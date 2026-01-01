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Distribuisci OpenClaw in 3 semplici passaggi
Installa OpenClaw con 1 click
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OpenClaw è pronto all'uso
Un unico agente. Flussi di lavoro illimitati.
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OpenClaw con Hostinger rispetto ad altri provider
Perché distribuire OpenClaw con Hostinger?
Configurazione in 1 click
Crediti AI preinstallati
Privato e sicuro per definizione
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Funziona 24/7
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Configurare OpenClaw nel modo giusto (ciò che nessuno ti dice)
Guida a OpenClaw + WordPress: l'ho provato e le potenzialità sono INFINITE!
Le 5 migliori applicazioni di OpenClaw (le ho provate tutte!)
FAQ su OpenClaw Hostinger
Sono necessarie conoscenze tecniche per configurare OpenClaw?
Assolutamente no. OpenClaw con 1 click è progettato per chi non ha mai toccato un server in vita sua. La nostra distribuzione con 1 click gestisce l'intera installazione, dall'ambiente server alla configurazione dell'AI. Basta scegliere il piano, fare click su "Distribuisci" e il tuo assistente AI personale sarà operativo in pochi minuti. Nessuna codifica, nessuna riga di comando, nessuna dashboard complicata.
Come funzionano i crediti AI? Devo creare account esterni?
I tuoi crediti AI sono preintegrati e pronti all'uso fin da subito. A differenza di una configurazione OpenClaw standard, non è necessario creare account con provider di AI come OpenAI o Anthropic, generare chiavi API o gestire alcuna configurazione tecnica: basta acquistare crediti tramite la dashboard di Hostinger e il tuo assistente verrà attivato all'istante. Se ti servono altri crediti, effettua una ricarica direttamente dalla stessa dashboard: è semplicissimo.
I miei dati sono privati e al sicuro?
Certamente. Ogni istanza di OpenClaw viene eseguita in un ambiente isolato, il che significa che i tuoi dati e le tue conversazioni sono completamente separati dagli altri utenti. Blocchiamo ogni container per impedire accessi non autorizzati o modifiche esterne e ogni istanza è dotata di un gateway di sicurezza personalizzato ad alta complessità generato di default. Ottieni una protezione di livello professionale senza dover configurare nulla autonomamente.
Qual è la differenza tra OpenClaw con 1 click e l'esecuzione di OpenClaw su un VPS?
Con un VPS, ottieni accesso root completo e controllo totale sul server, ma questo significa anche che sei responsabile della configurazione, degli aggiornamenti e della sicurezza. OpenClaw con un click elimina tutta questa complessità: noi gestiamo l'infrastruttura, manteniamo la tua istanza aggiornata all'ultima versione stabile e aggiungiamo ulteriori livelli di sicurezza, così tu puoi concentrarti interamente sull'utilizzo del tuo assistente AI, non sulla gestione del server. Se sei uno sviluppatore che desidera una personalizzazione completa, i nostri piani OpenClaw VPS sono più adatti.
Cosa posso fare concretamente con OpenClaw?
OpenClaw è il tuo assistente AI personale che lavora 24/7, anche quando il tuo laptop è chiuso. Puoi collegarlo alle tue app di messaggistica preferite, tra cui WhatsApp, Telegram, Slack e Discord, e utilizzarlo per automatizzare le attività quotidiane, gestire le conversazioni su più piattaforme, gestire i lead, eseguire automazioni del browser e molto altro. Pensalo come un membro del team digitale che non dorme mai ed è sempre pronto ad aiutarti.