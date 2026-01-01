Sicuro per impostazione predefinita
Manutenzione senza intervento manuale
Predisposto per Telegram
Interfaccia utente visiva di facile utilizzo
Scegli il tuo piano Hermes Agent
Gestito per voi
Incluso nel tuo piano
Gestito per voi
Incluso nel tuo piano
Cosa può fare per te un Hermes Agent
Assistente personale
Mantieni in ordine task, promemoria e chat. Il tuo agente imparerà e ricorderà tutto.
Assistente alla programmazione
Scrivi e correggi i bug più velocemente con un agente in grado di apprendere il tuo codice.
Ricercatore
Riassumere gli argomenti e confrontare le opzioni mantenendo il contesto tra le diverse sessioni.
Assistente alle vendite
Acquisisire lead e qualificare i potenziali clienti sulla tua infrastruttura.
Perché iniziare con Managed Hermes su Hostinger?
Configurazione con 1 click
Crediti AI preinstallati
Sicuro per impostazione predefinita
Predisposto per Telegram
Interfaccia utente visiva di facile utilizzo
Accesso alla CLI di Hermes Agent
Scegli come eseguire Hermes Agent
Funzionalità principali di Hermes Agent
Ciclo di apprendimento self-improving
Memoria persistente
Messaggistica multipiattaforma
200+ modelli LLM
Scheduler delle attività integrato
FAQ su Hermes Agent di Hostinger
Ho bisogno di competenze tecniche per configurare Hermes Agent?
Assolutamente no. Managed Hermes è pensato per chi non ha mai avuto a che fare con un server. L'implementazione con un solo click gestisce tutto, dall'ambiente server alla configurazione dell'AI. Basta cliccare su "Implementa" e il tuo assistente sarà operativo in pochi minuti. Nessuna programmazione, nessuna riga di comando e nessun grattacapo tecnico.
Come funzionano i crediti AI? Ho bisogno di account esterni?
I tuoi crediti sono già integrati per un avvio senza intoppi, senza bisogno di account di terze parti o complesse chiavi API. Basta ricaricare direttamente dalla tua dashboard e iniziare subito ad automatizzare. Tuttavia, la scelta spetta a te: puoi utilizzare questi crediti integrati per la massima semplicità oppure, se preferisci, collegare manualmente i tuoi account esterni di fornitori come OpenAI o Anthropic tramite API.
I miei dati sono privati e al sicuro?
Assolutamente sì. Ogni agente Hermes viene eseguito in un ambiente isolato, garantendo la completa privacy dei tuoi dati e delle tue conversazioni. Proteggiamo ogni container per impedire accessi non autorizzati e forniamo di default un gateway di sicurezza personalizzato. Ottieni una protezione di livello professionale senza dover configurare nulla.
Qual è la differenza tra Managed Hermes e Hermes Agent su un VPS?
Un VPS ti dà accesso root ma ti rende responsabile della configurazione, della sicurezza e degli aggiornamenti. Managed Hermes elimina questa complessità. Ci occupiamo dell'infrastruttura, degli aggiornamenti e dei backup, così puoi concentrarti sull'utilizzo della tua AI, non sulla gestione di un server. Se hai bisogno di una personalizzazione completa dell'ambiente, un VPS è più adatto; per tutti gli altri, Managed è la soluzione ideale.
Cosa posso fare con un agente Hermes gestito?
Hermes è un agente AI self-improving che lavora 24/7, anche quando il tuo laptop è chiuso. A differenza degli strumenti statici, è dotato di un ciclo di autoapprendimento e di una memoria persistente, il che significa che impara dall'esperienza e affina le sue capacità man mano che lo utilizzi. Puoi collegarlo ad app come Telegram per automatizzare attività, gestire lead ed eseguire automazioni del browser. Immaginalo come un membro digitale del team che non dorme mai e diventa più prezioso nel tempo.