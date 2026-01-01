Trasforma il tuo WhatsApp in un CRM con l'AI
Come creare un CRM su WhatsApp per la tua azienda
Descrivi la tua idea o scegli un template
Collega WhatsApp al tuo CRM
Personalizza il tuo CRM
Dai un'occhiata al nostro tutorial passo per passo
Scegli un template e personalizzalo.
Template predefiniti
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Tutto quello che ti serve per creare il tuo CRM, in un unico posto.
Crea e gestisci un CRM personalizzato in base alle tue esigenze.
Piena proprietà dei dati
AI integrata
Parti da un template già pronto
Infrastruttura professionale
FAQ sul CRM per WhatsApp
Cos'è un CRM WhatsApp?
Un CRM per WhatsApp è uno strumento che ti aiuta a gestire le relazioni con i clienti direttamente tramite WhatsApp. Invece di perdere traccia delle conversazioni, puoi organizzare i contatti, monitorare i lead lungo la pipeline di vendita e concludere affari, tutto in un unico posto. A differenza dei CRM tradizionali, raggiunge i tuoi clienti dove sono già: su WhatsApp.
Cosa posso fare con il mio CRM WhatsApp?
Con un CRM per WhatsApp puoi organizzare e gestire i tuoi contatti, monitorare i lead attraverso una pipeline di vendita visiva, automatizzare i messaggi e accettare pagamenti, il tutto connesso al tuo WhatsApp. Puoi anche personalizzarlo per adattarlo alle esigenze specifiche della tua attività grazie all'AI, senza bisogno di alcuna competenza di programmazione.
Ho bisogno di competenze di programmazione per creare un CRM per WhatsApp con l'AI?
Nessuna competenza di codifica necessaria. Con la piattaforma di vibe coding Hostinger AI Builder, puoi creare il tuo WhatsApp CRM semplicemente chattando con l'IA, o partire da un modello pre-fatto e personalizzarlo nella tua lingua: gestisce il codice, il design e il contenuto per te.
Come posso creare un CRM WhatsApp con Hostinger Horizons?
Con Hostinger Horizons, creare un'app CRM per WhatsApp è facile. Ecco come farlo in pochi passaggi:
- Utilizza il nostro builder AI di app o uno dei nostri template predefiniti per iniziare a creare gratuitamente.
- Personalizza tutto in base alle esigenze della tua azienda chattando con l'AI: questo è ciò che viene chiamato vibe coding, non sono necessarie competenze tecniche, solo le tue idee in linguaggio semplice.
- Scegli un piano per sbloccare più prompt e pubblica il tuo CRM con un click.
- Collega WhatsApp al tuo CRM con un'integrazione Twilio.
Puoi anche seguire la nostra guida su come creare un CRM per WhatsApp per le piccole imprese o guardare i nostri video tutorial.
Quanto tempo occorre per configurare un CRM WhatsApp?
Dipende da quanto vuoi personalizzare. Puoi iniziare in pochi minuti con un modello pre-fatto, ma se vuoi personalizzare ogni dettaglio per la tua attività, potrebbe volerci più tempo. In ogni caso, Hostinger AI Builder rende il processo il più veloce e intuitivo possibile: basta chattare con l'IA e si occupa del sollevamento pesante.
Posso personalizzare il CRM in base alle esigenze specifiche della mia azienda?
Sì – con Hostinger AI Builder puoi personalizzare tutto: descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno con parole tue e l'IA adatterà il design, i contenuti e le funzionalità per te. Che tu abbia bisogno di una pipeline di vendita specifica, di campi di contatto personalizzati o di un layout unico, puoi continuare a perfezionarlo attraverso la conversazione fino a quando non si adatta perfettamente alla tua attività.
Hostinger Horizons è gratuito?
Hostinger Horizons non è gratuito, ma puoi provarlo prima di sottoscrivere un piano. Consulta la nostra guida dettagliata su come iniziare e sfruttarlo al meglio.