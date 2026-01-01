La prototipazione AI è il processo di trasformazione di un'idea in un'anteprima interattiva funzionante della tua app o del tuo sito web - utilizzando l'IA per gestire il design, il layout e le funzionalità per te. Invece di trascorrere settimane in strumenti di progettazione o aspettare uno sviluppatore, descrivi semplicemente ciò che desideri e l'AI lo costruisce in pochi minuti. Con AI Builder, il tuo prototipo non è solo un mockup: è un'anteprima funzionale e condivisibile che puoi testare e perfezionare prima di impegnarti nello sviluppo completo.



Vuoi saperne di più sul processo di prototipazione? Dai un'occhiata alla nostra guida alla prototipazione software per un'immersione più approfondita.