Crea progetti interattivi con la prototipazione AI

Il design, il sito web o l'applicazione web dei tuoi sogni possono essere facilmente realizzati con Hostinger Horizons.
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Crea progetti interattivi con la prototipazione AI

Hai bisogno di idee per la prototipazione AI?

Da concetti semplici ad app completamente funzionali, tutte create semplicemente descrivendo ciò di cui hai bisogno.
Hai bisogno di idee per la prototipazione AI?

Applicazione web per prenotazioni di ristoranti

Basta descrivere ciò che si desidera costruire e AI Builder lo dà vita. Completamente funzionale e pronto per la condivisione. Nessun strumento di progettazione, nessuna codifica, nessuna attesa: chiunque nel team può creare e iterare.
Gestisci lead e accordi visivamente, aiutandoti ad aumentare i tuoi ricavi senza bisogno di una licenza CRM.
Crea uno spazio riservato ai membri per coinvolgere il tuo pubblico e far crescere la tua community.
Vuoi cambiare un layout, aggiungere una schermata o modificare un flusso utente? Basta descriverlo e AI Builder lo aggiorna in tempo reale – non partire da zero.
Consenti alle persone di testare le proprie idee di startup e di ottenere feedback concreti per convalidarle.
Raccogli rapidamente informazioni e opinioni degli utenti per migliorare il tuo prodotto o servizio.

Come creare un prototipo interattivo con l'AI

01

Descrivi la tua idea

Di' all'AI cosa vuoi prototipare – il sito web, l'applicazione web, il prodotto – e guardalo prendere vita in pochi minuti.
02

Affina il risultato chattando

Perfeziona il tuo prototipo interagendo con l'AI - regola layout, flussi e contenuti finché non ti sembrerà perfetto.
03

Condividi e raccogli feedback

Condividi il tuo prototipo con stakeholder, investitori o clienti e raccogli feedback reale; quindi, continua a perfezionare finché non sarà pronto per essere realizzato o lanciato.

Hai bisogno di ulteriori indicazioni?

Esplora tutorial completi, guide pratiche e istruzioni dettagliate che ti porteranno da principiante a esperto AI in pochissimo tempo. Ottieni tutto quello che ti serve per realizzare il tuo primo progetto AI e molto altro ancora.
Guida introduttiva

Guida introduttiva

Tutorial
Video
Migliora i tuoi prompt

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Tutorial
Video
Errori comuni da evitare

Errori comuni da evitare

Tutorial
Video

Come creare un prototipo di sito web

CRM WhatsApp

Strumenti interni

Vetrina aziendale

App e negozi di e-commerce

Pagina e app di prenotazione personalizzate

Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialista digitale

Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creatore di contenuti

Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondatore

Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Imprenditore

Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.

Pronto a trasformare la tua esclusiva idea per un sito web in realtà?

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Non è richiesta la carta di credito

FAQ sulla prototipazione di design

La prototipazione AI è il processo di trasformazione di un'idea in un'anteprima interattiva funzionante della tua app o del tuo sito web - utilizzando l'IA per gestire il design, il layout e le funzionalità per te. Invece di trascorrere settimane in strumenti di progettazione o aspettare uno sviluppatore, descrivi semplicemente ciò che desideri e l'AI lo costruisce in pochi minuti. Con AI Builder, il tuo prototipo non è solo un mockup: è un'anteprima funzionale e condivisibile che puoi testare e perfezionare prima di impegnarti nello sviluppo completo.

Vuoi saperne di più sul processo di prototipazione? Dai un'occhiata alla nostra guida alla prototipazione software per un'immersione più approfondita.

Chiunque abbia un'idea che desidera visualizzare, testare o condividere prima di impegnarsi nello sviluppo completo. Ciò include:

  • Fondatori e imprenditori: convalida il tuo concetto con investitori o utenti iniziali prima di spendere per lo sviluppo.
  • Product manager: trasforma i requisiti in prototipi interattivi per allineare le parti interessate e ridurre i turni di revisione.
  • Liberi professionisti e agenzie: mostra ai clienti esattamente come apparirà e funzionerà il loro progetto prima di costruirlo.
  • Designer: dai vita ai concetti senza aspettare uno sviluppatore.
  • Chiunque abbia un'idea - se puoi descriverla, AI Builder può costruirla.

Nessuna abilità di progettazione, nessuna conoscenza di codifica e nessun background tecnico richiesto.

Un wireframe è un progetto visivo di base – mostra la struttura e il layout di una pagina senza alcuno stile o interattività. Un prototipo va oltre – sembra e sembra la cosa reale, con interazioni di lavoro, contenuti reali e un design funzionale. Con AI Builder, salti completamente la fase del wireframe e vai direttamente a un prototipo completamente interattivo, semplicemente descrivendo ciò di cui hai bisogno.

Sì. Ogni prototipo viene realizzato in base ai tuoi input specifici. Horizons adatta la sua struttura, il suo stile e il suo flusso alla tua idea, senza ricorrere a template riciclati o layout generici.

Assolutamente no. Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione, spesso definito vibe coding: basta descrivere ciò che desideri con un linguaggio semplice e l’AI lo realizza in tempo reale. Vuoi modificare il layout? Basta chiedere. Devi cambiare il flusso utente? Descrivilo. Se questo concetto è nuovo per te, la nostra guida al "vibe coding" ti illustrerà tutto ciò che devi sapere.

Un prototipo è come una bozza. Sembra reale, ma potrebbe non includere tutte le funzionalità. Un sito web live è completo, funzionante e accessibile a tutti gli utenti online.

Assolutamente sì. Con un click puoi pubblicare il tuo prototipo come sito web live, completo di hosting, dominio, email e strumenti integrati per SEO, sicurezza e altro ancora.

Puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Una volta registrato, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a costruire. Il consumo di crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere il tuo prototipo, vederlo prendere vita e farti un'idea precisa di Horizons prima di impegnarti in qualsiasi cosa. Quando sei pronto per pubblicare, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting e dominio sono già inclusi: basta cliccare su "Pubblica" e il tuo prototipo sarà online.

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