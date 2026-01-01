Entertainment app templates

I template di app di intrattenimento sono layout di app web predefiniti progettati per creare strumenti che intrattengono, coinvolgono e deliziano gli utenti, dai quiz e giochi a premi alle esperienze virali e agli strumenti di narrazione interattiva. Forniscono una struttura di partenza personalizzabile e potenziata dall'AI integrata dell'AI Builder, senza bisogno di account di terze parti o configurazioni tecniche, per creare le tue app di intrattenimento.