Sì – con Hostinger AI Builder puoi personalizzare tutto: descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno con parole tue e l'IA adatterà il design, i contenuti e le funzionalità per te. Che tu abbia bisogno di una pipeline di vendita specifica, di campi di contatto personalizzati o di un layout unico, puoi continuare a perfezionarlo attraverso la conversazione fino a quando non si adatta perfettamente alla tua attività.