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modelli di app per l'istruzione

Che tu voglia creare uno strumento di studio personale o lanciare una piattaforma di apprendimento a pagamento per i tuoi studenti, inizia con modelli personalizzabili e passa dall'idea a un'app funzionante in pochi minuti.
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Language learning app

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Quiz maker (clean)

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Quiz maker (retro)

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FAQ sui template di Hostinger

I template di app didattiche sono layout di app web predefiniti progettati per creare strumenti che aiutano le persone ad apprendere, esercitarsi e sviluppare nuove competenze, dai creatori di quiz e strumenti per flashcard alle app per l'apprendimento delle lingue e alle piattaforme per corsi. Forniscono una struttura di partenza personalizzabile e potenziata dall'AI integrata dell'AI Builder, senza bisogno di account di terze parti o configurazioni tecniche, per creare le proprie app e strumenti di apprendimento.

I modelli per app didattiche possono essere utilizzati per creare generatori di quiz, strumenti per flashcard, app per l'apprendimento delle lingue, giochi a quiz, pianificatori di studio, piattaforme per corsi e molto altro. Sono adatti sia per progetti di studio personali che per la creazione e l'offerta di strumenti di apprendimento a studenti, comunità o clienti.

Non sono richieste competenze di programmazione. Con AI Builder, puoi personalizzare i template semplicemente descrivendo le modifiche che desideri. L'AI genererà e aggiornerà la tua app web in base ai tuoi prompt.

Puoi creare un'app web funzionante in pochi minuti e perfezionarla in poche ore, a seconda del livello di personalizzazione desiderato. Il template fornisce la struttura iniziale, mentre l'intelligenza artificiale contribuisce a generare funzionalità e ad adattare l'interfaccia.

Sì. Gli strumenti didattici si prestano bene alla monetizzazione: le persone sono disposte a pagare per strumenti che le aiutino realmente ad apprendere. Una volta che la tua app è online, puoi addebitare un costo di accesso, collegare Google AdSense o offrirla come risorsa a pagamento ai tuoi studenti, al tuo pubblico o ai tuoi clienti, generando così un'ulteriore fonte di reddito.

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