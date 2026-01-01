Assolutamente no. Managed Hermes è pensato per chi non ha mai avuto a che fare con un server. L'implementazione con un solo click gestisce tutto, dall'ambiente server alla configurazione dell'AI. Basta cliccare su "Implementa" e il tuo assistente sarà operativo in pochi minuti. Nessuna programmazione, nessuna riga di comando e nessun grattacapo tecnico.