Calculator and converter app templates

I template di app per calcolatrici e convertitori sono layout di app web predefiniti progettati per creare strumenti che eseguono calcoli, conversioni e stime in base all'input dell'utente, dai calcolatori di mutui e strumenti per l'IMC ai convertitori di unità di misura e di temperatura. Forniscono una struttura di partenza personalizzabile e potenziata dall'AI integrata dell'AI Builder, senza bisogno di account di terze parti o configurazioni tecniche, per creare i tuoi strumenti di calcolo e conversione.