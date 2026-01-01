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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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FAQ sui template di Hostinger

I template di app per calcolatrici e convertitori sono layout di app web predefiniti progettati per creare strumenti che eseguono calcoli, conversioni e stime in base all'input dell'utente, dai calcolatori di mutui e strumenti per l'IMC ai convertitori di unità di misura e di temperatura. Forniscono una struttura di partenza personalizzabile e potenziata dall'AI integrata dell'AI Builder, senza bisogno di account di terze parti o configurazioni tecniche, per creare i tuoi strumenti di calcolo e conversione.

I template di app per calcolatori e convertitori possono essere utilizzati per creare calcolatori di mutui, tracker dell'IMC, contacalorie, calcolatori del margine di profitto, strumenti per preventivi, convertitori di unità di misura, convertitori di temperatura e molto altro. Sono adatti sia per uso personale che per integrare strumenti utili nel tuo sito web o crearli per i tuoi clienti.

Non sono richieste competenze di programmazione. Con AI Builder, puoi personalizzare i template semplicemente descrivendo le modifiche che desideri. L'AI genererà e aggiornerà la tua app web in base ai tuoi prompt.

Puoi creare un'app web funzionante in pochi minuti e perfezionarla in poche ore, a seconda del livello di personalizzazione desiderato. Il template fornisce la struttura iniziale, mentre l'AI contribuisce a generare funzionalità e ad adattare l'interfaccia.

Sì. Gli strumenti di calcolo e conversione sono tra i metodi più efficaci per aumentare il coinvolgimento su un sito web esistente: offrono ai visitatori un motivo per rimanere più a lungo e tornare. Con l'AI Builder di Hostinger, puoi creare e integrare il tuo strumento di calcolo senza dover ricorrere a soluzioni di terze parti.

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