuo sito web o della tua web app, utilizziamo crediti frazionari: significa che i tuoi crediti vengono utilizzati solo quando i tuoi utenti interagiscono con il tuo strumento AI.

Sì. La tua dashboard "Utilizzo crediti AI" mostra una ripartizione dei crediti utilizzati per la creazione e la modifica, nonché i crediti consumati dalle funzionalità AI della tua app, così saprai sempre esattamente come vengono impiegati i tuoi crediti.

Niente affatto. AI Builder è progettato per tutti, dai creatori non tecnici agli sviluppatori esperti. Se puoi descrivere ciò che vuoi costruire, AI Builder può aiutarti a costruirlo.

Sì – se in precedenza hai costruito un progetto con AI App Builder o hai codificato un sito web con AI Builder, la funzionalità AI integrata è già inclusa nel tuo piano senza costi aggiuntivi. Basta aprire un progetto esistente o iniziarne uno nuovo, ricaricare i crediti AI e sei pronto per partire.

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