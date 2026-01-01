OpenClaw

Il tuo assistente AI personale. Privato, sempre attivo e operativo in 60 secondi.

Una volta installato, si occuperà delle tue attività quotidiane 24 ore su 24, anche mentre dormi.
Inizia

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Configurazione immediata

OpenClaw è incredibilmente facile da installare e rende gli agenti AI accessibili a tutti. Nessun gergo tecnico, nessuna complessità, solo un percorso rapido verso la tua prima automazione.

Nessuna manutenzione

OpenClaw gestito si occupa di tutta la sicurezza, degli aggiornamenti e dei backup. I tuoi agenti AI rimangono in esecuzione 24/7, senza alcun intervento manuale.

Strumenti integrati

OpenClaw ha tutto il necessario per iniziare facilmente: modelli AI, navigazione web e una casella di posta elettronica gestita da un agente, tutto integrato.

Scegli il tuo piano

Oltre 100.000 agenti già operativi
71% di sconto
App di automazione AI
18,99
5,49/mese
Inizia
Si rinnova a 10,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.

Gestito per voi

Avvia l'applicazione che hai scelto senza bisogno di configurazione, manutenzione o gestione dell'infrastruttura.

Incluso nel tuo piano

Pronto all'uso
Non necessita di manutenzione
Interfaccia visiva inclusa
Accesso alla CLI incluso
Abbinamento Telegram integrato
Crediti AI inclusi
Usa il tuo ChatGPT
Ricerca web inclusa
Email agentic preconfigurata
Sicurezza gestita per te
71% di sconto
App di automazione AI
18,99
5,49/mese
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Si rinnova a 10,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.

Gestito per voi

Avvia l'applicazione che hai scelto senza bisogno di configurazione, manutenzione o gestione dell'infrastruttura.

Incluso nel tuo piano

Pronto all'uso
Non necessita di manutenzione
Interfaccia visiva inclusa
Accesso alla CLI incluso
Abbinamento Telegram integrato
Crediti AI inclusi
Usa il tuo ChatGPT
Ricerca web inclusa
Email agentic preconfigurata
Sicurezza gestita per te

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Distribuisci OpenClaw in 3 semplici passaggi

Configurare manualmente OpenClaw può richiedere ore. Con Hostinger, il lancio è immediato, senza bisogno di imparare nulla di nuovo.

Installa OpenClaw con 1 click

Avvia il tuo piano e noi ci occuperemo automaticamente della configurazione. Non è richiesta alcuna esperienza tecnica.

Scegli dove chattare

Connettiti tramite Telegram o WhatsApp e inizia la conversazione con il tuo assistente AI in pochi secondi.

OpenClaw è pronto all'uso

Non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva: il tuo assistente OpenClaw AI è attivo e pronto per iniziare a lavorare.
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Un unico agente. Flussi di lavoro illimitati.

Assistente personale per la produttività

Una fondatrice ha collegato iMessage e Google Calendar. Ora il sistema ordina i suoi messaggi, riprogramma le riunioni e le fornisce un resoconto ogni mattina.

Assistente alle vendite

Un consulente ha collegato un agente a Telegram. Questo strumento qualifica i potenziali lead, registra i contatti e redige automaticamente i messaggi di follow-up.

Assistente di codifica

Un team di sviluppatori ha configurato un agente di revisione del codice in 5 minuti. Questo strumento individua i bug, suggerisce modifiche al codice e ha ridotto i tempi di elaborazione delle pull request da ore a minuti.

Ricercatore

Una PM chiede al suo agente di confrontare gli strumenti prima di ogni decisione relativa ai fornitori. Il documento riassume i pro e i contro e mette in evidenza i prezzi, sostituendo così le analisi approfondite che richiedono mezza giornata.

Pianificatore di social

Un autore ha concesso a OpenClaw l'accesso alla sua cartella delle bozze. Il programma trasforma gli appunti in articoli pronti e li programma per la pubblicazione. Niente più mattinate davanti ad una pagina bianca.

Specialista di supporto

Un team di e-commerce ha integrato l'assistenza Discord tramite OpenClaw. Ora gestisce il 60% dei ticket prima che un operatore umano li esamini.

OpenClaw con Hostinger rispetto ad altri provider

Qual è la differenza tra OpenClaw di Hostinger e la concorrenza? Noi ci concentriamo sulla semplicità, così puoi goderti il tuo agente AI in pochi secondi.
Image
Altro fornitore
Pronto in pochi secondi
Installazione manuale e configurazione dell'ambiente
Non è necessaria alcuna configurazione.
Richiede chiavi API
Crediti AI preinstallati
Sono necessari account API esterni
Gestione degli agenti visivi
No
Infrastruttura gestita
Autogestito
Assistenza specializzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
NO
Integrazioni di canale con un solo clic
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Perché distribuire OpenClaw con Hostinger?

Configurazione in 1 click

Avvia OpenClaw all'istante: nessuna configurazione manuale o complessa.

Crediti AI preinstallati

Gli assistenti AI utilizzano i crediti per generare risposte e completare le attività. Li abbiamo già aggiunti per te, così puoi subito iniziare a usare OpenClaw.

Privato e sicuro per definizione

OpenClaw funziona su un vault privato, quindi i tuoi dati e i registri delle chat restano privati.

Configurato e testato per te

Riceverai una versione stabile e verificata di OpenClaw fin da subito. Ci occuperemo noi di test e compatibilità.

Funziona 24/7

Il tuo assistente OpenClaw rimane online 24 ore su 24, gestendo attività e conversazioni anche quando sei offline.

La tua AI ottiene la sua casella di posta

Invece di usare la tua email personale, puoi scegliere una casella di posta OpenClaw separata per una maggiore sicurezza.

Vuoi approfondire la conoscenza di OpenClaw?

Configurare OpenClaw nel modo giusto (ciò che nessuno ti dice)

Guida a OpenClaw + WordPress: l'ho provato e le potenzialità sono INFINITE!

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FAQ su OpenClaw Hostinger

Trova le risposte alle domande più frequenti sul nostro OpenClaw con 1 click.

Assolutamente no. OpenClaw con 1 click è progettato per chi non ha mai toccato un server in vita sua. La nostra distribuzione con 1 click gestisce l'intera installazione, dall'ambiente server alla configurazione dell'AI. Basta scegliere il piano, fare click su "Distribuisci" e il tuo assistente AI personale sarà operativo in pochi minuti. Nessuna codifica, nessuna riga di comando, nessuna dashboard complicata.

I tuoi crediti AI sono preintegrati e pronti all'uso fin da subito. A differenza di una configurazione OpenClaw standard, non è necessario creare account con provider di AI come OpenAI o Anthropic, generare chiavi API o gestire alcuna configurazione tecnica: basta acquistare crediti tramite la dashboard di Hostinger e il tuo assistente verrà attivato all'istante. Se ti servono altri crediti, effettua una ricarica direttamente dalla stessa dashboard: è semplicissimo.

Certamente. Ogni istanza di OpenClaw viene eseguita in un ambiente isolato, il che significa che i tuoi dati e le tue conversazioni sono completamente separati dagli altri utenti. Blocchiamo ogni container per impedire accessi non autorizzati o modifiche esterne e ogni istanza è dotata di un gateway di sicurezza personalizzato ad alta complessità generato di default. Ottieni una protezione di livello professionale senza dover configurare nulla autonomamente.

Con un VPS, ottieni accesso root completo e controllo totale sul server, ma questo significa anche che sei responsabile della configurazione, degli aggiornamenti e della sicurezza. OpenClaw con un click elimina tutta questa complessità: noi gestiamo l'infrastruttura, manteniamo la tua istanza aggiornata all'ultima versione stabile e aggiungiamo ulteriori livelli di sicurezza, così tu puoi concentrarti interamente sull'utilizzo del tuo assistente AI, non sulla gestione del server. Se sei uno sviluppatore che desidera una personalizzazione completa, i nostri piani OpenClaw VPS sono più adatti.

OpenClaw è il tuo assistente AI personale che lavora 24/7, anche quando il tuo laptop è chiuso. Puoi collegarlo alle tue app di messaggistica preferite, tra cui WhatsApp, Telegram, Slack e Discord, e utilizzarlo per automatizzare le attività quotidiane, gestire le conversazioni su più piattaforme, gestire i lead, eseguire automazioni del browser e molto altro. Pensalo come un membro del team digitale che non dorme mai ed è sempre pronto ad aiutarti.

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