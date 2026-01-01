I template di app didattiche sono layout di app web predefiniti progettati per creare strumenti che aiutano le persone ad apprendere, esercitarsi e sviluppare nuove competenze, dai creatori di quiz e strumenti per flashcard alle app per l'apprendimento delle lingue e alle piattaforme per corsi. Forniscono una struttura di partenza personalizzabile e potenziata dall'AI integrata dell'AI Builder, senza bisogno di account di terze parti o configurazioni tecniche, per creare le proprie app e strumenti di apprendimento.