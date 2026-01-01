Puoi iniziare a modificare i template gratuitamente utilizzando i crediti messaggio inclusi. Tuttavia, per accedere a più prompt e lanciare la tua app online, dovrai scegliere uno dei piani a pagamento. I piani Horizons sono convenienti, a partire da 6,99 € al mese, e ti consentono di sviluppare e lanciare app senza un ingente investimento iniziale.