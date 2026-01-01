Trasforma il tuo WhatsApp in un CRM con l'AI

Tratta i tuoi contatti come un'attività commerciale. Collega WhatsApp. Gestisci i lead. Concludi le vendite.
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Trasforma il tuo WhatsApp in un CRM con l'AI

Come creare un CRM su WhatsApp per la tua azienda

01

Descrivi la tua idea o scegli un template

Descrivi il funzionamento della tua attività e l'AI creerà un CRM su misura, oppure inizia subito con uno dei nostri template predefiniti. Non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione.
02

Collega WhatsApp al tuo CRM

Con pochi click, il tuo WhatsApp verrà collegato al tuo CRM tramite l'integrazione con Twilio.
03

Personalizza il tuo CRM

Rendi il tuo CRM unico per la tua azienda. Ti basterà chattare con l'AI per modificare il design, i contenuti e personalizzare le pagine.

Dai un'occhiata al nostro tutorial passo per passo

Segui il nostro video tutorial o la nostra guida pratica, con istruzioni dettagliate su come trasformare un'idea in un progetto funzionante in pochi minuti:
Come creare un CRM su WhatsApp con l'AI

Come creare un CRM su WhatsApp con l'AI

Tutorial
Video

Scegli un template e personalizzalo.

Scegli un template progettato da professionisti, personalizzalo con l'AI o con modifiche visive e metti online il tuo sito web più velocemente.

Template predefiniti

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tutto quello che ti serve per creare il tuo CRM, in un unico posto.

Crea e gestisci un CRM personalizzato in base alle tue esigenze.

Crea e gestisci un CRM personalizzato in base alle tue esigenze.

Descrivi come funziona il tuo business e AI Builder costruisce un CRM che si adatta esattamente al tuo flusso di lavoro: la pipeline, le etichette, il ritmo di follow-up.
A differenza di WhatsApp o dei negozi di social media, un sito basato su AI Builder ti offre il pieno controllo dei dati dei tuoi clienti, proteggendoti da modifiche alle policy della piattaforma o ban degli account.
Genera risposte in pochi secondi, implementa un chatbot di assistenza clienti attivo 24/7 e mantieni la tua attività in funzione anche mentre dormi.
Non c'è bisogno di creare il tuo CRM da zero. I template ti offrono un vantaggio iniziale con configurazioni complesse, struttura delle app e flussi di lavoro predefiniti.
Hosting professionale, dominio personalizzato ed email aziendale in un unico posto: tutto il necessario per instaurare un rapporto di fiducia con il tuo pubblico.

Più contatti tracciati. Più affari conclusi. Più tempo risparmiato.

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FAQ sul CRM per WhatsApp

Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti che riceviamo sulla creazione di un CRM tramite WhatsApp.

Un CRM per WhatsApp è uno strumento che ti aiuta a gestire le relazioni con i clienti direttamente tramite WhatsApp. Invece di perdere traccia delle conversazioni, puoi organizzare i contatti, monitorare i lead lungo la pipeline di vendita e concludere affari, tutto in un unico posto. A differenza dei CRM tradizionali, raggiunge i tuoi clienti dove sono già: su WhatsApp.

Con un CRM per WhatsApp puoi organizzare e gestire i tuoi contatti, monitorare i lead attraverso una pipeline di vendita visiva, automatizzare i messaggi e accettare pagamenti, il tutto connesso al tuo WhatsApp. Puoi anche personalizzarlo per adattarlo alle esigenze specifiche della tua attività grazie all'AI, senza bisogno di alcuna competenza di programmazione.

Nessuna competenza di codifica necessaria. Con la piattaforma di vibe coding Hostinger AI Builder, puoi creare il tuo WhatsApp CRM semplicemente chattando con l'IA, o partire da un modello pre-fatto e personalizzarlo nella tua lingua: gestisce il codice, il design e il contenuto per te.

Con Hostinger Horizons, creare un'app CRM per WhatsApp è facile. Ecco come farlo in pochi passaggi:

  • Utilizza il nostro builder AI di app o uno dei nostri template predefiniti per iniziare a creare gratuitamente.
  • Personalizza tutto in base alle esigenze della tua azienda chattando con l'AI: questo è ciò che viene chiamato vibe coding, non sono necessarie competenze tecniche, solo le tue idee in linguaggio semplice.
  • Scegli un piano per sbloccare più prompt e pubblica il tuo CRM con un click.
  • Collega WhatsApp al tuo CRM con un'integrazione Twilio.

Puoi anche seguire la nostra guida su come creare un CRM per WhatsApp per le piccole imprese o guardare i nostri video tutorial.

Dipende da quanto vuoi personalizzare. Puoi iniziare in pochi minuti con un modello pre-fatto, ma se vuoi personalizzare ogni dettaglio per la tua attività, potrebbe volerci più tempo. In ogni caso, Hostinger AI Builder rende il processo il più veloce e intuitivo possibile: basta chattare con l'IA e si occupa del sollevamento pesante.

Sì – con Hostinger AI Builder puoi personalizzare tutto: descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno con parole tue e l'IA adatterà il design, i contenuti e le funzionalità per te. Che tu abbia bisogno di una pipeline di vendita specifica, di campi di contatto personalizzati o di un layout unico, puoi continuare a perfezionarlo attraverso la conversazione fino a quando non si adatta perfettamente alla tua attività.

Hostinger Horizons non è gratuito, ma puoi provarlo prima di sottoscrivere un piano. Consulta la nostra guida dettagliata su come iniziare e sfruttarlo al meglio.

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