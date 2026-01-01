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Cosa dicono gli utenti di Hostinger Horizons
Il Vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger AI Builder che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore invece che settimane.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederete quanto sia facile costruire ciò che si desidera per il tuo sito web e clienti utilizzando Hostinger AI Builder!Semplicemente sorprendente - vedere di persona!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: basta descriverla e il gioco è fatto.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger AI Builder! Il nuovo aggiornamento dell’IA è stato davvero divertente da interagire, è stato un punto di svolta non solo per me, ma conosco anche molti altri.
Mi chiedo come Hostinger abbia fatto a tirare fuori AI Builder... È pazzesco quanto velocemente permetta a chiunque di implementare front e back end.
Non so dirvi da quanto tempo questo progetto aspettava nella mia lista un giorno FINO a quando non avete creato l’AI Builder. Non so nulla di programmazione di Web App. 0 ed eccolo lì. Il mio progetto da sogno per aiutare i compagni è LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora è possibile creare applicazioni web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger AI Builder. Roba davvero cool!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.
FAQ sulla prototipazione di design
Cos'è la prototipazione?
La prototipazione AI è il processo di trasformazione di un'idea in un'anteprima interattiva funzionante della tua app o del tuo sito web - utilizzando l'IA per gestire il design, il layout e le funzionalità per te. Invece di trascorrere settimane in strumenti di progettazione o aspettare uno sviluppatore, descrivi semplicemente ciò che desideri e l'AI lo costruisce in pochi minuti. Con AI Builder, il tuo prototipo non è solo un mockup: è un'anteprima funzionale e condivisibile che puoi testare e perfezionare prima di impegnarti nello sviluppo completo.
Vuoi saperne di più sul processo di prototipazione? Dai un'occhiata alla nostra guida alla prototipazione software per un'immersione più approfondita.
Per chi sta prototipando AI Builder AI?
Chiunque abbia un'idea che desidera visualizzare, testare o condividere prima di impegnarsi nello sviluppo completo. Ciò include:
- Fondatori e imprenditori: convalida il tuo concetto con investitori o utenti iniziali prima di spendere per lo sviluppo.
- Product manager: trasforma i requisiti in prototipi interattivi per allineare le parti interessate e ridurre i turni di revisione.
- Liberi professionisti e agenzie: mostra ai clienti esattamente come apparirà e funzionerà il loro progetto prima di costruirlo.
- Designer: dai vita ai concetti senza aspettare uno sviluppatore.
- Chiunque abbia un'idea - se puoi descriverla, AI Builder può costruirla.
Nessuna abilità di progettazione, nessuna conoscenza di codifica e nessun background tecnico richiesto.
In che modo un prototipo può aiutarmi a ottenere finanziamenti o l'approvazione del cliente?
Un wireframe è un progetto visivo di base – mostra la struttura e il layout di una pagina senza alcuno stile o interattività. Un prototipo va oltre – sembra e sembra la cosa reale, con interazioni di lavoro, contenuti reali e un design funzionale. Con AI Builder, salti completamente la fase del wireframe e vai direttamente a un prototipo completamente interattivo, semplicemente descrivendo ciò di cui hai bisogno.
Il design generato è unico?
Sì. Ogni prototipo viene realizzato in base ai tuoi input specifici. Horizons adatta la sua struttura, il suo stile e il suo flusso alla tua idea, senza ricorrere a template riciclati o layout generici.
Come posso testare un prototipo di sito web e ricevere feedback?
Assolutamente no. Horizons utilizza un approccio conversazionale alla creazione, spesso definito vibe coding: basta descrivere ciò che desideri con un linguaggio semplice e l’AI lo realizza in tempo reale. Vuoi modificare il layout? Basta chiedere. Devi cambiare il flusso utente? Descrivilo. Se questo concetto è nuovo per te, la nostra guida al "vibe coding" ti illustrerà tutto ciò che devi sapere.
Qual è la differenza tra un prototipo e un sito web live?
Un prototipo è come una bozza. Sembra reale, ma potrebbe non includere tutte le funzionalità. Un sito web live è completo, funzionante e accessibile a tutti gli utenti online.
Posso trasformare il mio prototipo in un sito web reale e live su Hostinger?
Assolutamente sì. Con un click puoi pubblicare il tuo prototipo come sito web live, completo di hosting, dominio, email e strumenti integrati per SEO, sicurezza e altro ancora.
Quanto costa costruire un prototipo con AI Builder prototype builder?
Puoi iniziare gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Una volta registrato, riceverai 5 crediti AI per iniziare subito a costruire. Il consumo di crediti dipende dalla complessità di ogni richiesta: le modifiche più semplici costano meno di un credito, mentre le creazioni più complesse potrebbero richiederne di più. I crediti gratuiti sono sufficienti per descrivere il tuo prototipo, vederlo prendere vita e farti un'idea precisa di Horizons prima di impegnarti in qualsiasi cosa. Quando sei pronto per pubblicare, passa semplicemente a uno dei nostri piani a pagamento. Hosting e dominio sono già inclusi: basta cliccare su "Pubblica" e il tuo prototipo sarà online.