Hermes Agent

Automatizza le attività quotidiane con Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Sicuro per impostazione predefinita

Il tuo agente opera in un ambiente protetto, dotato di aggiornamenti di sicurezza e misure di protezione.

Manutenzione senza intervento manuale

Ci occupiamo di update, backup e verifiche di compatibilità, in modo che il tuo agente sia sempre pronto all'uso.

Predisposto per Telegram

Inizia subito a chattare con il tuo agente, grazie alla connessione Telegram già attiva.

Interfaccia utente visiva di facile utilizzo

Gestisci Hermes Agent tramite un'interfaccia grafica, senza bisogno di programmazione.

Scegli il tuo piano Hermes Agent

Oltre 10.000 agenti Hermes già operativi
71% di sconto
App di automazione AI
18,99
5,49/mese
Inizia
Si rinnova a 10,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.

Gestito per voi

Avvia l'applicazione che hai scelto senza bisogno di configurazione, manutenzione o gestione dell'infrastruttura.

Incluso nel tuo piano

Pronto all'uso
Non necessita di manutenzione
Interfaccia visiva inclusa
Accesso alla CLI incluso
Abbinamento Telegram integrato
Crediti AI inclusi
Usa il tuo ChatGPT
Ricerca web inclusa
Email agentic preconfigurata
Sicurezza gestita per te
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Sicurezza gestita per te

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa può fare per te un Hermes Agent

Assistente personale

Assistente personale

Mantieni in ordine task, promemoria e chat. Il tuo agente imparerà e ricorderà tutto.

Assistente alla programmazione

Assistente alla programmazione

Scrivi e correggi i bug più velocemente con un agente in grado di apprendere il tuo codice.

Ricercatore

Ricercatore

Riassumere gli argomenti e confrontare le opzioni mantenendo il contesto tra le diverse sessioni.

Assistente alle vendite

Assistente alle vendite

Acquisisire lead e qualificare i potenziali clienti sulla tua infrastruttura.

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Perché iniziare con Managed Hermes su Hostinger?

Perché iniziare con Managed Hermes su Hostinger?

Configurazione con 1 click

Avvia immediatamente il tuo agente autonomo, senza bisogno di scrivere codice. La nostra configurazione predefinita ti permette di passare dalla registrazione all'automazione con un solo click.
Evita le complicazioni delle API. Gestisci e ricarica i crediti AI direttamente dalla tua dashboard, senza registrazioni a terze parti, chiavi complesse o collegamenti manuali dopo l'installazione.
Proteggi i tuoi dati con l'isolamento tramite container bloccati e un gateway di sicurezza personalizzato che contribuisce a ridurre i rischi esterni e a prevenire modifiche non autorizzate fin dal primo giorno.
Inizia subito a comunicare con il tuo agente, grazie all'integrazione con Telegram fin dal primo giorno, senza bisogno di webhook o configurazioni API.
Gestisci e interagisci con Hermes Agent tramite un'interfaccia visiva, senza bisogno di programmazione.
Mantieni il controllo da sviluppatore quando ne hai bisogno. Usa la CLI per eseguire script personalizzati o per approfondire la gestione della tua piattaforma.
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Scegli come eseguire Hermes Agent

Opta per un servizio gestito per una configurazione più semplice e nessuna manutenzione, oppure scegli un VPS per il pieno controllo e la personalizzazione.
Managed Hermes Agent
Hermes Agent su VPS

Configurazione

Configurazione con un solo click
Template preinstallato, pronto per l'avvio

Crediti AI

Integrato e pronto all'uso
Integrato e pronto all'uso

Piattaforme di messaggistica

Abbinamento Telegram integrato
Connettiti tramite il terminale

Controllo

Interfaccia web, accesso completo al terminale
Accesso root completo, controllo totale del server.

Sicurezza

SSL, update e firewall: gestiti da noi
Firewall e protezione DDoS (autogestiti)
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Funzionalità principali di Hermes Agent

Funzionalità principali di Hermes Agent

Ciclo di apprendimento self-improving

Sviluppa e affina le proprie capacità a partire da ogni interazione, costruendo un bagaglio di competenze che migliora nel tempo.
Preserva competenze, cronologia delle sessioni e i dati relativi alle sessioni in caso di riavvii e aggiornamenti, garantendo così il trasferimento delle conoscenze tra le diverse implementazioni.
Connettiti contemporaneamente a Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal e all'email, senza dover gestire bot separati.
Utilizza OpenRouter oppure connettiti direttamente ad Anthropic, OpenAI e endpoint personalizzati per un accesso flessibile ai modelli.
Automatizza le attività ricorrenti con lo scheduler cron integrato ed esegui flussi di lavoro in parallelo con il supporto dei subagenti.

Lancia oggi stesso Hermes Agent

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

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FAQ su Hermes Agent di Hostinger

Trova le risposte alle domande più frequenti sul nostro servizio di Hermes Agent gestito.

Assolutamente no. Managed Hermes è pensato per chi non ha mai avuto a che fare con un server. L'implementazione con un solo click gestisce tutto, dall'ambiente server alla configurazione dell'AI. Basta cliccare su "Implementa" e il tuo assistente sarà operativo in pochi minuti. Nessuna programmazione, nessuna riga di comando e nessun grattacapo tecnico.

I tuoi crediti sono già integrati per un avvio senza intoppi, senza bisogno di account di terze parti o complesse chiavi API. Basta ricaricare direttamente dalla tua dashboard e iniziare subito ad automatizzare. Tuttavia, la scelta spetta a te: puoi utilizzare questi crediti integrati per la massima semplicità oppure, se preferisci, collegare manualmente i tuoi account esterni di fornitori come OpenAI o Anthropic tramite API.

Assolutamente sì. Ogni agente Hermes viene eseguito in un ambiente isolato, garantendo la completa privacy dei tuoi dati e delle tue conversazioni. Proteggiamo ogni container per impedire accessi non autorizzati e forniamo di default un gateway di sicurezza personalizzato. Ottieni una protezione di livello professionale senza dover configurare nulla.

Un VPS ti dà accesso root ma ti rende responsabile della configurazione, della sicurezza e degli aggiornamenti. Managed Hermes elimina questa complessità. Ci occupiamo dell'infrastruttura, degli aggiornamenti e dei backup, così puoi concentrarti sull'utilizzo della tua AI, non sulla gestione di un server. Se hai bisogno di una personalizzazione completa dell'ambiente, un VPS è più adatto; per tutti gli altri, Managed è la soluzione ideale.

Hermes è un agente AI self-improving che lavora 24/7, anche quando il tuo laptop è chiuso. A differenza degli strumenti statici, è dotato di un ciclo di autoapprendimento e di una memoria persistente, il che significa che impara dall'esperienza e affina le sue capacità man mano che lo utilizzi. Puoi collegarlo ad app come Telegram per automatizzare attività, gestire lead ed eseguire automazioni del browser. Immaginalo come un membro digitale del team che non dorme mai e diventa più prezioso nel tempo.

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